Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Центра подготовки космонавтов.

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Общество Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.

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