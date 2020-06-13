Общество
Ореанда-НовостиСкончался актёр Сергей Масленников
Актёр Сергей Масленников, игравший на сценах театров России и Германии, умер на 59-м году жизни, пишут «Известия». Сообщается, что Масленников скончался 12 июня. Причины его смерти не называются.
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Единоборства
Грузин Двалишвили на UFC on ESPN 10 победил Лопеза
Спорт-Экспресс вчера в 21:00
Общество
Кадыров анонсировал смягчение карантинных мер в Чечне
В ближайшее время Чечня смягчит карантинные меры, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции в стране.
ТК Звезда вчера в 20:37
Общество
Дагестан переходит на первый этап снятия мер по коронавирусу
"С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений", - указано в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:19
Общество
В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов
Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
Происшествия
Под Норильском собрали более 25 тыс. кубометров водонефтяной смеси
Более 3,8 тыс. кубометров водонефтяной смеси было собрано за прошедшие сутки на месте разлива топлива под Норильском, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 00:38
Футбол
«Бавария» добилась победы над «Боруссией» из Менхенгладбаха
Матч ТВ вчера в 14:25
Культура
Нашла мужа в театре. Интересные факты о Регине Тодоренко
АиФ.ru рассказывает интересные факты из биографии Тодоренко.
Аргументы и Факты вчера в 17:11
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
Игры
Baldur’s Gate III отправится в ранний доступ в августе
Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:13
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 12 июня в 13:03
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
Гаджеты
Первые два смартфона Xiaomi получают Android 11
Компания Xiaomi официально анонсировала выпуск Android 11 Beta 1 для своих последних флагманов линейки Mi 10: собственно, для Mi 10 и Mi 10 Pro.
Srnsk 12 июня в 11:05
Политика
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru вчера в 16:23
Игры
Sony показала новую PlayStation 5
Сони показала новую PlayStation 5. Выглядеть видеоприставка будет футуристично Некоторые производители игр уже подготовили релизы под новую приставку.
КМВ Новости 11 июня в 17:17
Политика
Минск заявил о признательных показаниях по делу «дочки» Газпрома
Все 15 задержанных по делу «дочки» Газпрома – «Белгазпромбанка» – дают признательные показания, в том числе в отношении бывшего председателя компании Виктора Бабарико, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
Взгляд.ру 01:27
Общество
Новый очаг коронавируса возник на Порховском водоканале
На Порховском водоканале возник новый очаг коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.
Псковское агентство информации вчера в 16:28
Футбол
«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче чемпионата Испании
Футбольный клуб «Барселона» всухую победил «Мальорку» в матче 28-го тура чемпионата Испании.
Известия вчера в 21:39
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
Общество
Мэр Сургута сообщил, что заразился коронавирусом
Мэр города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Вадим Шувалов сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 01:14
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Здоровье
В России за сутки выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8706 случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 03:46
Общество
Вильфанд прогнозирует возвращение жары в европейскую часть России
В западной половине европейской части России ожидается температура на 4 °С выше нормы, в восточной части — на 2 °С выше нормы.
RT на русском 12 июня в 19:31
Происшествия
Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП
Аргументы и Факты 12 июня в 17:50
Футбол
Голы Кокорина и Заболотного помогли «Сочи» разгромить «Краснодар»
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Пелагея стала выглядеть лучше после развода
В июле пара официально оформит развод. Свобода пошла певице на пользу. Сейчас она выглядит как никогда хорошо.
Экспресс газета 00:49
Экономика
Лондонский суд урезал денежное содержание экс-совладельца «Траста»
Представитель банка говорил в суде, что у экс-банкира не должно быть возможности продолжать вести «роскошный образ жизни», он должен найти работу или урезать свои расходы, или сделать и то, и другое, говорил представитель «Траста» в суде.
Ведомости вчера в 09:38
Технологии
Назван простой способ смотреть ролики на YouTube без рекламы
Любознательные обнаружили небольшую брешь у популярного видеохостинга YouTube. Теперь есть возможность смотреть видеоролики без рекламы.
ToDay News Ufa 12 июня в 11:56
Общество
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 12 июня в 04:41
Авто
Составлен рейтинг кроссоверов, которые практически не ломаются
Эксперты авторитетного немецкого портала Auto Bild составили рейтинг из пяти самых надежных кроссоверов.
Новые автомобили 00:55
Кино
Премьеры «Матрицы 4» и «Годзиллы против Кинг Конга» отложены
Киностудия Warner Bros. внесла значительные изменения в прокатные графики своих крупнобюджетных проектов, в том числе фантастических фильмов "Годзилла против Кинг Конга" и "Матрица 4".
Kinonews.ru вчера в 02:24