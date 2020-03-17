Общество
Газета.RuСкончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
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Скончалась уроженка Оренбурга и вдова первого космонавта планеты Валентина Гагарина
Эхо Москвы в Оренбурге12:16
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Здоровье
В Якутии отменены занятия в школах и ссузах с 18 марта
Как заявил глава Якутии Айсен Николаев во время брифинга по итогам совещания по действию властей по недопущению распространения коронавируса со среды, 18 марта, во всех общеобразовательных учебных заведениях Якутии вводится карантин.
Наука
У клеток человека нашли вторую «дверь» для коронавируса
У клеток человека нашли вторую "дверь" для коронавируса. Это белок CD147, которым также пользуются возбудитель атипичной пневмонии.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Общество
В Красноярском крае подтвердился случай заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у граждан страны.
Наука
Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови
Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови Группа китайских ученых решила выяснить, есть ли связь между группой крови и восприимчивостью к коронавирусу.
Музыка
«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»
Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Экономика
Коронавирус парализует поездки по стране
Коронавирус парализует поездки по стране Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.
Единоборства
Нурмагомедов настаивает на проведении боя с Фергюсоном в срок
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов настаивает на проведении боя против Тони Фергюсона без изменения даты.
Общество
Судно плавучего космодрома «Морской старт» пришло из США в Россию
Sea Launch Commander – это сборочно-командное судно, входящего в комплекс плавучего космодрома «Морской старт».
Общество
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Энергетика
Цена на нефть упала ниже 29 долларов
Цена на нефть Brent упала ниже 29 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Коронавирус обнаружен во всех штатах США
Чарлстон, США, 18 марта 2020, 03:38 — REGNUM Западная Вирджиния стала последним американским штатом, где был выявлен случай коронавируса COVID-19, заявил 18 марта губернатор штата Джим Джастис в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Общество
Ситуация в компании «ЯТЭК» находится под контролем
Внутри компании ПАО "ЯТЭК" приняты все меры безопасности. Весь Якутский офис компании с 18 марта перейдет на удаленную работу.
Гаджеты
Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X
Гаджеты
В России появились смартфоны Huawei P40 Lite
Компания Huawei привезла на российский рынок первые смартфоны серии Huawei P40. Об этом сообщается на сайте производителя.
Политика
Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Армия и оружие
Новый воздушный командный пункт будет создан на базе вертолёта Ми-38
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»
После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Общество
Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года
Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
Культура
Сериалы на весну 2020: что посмотреть, если карантин затянется
"Заговор против Америки" Знаковый одноименный роман лауреата Пулитцера Филипа Рота по воле судьбы оказался в руках создателя культовой "Прослушки" Дэвида Саймона.
Наука
Пересаженным конечностям помогла прижиться тактика раковых клеток
Американским ученым из Питтсбургского университета удалось произвести пересадку конечностей лабораторных крыс и их успешное приживание благодаря тактике раковых клеток.
Армия и оружие
Индия решила купить 400 российских танков Т-90С
Общество
Путин предложил бесплатный доступ к онлайн-просмотру кино из-за вируса
С предложением предоставить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» Путин выступил, оглашая в январе 2020 года послание Федеральному собранию.
Политика
Байден побеждает на праймериз во Флориде и Иллинойсе
По данным газеты The New York Times, бывший вице-президент Джо Байден лидирует на праймериз в штатах Флорида и Иллинойс.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Общество
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок
Президент Владимир Путин выразил надежду, что россияне не будут скупать еду из-за пандемии.