30 июня в московской больнице на 69-м году жизни скончался заслуженный артист России Виктор Проскурин. Об этом сообщила в Facebook его супруга Ирина Хонда.

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Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда. Артист скончался 30 июня в Москве. Прощание с артистом, предварительно, пройдет в субботу.

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