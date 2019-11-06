Культура

Peterburg2.ruPeterburg2.ruСкончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

Известно что прощание с Жигалиным состоится 8 ноября. Напомним, что актер также снимался в сериалах "Морские дьяволы", "Невский", "Ментовские войны", "Тайны следствия". Всего на его счету 19 экранных работ.
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с чего всё началось
«5 ноября на 48-м году жизни после продолжительной болезни скончался актер, педагог САТД имени М. Горького Виталий Жигалин», – сообщается на странице театра в Facebook
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Взгляд.ру05:14

Подробнее о событии

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