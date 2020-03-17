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Здоровье В Якутии отменены занятия в школах и ссузах с 18 марта Как заявил глава Якутии Айсен Николаев во время брифинга по итогам совещания по действию властей по недопущению распространения коронавируса со среды, 18 марта, во всех общеобразовательных учебных заведениях Якутии вводится карантин.

Наука Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови Группа китайских ученых решила выяснить, есть ли связь между группой крови и восприимчивостью к коронавирусу.

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Общество Коронавирус обнаружен во всех штатах США Чарлстон, США, 18 марта 2020, 03:38 — REGNUM Западная Вирджиния стала последним американским штатом, где был выявлен случай коронавируса COVID-19, заявил 18 марта губернатор штата Джим Джастис в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.

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Гаджеты В России появились смартфоны Huawei P40 Lite Компания Huawei привезла на российский рынок первые смартфоны серии Huawei P40. Об этом сообщается на сайте производителя.

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Общество Умер писатель и политик Эдуард Лимонов На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Общество Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.

Наука Пересаженным конечностям помогла прижиться тактика раковых клеток Американским ученым из Питтсбургского университета удалось произвести пересадку конечностей лабораторных крыс и их успешное приживание благодаря тактике раковых клеток.