Культура

78.ru78.ruСкончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет. Об этом на своей странице в Facebook написала его жена художница Ирина Хонда. Виктор Проскурин прославился после роли Гены Ляпишева в фильме «Большая перемена».
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