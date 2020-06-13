Общество
News.ruСкончался актёр Сергей Масленников
Сергей Масленников окончил в 1988 году Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания вуза Масленников вместе с однокурсниками создал творческий коллектив и выступал с гастролями. Ранее NEWS.ru писал о смерти российского актёра Михаила Кокшенова.
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Общество
В Германии спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается
Evo-rus.com вчера в 02:20
Происшествия
В Анапе полицейские застрелили подозреваемого в ограблении банка
Полиция застрелила при задержании мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на банк в поселке Сукко под Анапой.
РБК вчера в 17:36
Политика
Демократы в США вновь хотят наложить санкции на Пригожина
Республиканская партия Соединенных Штатов 9 июня предложила расширить санкции против России, Ирана и КНР, поскольку закончился срок оружейного эмбарго по ИРИ.
Глас Народа вчера в 17:57
Культура
Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году
Афиша Daily 12 июня в 06:23
Здоровье
Врач рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Легкие людей, которые переболи коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.
Lenta.ru вчера в 23:16
Авто
Geely FY11 привезут в Россию из Китая
Старт продаж Geely FY11 в РФ намечен на третий квартал.
32CARS.ru вчера в 08:10
Культура
Новый сезон «Сватов» выйдет с полным актерским составом
В седьмом сезоне сериала "Сваты" появятся весь звездный состав актеров.
Piter.tv вчера в 13:58
Футбол
«Наполи» вышел в финал Кубка Италии
Первая встреча, проходившая в Милане еще до пандемии коронавируса, завершилась победой "Наполи" 1:0. Поэтому неаполитанцев в ответной встрече устраивала и ничья.
Вести.Ru вчера в 17:25
Политика
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК вчера в 13:11
Происшествия
В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца
В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова
В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр вчера в 10:41
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец 12 июня в 15:41
Происшествия
В США протестующие снесли бюст рабовладельца
RT на русском вчера в 22:51
Происшествия
В Канаде нефтепровод закрыли из-за разлива
РИА Новости вчера в 20:50
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после аварии с его участием
RuNews24.ru 12 июня в 19:52
Наука
Специалисты Германии разработали цемент для заживления костей
В Германии специалисты создали уникальный цемент для разработки нового вида имплантатов и скрепления костей, основной особенностью которого является способность самовосстанавливаться.
Evo-rus.com 11 июня в 08:38
Общество
Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая
Пиком заболеваемости коронавирусом в России было 11 мая. Об этом сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге.
Российская газета вчера в 06:10
Здоровье
Ирина Солдатова поддержала оптимизацию в омской лаборатории
Планы по оптимизации поддержала министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.
Om1.ru вчера в 08:38
Гаджеты
Европейские Huawei P20 и P20 Pro обновились до Android 10
Китайские смартфоны Huawei P20 и P20 Pro, продаваемые на территории ЕС, начали подвергать стабильной прошивке EMUI 10.
Goroday.ru вчера в 18:21
Политика
Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась
"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости вчера в 15:12
Происшествия
Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести
Все четыре пассажира судна пропали без вести. Сам катер нашли в 40 километрах от берега. В поисках задействован спасательный буксир.
Lenta.ru вчера в 20:29
Путешествия
В АТОР рассказали, когда можно планировать летний отдых
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что большинство регионов страны откроют свои двери для туристов с 15-20 июня, поэтому можно планировать длительный отдых, отталкиваясь от этих дат.
ТК Звезда вчера в 00:53
Общество
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru вчера в 11:59
Авто
Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений
С 1 июля в России вступят в силу поправки в технический регламент Таможенного союза.
Вечерний курьер вчера в 10:31
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56
Технологии
Назван простой способ смотреть ролики на YouTube без рекламы
Любознательные обнаружили небольшую брешь у популярного видеохостинга YouTube. Теперь есть возможность смотреть видеоролики без рекламы.
ToDay News Ufa 12 июня в 11:56
Армия и оружие
В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии
По мнению китайских журналистов, машина хорошо сочетает ударную мощь и защитные параметры Отмечается, что решение о тестировании военной техники в условиях сирийского климата и ландшафта говорит об уверенности российских военных в оборонительных и наступательных возможностях своей разработки.
Деловое.ТВ 12 июня в 04:11
Здоровье
В Приморье отметили резкий рост числа заразившихся коронавирусом
Резкое увеличение числа заразившихся медики связывают с активностью людей на улицах, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.
ТАСС вчера в 01:11
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
Вести.Ru вчера в 00:47
Экономика
Индия рассматривает Россию как крупнейшего партнера в энергетике
Россия - один из основных партнеров Индии в сфере энергетики, поставки из РФ помогут Дели решить масштабную задачу перевода транспорта на нетрадиционные источники энергии, заявил посол Индии в Москве Венкатеш Варма.
Интерфакс 12 июня в 07:51