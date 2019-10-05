Хоккей
Москва 24Скончался 29-летний хоккеист «Сибири» Мнацян
В мае прошлого года игрок стал выступать за "Сибирь". В августе 2018 новосибирский клуб проинформировал, что после специальных медобследований у хоккеиста выявлено онкологическое заболевание, которое требуется незамедлительно лечить. За свой последний хоккейный клуб игрок дебютировать не успел.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 23:18, Вашингтон
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
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Политика
Волкера заменит вашингтонский чиновник, укравший бекон в супермаркете
Упаковка бекона стоимостью в 2 доллара 13 центов обернулся для Костива административным отпуском, а уже в следующем году он подал в отставку.
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Политика
Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена
Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.
Газета.Ru 09:46
Здоровье
Какую опасность таят для волгоградцев купленные с рук БАДы
Согласно санитарным нормам БАДы применяются как дополнительный источник биологически активных и пищевых веществ, а также витаминов и минералов при разных функциональных состояниях.
Московский Комсомолец 23:00
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Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях
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Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
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Армия и оружие
Военно-воздушные силы Украины: Русофобия без границ
На фоне агрессивной политики НАТО и разгула неофашизма на Украине отчётливо бросается в глаза то обстоятельство, что Военно-воздушные силы данной страны стали, по существу, придатком антироссийского режима.
Новостной фронт 03 октября в 08:58
Технологии
В России за год вдвое выросло число пострадавших от программ слежения
«По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019-м этот показатель составил почти 10 тысяч», — цитирует пресс-службу компании «Интерфакс».
БИЗНЕС Online вчера в 09:36
Происшествия
В Британии назревает скандал после ДТП с участием жены дипломата США
Произошедшее в Британии ДТП, в котором участвовала жена американского дипломата, повлекшее смерть молодого человека, может стать причиной конфликта между страной и США.
Газета.Ru 20:55
Волейбол
Российские волейболисты проиграли бразильцам на Кубке мира
После четырех матчей сборная России занимает шестое место в турнирной таблице Кубка мира, одержав две победы.
ТАСС Спорт 02:54
Единоборства
Корешков проиграл Ларкину раздельным решением на Bellator 229
Российский боец ММА Андрей Корешков потерпел поражение на турнире Bellator 229 от американсца Лоренса Ларкина в американской Темекуле.
ProstoProSport 00:20
Экономика
Исследование: женщины чаще покупают смартфоны в кредит
Женщины чаще мужчин берут кредит на покупку смартфонов, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».
RT на русском 21:43
Политика
Лукашенко попросил Киев о помощи в развитии ракетостроения
Взгляд.ру вчера в 08:13
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Общество
Жители Гонконга протестуют против запретов на ношение масок
Жители Гонконга 4 октября вышли на улицы города, чтобы выразить своё недовольство в отношении планов местных властей ввести запрет на ношение масок во время протестных акций.
News.ru вчера в 06:20
Хоккей
«Спартак» прервал победную серию «Витязя» в КХЛ
«Спартак» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:41
Хоккей
Панарин и Бучневич поучаствовали в победе над «Оттавой»
Еще один российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отдал результативный пас и забросил шайбу в большинстве, набрав очки во второй игре подряд.
Газета.Ru 22:41
Наука
В России создадут судно для подъема затонувших кораблей
В России возьмутся за создание судна, которому под силу поднять со дна затонувший корабль.
Актуальные Новости 09:13
Политика
Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
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Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия 02 октября в 17:50
Игры
Трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён оптимизациям под AMD
Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.
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Политика
Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента
Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.
ТАСС 22:09
Космос
Эксперты NASA рассказали о новых планах по спасению бура зонда InSight
В ближайшие недели посадочная платформа InSight, которая уже почти год изучает Марс, попытается еще раз вытащить застрявший в марсианском грунте бур HP3.
ТАСС Наука вчера в 05:13
Армия и оружие
Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области
«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
ФАН 08:02
Музыка
«Полный СССР»: концерт ДДТ на «Газпром-Арене» был внезапно прерван
К началу выступления Юрия Шевчука, как сообщают очевидцы, количество зрителей в зале «Газпром-Арены» чуть ли не удвоилось.
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