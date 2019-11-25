Общество

Газета.RuГазета.RuСкончалась советская разведчица Гоар Вартанян

На 94-году умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России. 16-летняя она вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника Геворка Вартаняна в Иране.
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Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян

Умерла легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.
РИА Новости10:25

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Ушла Гоар Вартанян

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Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян

РИА Новости10:25

Умерла одна из сорвавших покушение на Сталина разведчиц Гоар Вартанян

РБК11:06
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Энергетика

Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»

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В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

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Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
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Жена Семака объяснила решение усыновить темнокожего ребёнка и ответила критикам

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Гол Ганзла принес хоккейному «Спартаку» победу над «Нефтехимиком»

Матч получился на редкость упорным, а победа досталась хозяевам льда с минимальным "футбольным" счетом 1:0. При этом свой единственный гол, ставший победным, спартаковцы провели уже на 2-й минуте встречи: чех Ганзл отлично откликнулся на передачу Вишневского.
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Политика

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В сентябре Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что не представляет, как российский газ может поступать в ЕС без контракта с Украиной, и отметил, что Киев может рассматривать такой вариант как контрабанду.
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Советский полковник, сотрудник Первого Главного управления Комитета государственной безопасности СССР, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
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