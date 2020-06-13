Культура
REGNUMСкончался актер Сергей Масленников
Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников. Об этом 13 июня сообщается в заявлении музыкально-драматического театра «Буфф» на странице в социальной сети «Вконтакте».
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Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Здоровье
Четыре медработника Печорской больницы заразились коронавирусом
Четыре медицинских работника Печорской районной больницы заразились коронавирусом.
Псковская правда вчера в 09:23
Недвижимость
Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции
Аналитики ЦИАН настроены более радикально и ждут, что до конца года вторичное жилье подешевеет на 8–10% относительно докризисных показателей: собственники уже осознают высокую конкуренцию со стороны застройщиков.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Политика
В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка
В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 12:43
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области
В результате ДТП погибли три человека, еще шестеро пострадали, включая ребенка, который был госпитализирован, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15:54
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия 15:17
Футбол
Кокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой»
Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, сыграл 93 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отметился десятью результативными передачами.
Metaratings вчера в 17:17
Футбол
Леонардо подтвердил, что Кавани и Силва покинут «ПСЖ»
Советский спорт 13:34
Футбол
Мальорка — Барселона 0:1 (1-й тайм)
Чемпионат 15:10
Происшествия
В Китае на шоссе взорвался бензовоз
Российская газета 08:51
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
Наука
Выяснено, как люди забывают информацию
Ученые провели масштабную исследовательскую работу, в ходе которой пытались выяснить, теряется ли память в определенные моменты полностью или же на мгновение утрачивает свою ясность.
Goroday.ru 03:56
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Математическую модель создали ученые РХТУ имени Д.И. Менделеева и она показала, что эпидемия коронавируса в России может закончится уже в конце июня-июля 2020 года.
Газета DAILY 11 июня в 15:49
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
Происшествия
В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки
Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия 11:42
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Происшествия
При падении самолета в Самарской области погибли два пилота
При падении легкомоторного самолета в Самарской области погибли инструктор и курсант, сообщает областной главк МЧС.
РИА Новости 05:30
Общество
В Москве за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались еще 50 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.
Комсомольская правда 16:16
Общество
Первую вакцину от COVID-19 начнут производить в сентябре
По плану предоставление документов на государственную регистрацию и сама регистрация первой российской вакцины от коронавируса должны состояться в августе, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
Российская газета 06:30
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК вчера в 13:21
Путешествия
Ростуризм: другие страны не подтвердили готовность принимать россиян
Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
RT на русском 13:12
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
ГТРК Самара 06:56
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП
На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 03:47