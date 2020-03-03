Общество
ТАКТ-НовостиСкончался Герой Советского Союза Михаил Булатов
Сегодня, 3 марта, не стало ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Почетного гражданина Курской области и города Курска Михаила Алексеевича Булатова. В 1943 году Михаил Алексеевич прибыл на фронт в сапёрное подразделение стрелковой дивизии, в которой прослужил до конца войны.
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Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Музыка
Киркоров оценил шансы Little Big на победу на Евровидении
У группы Little Big, которая представит Россию на предстоящем Евровидении, есть шансы на победу.
Политика
Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом
Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.
Общество
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Спорт
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Политика
Мишустин ввел новое правило для министров
С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило, сообщает ИА DEITA.
Армия и оружие
Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом
Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
Авто
Хэтчбек Peugeot 208 признали «Автомобилем года 2020»
Peugeot 208 сменил на пьедестале I-Pace, который выиграл в прошлом году после захватывающей гонки таких автомобилей, как Alpine A110.
Происшествия
Более 330 уголовных дел о врачебных ошибках дошли до суда в 2019 году
Более 330 тысяч уголовных дел, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медпомощи, направлены в суды.
Происшествия
В Москве заочно арестовали поляка и украинца по «делу Магомедовых»
Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Польши Валенти Сельвесюка и гражданина Украины Сергея Ткаченко, ставших обвиняемыми в рамках уголовного дела о преступном сообществе в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.
Общество
Раздел о профилактике коронавируса появился на mos.ru
Раздел, посвященный рекомендациям и мерам профилактики нового коронавируса, появился на сайте мэра и правительства столицы mos.ru.
Авто
BMW представила тизер электрокара BMW i4
Серийная модель выступит конкурентом для американского аналога Tesla Model 3. Предполагается, что старт продаж немецкого электрокара BMW i4 состоится уже в следующем году, но точная дата не раскрыта.
Общество
В Польше начался суд об уничтожении захоронения красноармейцев
Представитель истца Матеуш Пискорский заявил РИА Новости, что суд будет "рассматривать жалобу на отказ прокуратуры возбудить уголовное дело и провести уголовное расследование по поводу лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке".
Общество
На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
Общество
В России закрывается крупнейшая сеть магазинов подарков
Авто
Cupra презентовала серийный кроссовер Formentor
Испанская компания Cupra представила свой первый серийный кроссовер Formentor.
Общество
Определена больница для всех прибывших в Москву с ОРВИ
Прибывших в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией поместят в новый больничный комплекс, расположенный в Коммунарке.
Футбол
Соболев: «Не буду рассказывать, что с детства был фанатом „Спартака“»
Новобранец "Спартака" форвард Александр Соболев рассказал о своём переходе в московский клуб из "Крыльев Советов" на правах аренды.
Общество
Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение
Женщины смогут начать получать эти деньги в возрасте 55 лет, а мужчины - с 60-ти. Законопроект прошел второе чтение в Госдуме.
Общество
Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса
Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
Политика
Путин обсудит нацпроекты с вице-премьером Хуснуллиным
Из публичного ожидается встреча главы государства и вице-премьера Марата Хуснуллина.
Общество
«СЭПО» заморозил производство холодильников «Саратов»
Топ-менеджмент завода СЭПО принял решение не закрывать производство легендарных холодильников «Саратов», а временно его законсервировать.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
Футбол
«Зенит» усилит меры безопасности после драки на трибуне
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что на трибунах стадиона «Газпром Арена» усилят меры безопасности после инцидента с болельщиком на матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» (0:0). По ходу матча болельщик сине-бело-голубых по козырьку проник на гостевой сектор «Локомотива».
Хоккей
Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку
Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии
Международная независимая следственная комиссия по Сирии при ООН в своем докладе изучила действия сирийских и российских военных с прошлого лета до начала этого года.
Здоровье
Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.
Наука
Сингапурцы разработали морского робота-спасателя
Сингапурская компания Zycraft разработала усовершенствованный вариант морского робота-спасателя Dolphin, предназначенного для доставки инструментов и медикаментов на аварийные суда и эвакуации с них людей.