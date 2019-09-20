Кино
Gazeta.SPbАктер Игорь Шибанов умер на гастролях
Ушел из жизни народный артист России и актер Театра юного зрителя имени Брянцева Игорь Шибанов.
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Умер петербургский актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Брата» Игорь Шибанов
КП - Санкт-Петербург12:20
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В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
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Политика
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Актуальные Новости 08:10
Происшествия
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Спасатели тушат пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке, огонь охватил 1 тысячу квадратных метров, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости 17:30
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РИА Новости вчера в 11:56
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Для получения льгот заемщикам нужно обратиться с заявлением в банк, в котором был взят ипотечный кредит.
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Политика
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РЕН ТВ 16:21
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В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала московский «Спартак».
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Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы ежегодно отмечают верующие Русской православной церкви (РПЦ) 21 сентября (8 сентября по старому стилю).
ТАСС 17:27
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Google и Facebook пригласят в Госдуму обсудить вмешательство в дела РФ
Глава комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что на заседание комиссии 27 сентября ожидаются представители Google и Facebook.
Интерфакс 07:50