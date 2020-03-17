Общество

Salt MagSalt MagУмерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Центра подготовки космонавтов.
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Умерла вдова Юрия Гагарина

ТАССвчера в 12:27

Ушла из жизни Валентина Гагарина

Orenburg.mediaвчера в 11:06

Скончалась уроженка Оренбурга и вдова первого космонавта планеты Валентина Гагарина

Эхо Москвы в Оренбургевчера в 12:16

Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина

РБКвчера в 11:54

Ушла из жизни вдова первого космонавта планеты, оренбурженка Валентина Гагарина

56orb.ruвчера в 11:30

Скончалась уроженка Оренбурга Валентина Гагарина, вдова Юрия Гагарина

Orenday.ruвчера в 12:27

Умерла вдова Юрия Гагарина

РИА Новостивчера в 11:01
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Общество

Случаи коронавируса зарегистрированы за сутки в 15 регионах России

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были зафиксированы за сутки в 15 регионах России.
RT на русском вчера в 15:12
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК вчера в 04:47
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru вчера в 10:01
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости вчера в 13:32
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда

НТВ 16 марта в 10:50
Религия

Церковь издала санитарные правила для богослужений

Комплекс санитарных мер по профилактике коронавирусной инфекции в церкви утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 17 марта, сообщает сайт Русской православной церкви.
Красная весна вчера в 12:36
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия не закроет границу с Россией

Следить за распространением заболевания в России и мире можно на специальной онлайн-карте, которая была запущена компанией "Яндекс".
ПолитРоссия 16 марта в 06:34
Общество

Коронавирус обнаружили во всех штатах США

По данным американского университета Джона Хопкинса, на 18 марта в США зафиксировали 6420 случаев заражения коронавирусом, 108 человек погибли, еще 17 — вылечились.
РБК вчера в 19:11
Общество

В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
РИА Новости вчера в 17:14
Здоровье

В Италии протестируют препарат от коронавируса

В Италии с четверга, 19 марта, врачи начнут тестировать препарат «тоцилизумаб», который применяют при ревматоидном артрите, для лечения коронавируса, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 18:50
Политика

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 14:27
Общество

Минпромторг предлагает не пускать в кафе клиентов с простудой

Предлагается не пускать в заведения посетителей с простудой.
News.ru вчера в 12:10
Общество

Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных

В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Ведомости вчера в 18:20
Общество

Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове

Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.
News.ru вчера в 12:40
Шоу-бизнес

18-летний сын Наташи Королевой поделился дебютной песней

Меньше 15 часов назад Наташа Королева поделилась записью сына в соцсети Instagram, который записал дебютный трек под названием "бутылка вина".
Народные новости 16 марта в 23:32
Происшествия

Коронавирус не подтвердился у иркутянки, вернувшейся из Вены

Жительница областного центра, которая недавно вернулась из Австрии, сейчас находится в Иркутской областной инфекционной клинической больнице.
Weacom.ru вчера в 22:34
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок

Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
НовостиВолгограда.ру 16 марта в 05:08
Технологии

В WhatsApp появилась функция удаления сообщений

В популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность настроить автоматическое удаление сообщений в любых беседах.
Astera 15 марта в 15:10
Экономика

Лукашенко: Белоруссия провалила экспорт в 2019 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 17 марта, проводит совещание, посвященное итогам социально-экономического развития страны в 2019 году и оценке результатов пятилетней деятельности.
Экономика сегодня вчера в 04:44
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

РИА Новости вчера в 15:12
Энергетика

Россия сократила экспорт нефти в Китай почти на 30%

Москва, 18 марта 2020, 03:22 — REGNUM Объём российского экспорта сырой нефти в Китай в январе 2020 года составил около $2 млрд, что на 28% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы РФ.
REGNUM вчера в 20:22
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Политика

Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус

"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сдают ли тесты на COVID-19 сотрудники администрации президента.
РИА Новости вчера в 23:02
Происшествия

В толпу пешеходов врезалась девушка-водитель в Новосибирске

Пешеходы начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, когда в них въехала девушка на кроссовере Chevrolet Captiva.
VN.RU вчера в 22:07
Армия и оружие

США обвинили Россию в гибели турецких военных в Идлибе

Известия вчера в 22:56
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Авто

Представлена новая Hyundai Creta для индийского рынка

В Индии состоялись официальная презентация и старт продаж новой Hyundai Creta для местного рынка.
Автоновости дня 16 марта в 11:15
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Вдова первого космонавта Юрия Гагарина. Кавалер ордена Ленина.
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Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почётный гражданин многих российских и зарубежных городов. Полковник ВВС СССР, военный лётчик 1-го класса, заслуженный мастер спорта СССР, член ЦК ВЛКСМ, депутат Верховного Совета СССР 7-го и 8-го созывов.
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