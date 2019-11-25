Общество

Газета.RuГазета.RuСкончалась советская разведчица Гоар Вартанян

На 94-году умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России. 16-летняя она вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника Геворка Вартаняна в Иране.
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Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян

Умерла легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.
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