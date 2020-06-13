Общество
Газета.RuСкончался актер Сергей Масленников
Актер Сергей Масленников умер в возрасте 58 лет. Об этом в своем "ВКонтакте" сообщает пресс-служба петербургского государственного музыкально-драматического театра "Буфф". "Это был один из самых ярких эстрадных выпускников Исаака Романовича Штокбанта", - указано в сообщении.
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Здоровье
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с выплатами медикам
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация со стимулирующими выплатами медикам стабилизировалась.
RT на русском вчера в 12:02
Финансы
Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru вчера в 17:12
Космос
Новые измерения расстояний в космосе бросают вызов современной модели Вселенной
Новые, высокоточные измерения космических расстояний, проведенные международным коллективом ученых при помощи радиотелескопов, значительно повышают вероятность того, что теоретикам придется пересмотреть «стандартную модель», описывающую фундаментальные основы устройства Вселенной.
AstroNews.ru вчера в 05:26
Происшествия
В Нигерии более 60 человек погибли из-за атак боевиков
Более 60 человек погибли в результате двух нападений боевиков на северо-востоке Нигерии в субботу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей.
РИА Новости 19:00
Наука
Влажность может стать еще одним источником возобновляемой энергии
Популярная механика 11 июня в 04:22
Общество
Греф в битве за Архангельское: заповедные земли усадьбы отдают под чиновничьи дачи
Более 300 гектаров лишаются статуса охраняемых, их выведут из неприкосновенной зоны музея и отдадут под строительство – заповедные земли с чистыми прудами и нетронутым лесом будут застроены дорогими коттеджами, дачами, микрорайонами, гипермаркетами, автостоянками и ресторанами.
Собеседник 18:04
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
РБК 18:45
Футбол
Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в АПЛ
Двое заболевших коронавирусом выявлены по результатам новой волны тестирования игроков и персонала в клубах английской футбольной премьер-лиги сообщается на сайте турнира.
РИА Новости 17:24
Игры
Вампирша Дамзель и коллекционное издание Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Компания Paradox Interactive и студия Hardsuit Labs опубликовали новый трейлер ролевого экшена Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, который подтвердил возвращение вампирши Дамзель из оригинальной Vampire: The Masquerade – Bloodlines, а также представили ограниченное коллекционное издание игры.
3DNews 14:40
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
Общество
В РПЦ поддержали предложение омбудсмена об ограничении абортов
В РПЦ поддерживают предложения детского омбудсмена Анны Кузнецовой по сокращению абортов.
РБК 17:46
Шоу-бизнес
За Ефремова вступился Гоша Куценко
Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 10:25
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com вчера в 13:03
Общество
Россияне смогут получить социальную помощь без справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском 11:05
Авто
Lexus анонсировал показ нового Lexus IS
Ранее издание speedme.ru писало, что американский офис Lexus представил тизер нового IS и обозначил дату дебюта.
SpeedMe вчера в 07:07
Авто
Составлен ТОП-5 кроссоверов, которые практически не ломаются
Журналисты авторитетного немецкого издания «AutoBild» составили пятерку самых надежных кроссоверов, способных без серьезных неисправностей преодолеть отметку в 100 тысяч километров пробега.
Daily-Motor.Ru 04:00
Общество
В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию
В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию Депутат заксобрания от "Яблока" Борис Вишневский отправил главе ЦИК Элле Памфиловой обращение с доказательствами о принуждении сотрудников бюджетных учреждений к участию в голосовании по поправкам в Конституцию.
Медиазона 06:08
Происшествия
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
Космос
Конспирологи заявили о новом конце света через неделю
По словам конспирологов, ученые неправильно определили дату конца света, спрогнозированную майя.
Актуальные Новости вчера в 12:21
Гаджеты
Adobe представила новое приложение для смартфонов
Vevby.ru 09:28
Политика
Трамп заявил о победе американской армии над фашизмом и коммунизмом
Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте заявил, что американская армия противостояла фашизму и коммунизму.
Взгляд.ру 14:50
Здоровье
На Амурском ГПЗ выявили 136 зараженных сотрудников
Некоторые районы Амурской области радуют - там почти нулевое распространение коронавируса.
Что происходит 12:47
Происшествия
В Анапе при задержании застрелили подозреваемого в налете на банк
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вооруженный мужчина совершил налет на банк на улице Советской в поселке Сукко 11 июня.
Кубань 24 11:08
Происшествия
Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех
Еще семь пассажиров получили ранения, в том числе двое детей.
Известия 17:22
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки на Кубани коронавирус выявили у 78 граждан, сообщили в краевом Оперштабе.
Новая Кубань 03:54
Футбол
Киевское «Динамо» вырвало победу в матче с «Зарей»
«Динамо» (Киев) победило «Зарю» со счетом 3:1 в матче 26-го тура чемпионата Украины.
Спорт-Экспресс 12:21