Кино
Экспресс газетаСкончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Скончался актер из "Брата" и "Улиц разбитых фонарей" Игорь Шибанов Не стало популярного петербургского артиста. Народный артист России Игорь Шибанов умер на 76-м году жизни. Он скончался по дороге на гастроли: сердце актера театра и кино остановилось, когда он ехал в Краснодар.
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Умер петербургский актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Брата» Игорь Шибанов
КП - Санкт-Петербургвчера в 12:20
Умер петербургский артист Игорь Шибанов. Он сыграл Бильбо Бэггинса в советском «Хоббите»
Фонтанка.Рувчера в 12:17
Умер актер фильма «Брат» и сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Невские Новостивчера в 08:55
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РФС отказал Александру Кокорину в регистрации на матчи РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) отказал нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину в регистрации на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
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На Украине допустили возможность закупки газа в России
Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
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Происшествия
Цех по обработке древесины полыхает под Екатеринбургом
Цех по обработке древесины загорелся в поселке Бобровский под Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
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Трамп счел действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
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Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Армия и оружие
Применение установок «Солнцепек» и «Змей Горыныч» попало на видео
Российские военные на учениях «Центр-2019» показали в действии огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и самоходные реактивные установки разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч»).
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В Азовском море пропал катер с тремя людьми
Катер с тремя людьми пропал в Азовском море. Организованы поисковые работы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
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Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
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В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
RT на русском 19 сентября в 05:49
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Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону
Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
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Курбан Омаров откровенно рассказал об отношениях с Ксенией Бородиной
Курбан Омаров откровенно рассказал об отношениях с Ксенией Бородиной Предприниматель разоткровенничался во время презентации книги "Откровения мужчины".
Экспресс газета 02:22
Политика
В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:19
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
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Хакер рассказал о взломе компьютера с помощью usb-зарядки
Чарльз Хендерсон, руководящий X-Force Red в IBM Security, рассказывает о том, что сравнительно новый способ взлома с помощью модифицированного провода не рассчитан для массовых атак, но обходится очень дёшево и практически безотказен.
ИнфоСМИ вчера в 03:39
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия
В Финляндии завели дело о российских волкособах
Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.
Интерфакс 02:11
Политика
РФ допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении
Министерство транспорта России допустило расторжение договора об управлении железнодорожной сетью Армении раньше срока.
РЕН ТВ вчера в 14:49
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Опубликовано видео, демонстрирующее работу кнопочного телефона с Android
Несколько месяцев назад сообщалось о первом фото неизвестного кнопочного телефона под управлением ОС Android.
Игромания.ру вчера в 10:57
Футбол
Вальверде не уверен, что Месси сыграет против «Гранады»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Гранадой» в рамках 5-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ вчера в 20:54
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
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Якутскому шаману избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
Якутскому шаману Александру Габышеву, который "шел изгонять Путина", избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Газета.Ru 00:56
Авто
Узбекский бренд Ravon возвращается на российский авторынок
Узбекский автопроизводитель под брендом Ravon объявил о своем возвращении на российский рынок.
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Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Политика
Киев объяснил «недоразумением» несогласование формулы Штайнмайера
Контактная группа в Минске письменно не согласовала формулу Штайнмайера из-за «технического недоразумения», заявил в интервью «Европейской правде» глава МИД Украины Вадим Пристайко.
RT на русском вчера в 07:10
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега.
RT на русском вчера в 14:19
Общество
Приготовьтесь получать по €700 ежемесячно после переезда в итальянскую деревушку
Life.ru 18 сентября в 09:53
Здоровье
Диетолог оценила пользу для здоровья от двух литров воды в день
Диетолог Юлия Чехонина в беседе с Пятым каналом оценила пользу для здоровья от двух литров воды в день.
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