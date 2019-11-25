с чего всё началось

Легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян умерла в возрасте 93 лет. Об этом информирует пресс-бюро Службы внешней разведки России. «Ушёл из жизни близкий всем нам человек», — приводит сообщение РИА Новости.

Экономика Банк России предложил рынку обсудить подходы к развитию конкуренции Развивая конкуренцию, Банк России стремится обеспечить формирование на рынке такой среды, в которой потребители обладают и пользуются возможностью влиять своим выбором на конъюнктуру рынка, а поставщики финансовых услуг выигрывают конкурентную борьбу, предлагая лучшее ценностное решение на основе рыночных конкурентных преимуществ.

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Общество Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.

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