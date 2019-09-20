Кино

Экспресс газетаЭкспресс газетаСкончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Скончался актер из "Брата" и "Улиц разбитых фонарей" Игорь Шибанов Не стало популярного петербургского артиста. Народный артист России Игорь Шибанов умер на 76-м году жизни. Он скончался по дороге на гастроли: сердце актера театра и кино остановилось, когда он ехал в Краснодар.
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«Стало плохо в Пулково»: коллега актёра Шибанова рассказала подробности его смерти

78.ruвчера в 11:03

Умер петербургский актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Брата» Игорь Шибанов

КП - Санкт-Петербургвчера в 12:20

Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

РИА Новостивчера в 10:16

Умер петербургский артист Игорь Шибанов. Он сыграл Бильбо Бэггинса в советском «Хоббите»

Фонтанка.Рувчера в 12:17

Умер актер фильма «Брат» и сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Невские Новостивчера в 08:55

Ушел из жизни народный артист России Игорь Шибанов

Петербургский дневниквчера в 08:43

Игорь Шибанов. Биографическая справка

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 08:34
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Футбол

РФС отказал Александру Кокорину в регистрации на матчи РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) отказал нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину в регистрации на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
Невские Новости вчера в 10:29
Политика

На Украине допустили возможность закупки газа в России

Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
RT на русском вчера в 07:08
Происшествия

Цех по обработке древесины полыхает под Екатеринбургом

Цех по обработке древесины загорелся в поселке Бобровский под Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
ТК Звезда 01:54
Политика

Трамп счел действия США на Украине бессмысленными

Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Происшествия

Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали

Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Армия и оружие

Применение установок «Солнцепек» и «Змей Горыныч» попало на видео

Российские военные на учениях «Центр-2019» показали в действии огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и самоходные реактивные установки разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч»).
Известия 00:04
Происшествия

В Азовском море пропал катер с тремя людьми

Катер с тремя людьми пропал в Азовском море. Организованы поисковые работы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
ТАСС 00:44
Футбол

Женщина попыталась попасть на ужин с Роналду, выдав себя за другую

Матч ТВ 02:41
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

REGNUM вчера в 18:29
Политика

Глава Генштаба рассказал Путину анекдот

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

RT на русском 19 сентября в 05:49
Политика

Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону

Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Шоу-бизнес

Курбан Омаров откровенно рассказал об отношениях с Ксенией Бородиной

Курбан Омаров откровенно рассказал об отношениях с Ксенией Бородиной Предприниматель разоткровенничался во время презентации книги "Откровения мужчины".
Экспресс газета 02:22
Политика

В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России

Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:19
Происшествия

Павла Устинова освободили из СИЗО

ТАСС вчера в 06:34
Гаджеты

Хакер рассказал о взломе компьютера с помощью usb-зарядки

Чарльз Хендерсон, руководящий X-Force Red в IBM Security, рассказывает о том, что сравнительно новый способ взлома с помощью модифицированного провода не рассчитан для массовых атак, но обходится очень дёшево и практически безотказен.
ИнфоСМИ вчера в 03:39
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия

В Финляндии завели дело о российских волкособах

Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.
Интерфакс 02:11
Политика

РФ допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении

Министерство транспорта России допустило расторжение договора об управлении железнодорожной сетью Армении раньше срока.
РЕН ТВ вчера в 14:49
Гаджеты

Опубликовано видео, демонстрирующее работу кнопочного телефона с Android

Несколько месяцев назад сообщалось о первом фото неизвестного кнопочного телефона под управлением ОС Android.
Игромания.ру вчера в 10:57
Футбол

Вальверде не уверен, что Месси сыграет против «Гранады»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Гранадой» в рамках 5-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ вчера в 20:54
Армия и оружие

Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию

Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro вчера в 04:57
Происшествия

Якутскому шаману избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

Якутскому шаману Александру Габышеву, который "шел изгонять Путина", избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Газета.Ru 00:56
Авто

Узбекский бренд Ravon возвращается на российский авторынок

Узбекский автопроизводитель под брендом Ravon объявил о своем возвращении на российский рынок.
Народные новости вчера в 22:24
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Политика

Киев объяснил «недоразумением» несогласование формулы Штайнмайера

Контактная группа в Минске письменно не согласовала формулу Штайнмайера из-за «технического недоразумения», заявил в интервью «Европейской правде» глава МИД Украины Вадим Пристайко.
RT на русском вчера в 07:10
Происшествия

Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан

В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега.
RT на русском вчера в 14:19
Общество

Приготовьтесь получать по €700 ежемесячно после переезда в итальянскую деревушку

Life.ru 18 сентября в 09:53
Здоровье

Диетолог оценила пользу для здоровья от двух литров воды в день

Диетолог Юлия Чехонина в беседе с Пятым каналом оценила пользу для здоровья от двух литров воды в день.
RT на русском 19 сентября в 12:58
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