Кино
Peterburg2.ruСкончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Снимался в таких известных фильмах, "Брат", "Про уродов и людей" и "Замок", а также в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Тайны следствия", "Агент национальной безопасности" и других. Звание народного артиста России он получил в 1994 году.
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Умер петербургский актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Брата» Игорь Шибанов
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