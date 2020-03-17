Общество
Orengrad.ruСкончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина
Валентина Гагарина умерла на 85-ом году жизни в Звездном городке. Со ссылкой на сообщения из Центра подготовки космонавтов, сейчас пишут столичные издания. Родственники пока не сообщили о дате и месте похорон.
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Скончалась уроженка Оренбурга и вдова первого космонавта планеты Валентина Гагарина
Эхо Москвы в Оренбурге12:16
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