Общество

News.ruNews.ruСкончался актёр Сергей Масленников

Сергей Масленников окончил в 1988 году Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания вуза Масленников вместе с однокурсниками создал творческий коллектив и выступал с гастролями. Ранее NEWS.ru писал о смерти российского актёра Михаила Кокшенова.
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