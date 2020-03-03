Общество

ТАКТ-НовостиТАКТ-НовостиСкончался Герой Советского Союза Михаил Булатов

Сегодня, 3 марта, не стало ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Почетного гражданина Курской области и города Курска Михаила Алексеевича Булатова. В 1943 году Михаил Алексеевич прибыл на фронт в сапёрное подразделение стрелковой дивизии, в которой прослужил до конца войны.
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Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов

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Ушел из жизни почетный гражданин Курской области Михаил Булатов

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Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов

ТАСС02:23

Ушел из жизни Герой Советского Союза Михаил Алексеевич Булатов

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В Курске скончался Герой Советского Союза Михаил Булатов

Kurskcity.ru01:50

Скончался ветеран ВОВ, Почетный гражданин Курской области Михаил Булатов

Курская правда02:44
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Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

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В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
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Киркоров оценил шансы Little Big на победу на Евровидении

У группы Little Big, которая представит Россию на предстоящем Евровидении, есть шансы на победу.
РИА Новости 05:21
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Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми

Интерфакс 02:54
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Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 04:08
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Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам

Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
РИА Новости 02:07
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Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
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Мишустин ввел новое правило для министров

С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 01 марта в 13:17
Армия и оружие

Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом

Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
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Авто

Хэтчбек Peugeot 208 признали «Автомобилем года 2020»

Peugeot 208 сменил на пьедестале I-Pace, который выиграл в прошлом году после захватывающей гонки таких автомобилей, как Alpine A110.
32CARS.ru вчера в 23:33
Происшествия

Более 330 уголовных дел о врачебных ошибках дошли до суда в 2019 году

Более 330 тысяч уголовных дел, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медпомощи, направлены в суды.
ТАСС 05:10
Происшествия

В Москве заочно арестовали поляка и украинца по «делу Магомедовых»

Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Польши Валенти Сельвесюка и гражданина Украины Сергея Ткаченко, ставших обвиняемыми в рамках уголовного дела о преступном сообществе в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.
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Общество

Раздел о профилактике коронавируса появился на mos.ru

Раздел, посвященный рекомендациям и мерам профилактики нового коронавируса, появился на сайте мэра и правительства столицы mos.ru.
ТАСС 04:57
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BMW представила тизер электрокара BMW i4

Серийная модель выступит конкурентом для американского аналога Tesla Model 3. Предполагается, что старт продаж немецкого электрокара BMW i4 состоится уже в следующем году, но точная дата не раскрыта.
Faktom 04:55
Общество

В Польше начался суд об уничтожении захоронения красноармейцев

Представитель истца Матеуш Пискорский заявил РИА Новости, что суд будет "рассматривать жалобу на отказ прокуратуры возбудить уголовное дело и провести уголовное расследование по поводу лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке".
РИА Новости вчера в 05:10
Общество

На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
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В России закрывается крупнейшая сеть магазинов подарков

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Авто

Cupra презентовала серийный кроссовер Formentor

Испанская компания Cupra представила свой первый серийный кроссовер Formentor.
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Общество

Определена больница для всех прибывших в Москву с ОРВИ

Прибывших в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией поместят в новый больничный комплекс, расположенный в Коммунарке.
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Соболев: «Не буду рассказывать, что с детства был фанатом „Спартака“»

Новобранец "Спартака" форвард Александр Соболев рассказал о своём переходе в московский клуб из "Крыльев Советов" на правах аренды.
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Общество

Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение

Женщины смогут начать получать эти деньги в возрасте 55 лет, а мужчины - с 60-ти. Законопроект прошел второе чтение в Госдуме.
Российская газета 05:02
Общество

Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса

Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
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Политика

Путин обсудит нацпроекты с вице-премьером Хуснуллиным

Из публичного ожидается встреча главы государства и вице-премьера Марата Хуснуллина.
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Общество

«СЭПО» заморозил производство холодильников «Саратов»

Топ-менеджмент завода СЭПО принял решение не закрывать производство легендарных холодильников «Саратов», а временно его законсервировать.
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Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что на трибунах стадиона «Газпром Арена» усилят меры безопасности после инцидента с болельщиком на матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» (0:0). По ходу матча болельщик сине-бело-голубых по козырьку проник на гостевой сектор «Локомотива».
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Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку

Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
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Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии

Международная независимая следственная комиссия по Сирии при ООН в своем докладе изучила действия сирийских и российских военных с прошлого лета до начала этого года.
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Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки

Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.
ToDay News Ufa вчера в 01:04
Наука

Сингапурцы разработали морского робота-спасателя

Сингапурская компания Zycraft разработала усовершенствованный вариант морского робота-спасателя Dolphin, предназначенного для доставки инструментов и медикаментов на аварийные суда и эвакуации с них людей.
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Командир отделения 369-го отдельного сапёрного батальона 235-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта. Герой Советского Союза. Почётный гражданин Курска.
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