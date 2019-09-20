Скончался актер из "Брата" и "Улиц разбитых фонарей" Игорь Шибанов Не стало популярного петербургского артиста. Народный артист России Игорь Шибанов умер на 76-м году жизни. Он скончался по дороге на гастроли: сердце актера театра и кино остановилось, когда он ехал в Краснодар.

Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

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