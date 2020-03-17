Общество

Orengrad.ruOrengrad.ruСкончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина

Валентина Гагарина умерла на 85-ом году жизни в Звездном городке. Со ссылкой на сообщения из Центра подготовки космонавтов, сейчас пишут столичные издания. Родственники пока не сообщили о дате и месте похорон.
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Умерла вдова Юрия Гагарина

ТАСС12:27

Скончалась уроженка Оренбурга Валентина Гагарина, вдова Юрия Гагарина

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Ушла из жизни Валентина Гагарина

Orenburg.media11:06

Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина

РБК11:54

Ушла из жизни вдова первого космонавта планеты, оренбурженка Валентина Гагарина

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Скончалась уроженка Оренбурга и вдова первого космонавта планеты Валентина Гагарина

Эхо Москвы в Оренбурге12:16

Умерла вдова Юрия Гагарина

РИА Новости11:01
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На Украине число случаев заражения коронавирусом выросло до 14

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Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почётный гражданин многих российских и зарубежных городов. Полковник ВВС СССР, военный лётчик 1-го класса, заслуженный мастер спорта СССР, член ЦК ВЛКСМ, депутат Верховного Совета СССР 7-го и 8-го созывов.
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