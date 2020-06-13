Культура

REGNUMREGNUMСкончался актер Сергей Масленников

Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников. Об этом 13 июня сообщается в заявлении музыкально-драматического театра «Буфф» на странице в социальной сети «Вконтакте».
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Умер актер Сергей Масленников

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Ушел из жизни актер театра «Буфф» Сергей Масленников

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«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
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