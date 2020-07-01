Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет. Об этом на своей странице в Facebook написала его жена художница Ирина Хонда. Виктор Проскурин прославился после роли Гены Ляпишева в фильме «Большая перемена».

Финансы Курс валют 30 июня: доллар и евро растут на торгах Курс доллара 30 июня на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с показателями закрытия.

Наука Специалисты изучили около 200 мутаций нового коронавируса Выяснилось, что в то время, как у SARS-CoV-1 известны около шести изменений, а у MERS-CoV - 350 изменений, у нового коронавируса на сегодняшний день изучены около 200.

Шоу-бизнес Скончался актер Виктор Проскурин Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда. 86

Футбол Андрей Тихонов: «Если „Зенит“ позовет Кокорина, нужно идти» Российский футболист и тренер Андрей Тихонов дал совет нападающему Александру Кокорину, который в данный момент выступает за «Сочи» на правах аренды из «Зенита».

Армия и оружие Старые советские тягачи обновят для нужд российской армии В рамках военно-технического форума «Армия-2020» будут представлены новые многоцелевые тягачи на гусеничном ходу МГШ-ЛБУ и МГТТ-ЛБ.

Политика Небензя подверг критике механизм деконфликтинга ООН в Сирии Отсутствие мандата Совета безопасности ООН или любой другой законной основы для механизма деконфликтинга ООН в Сирии дает основание России выйти из него. 648

Здоровье Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1». 32

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,9K

Политика Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о поправке к Конституции РФ о запрете отчуждения территории страны и разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ролик студии "Квартал 95" с участием Владимира Зеленского, в котором ему свыше рекомендовано забыть о полуострове. 10

Футбол «Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России Футболисты "Уфы" и казанского "Рубина" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России. Матч в Уфе завершился со счетом 0:0.

Экономика HeadHunter собирается провести вторичное размещение на фондовом рынке США В ходе торговой сессии во вторник, 30 мая бумаги HeadHunter на бирже NASDAQ стоили 23,38 долларов за ADS, а рыночная стоимость всей компании составляла 1,169 млрд долларов.