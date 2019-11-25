с чего всё началось

На 94-году умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России. 16-летняя она вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника Геворка Вартаняна в Иране.

Спорт Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Авто В Сети показали дизайн обновленной Lada 4x4 По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.

Футбол ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА был заинтересован в аренде нападающего Седрика Бакамбу из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», но «армейцам» не удалось договориться о переходе.

Происшествия Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Футбол Зидан признался в любви к Мбаппе Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против французского "ПСЖ", передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Экономика МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.

Политика Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области Президент Белоруссии Александр Лукашенко не имел в виду ничего плохого, когда назвал Калининградскую область «своей» и указал на ответственность Минска за этот регион с советских времен, заявил РБК губернатор области Антон Алиханов.