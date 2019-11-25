Общество

RT на русскомRT на русскомУмерла советская разведчица Гоар Вартанян

Легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян умерла в возрасте 93 лет. Об этом информирует пресс-бюро Службы внешней разведки России. «Ушёл из жизни близкий всем нам человек», — приводит сообщение РИА Новости.
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Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян

Умерла легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.
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Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

RT на русском10:35

Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян

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«В разведку ее привела любовь»: Долгополов о легендарной Гоар Вартанян

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