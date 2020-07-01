Культура
78.ruСкончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет. Об этом на своей странице в Facebook написала его жена художница Ирина Хонда. Виктор Проскурин прославился после роли Гены Ляпишева в фильме «Большая перемена».
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Финансы
Курс валют 30 июня: доллар и евро растут на торгах
Курс доллара 30 июня на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с показателями закрытия.
Свободная Пресса вчера в 04:25
Политика
На Чукотке поправки к Конституции поддержали 80,3 процента избирателей
Поправки к Конституции поддержали 80,3 процента жителей Чукотского автономного округа, сообщили в Центризбиркоме после обработки ста процентов протоколов.
РИА Новости 10:15
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
Экономика
PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России
"Новая бизнес-модель предусматривает прекращение внутренних переводов электронных денежных средств между пользователями PayPal в России", - указывается в письме.
ТАСС вчера в 12:43
Наука
Специалисты изучили около 200 мутаций нового коронавируса
Выяснилось, что в то время, как у SARS-CoV-1 известны около шести изменений, а у MERS-CoV - 350 изменений, у нового коронавируса на сегодняшний день изучены около 200.
ТАСС 07:14
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
Интерфакс 09:25
Футбол
Андрей Тихонов: «Если „Зенит“ позовет Кокорина, нужно идти»
Российский футболист и тренер Андрей Тихонов дал совет нападающему Александру Кокорину, который в данный момент выступает за «Сочи» на правах аренды из «Зенита».
Матч ТВ 07:43
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Российская актриса Дарья Мельникова, известная россиянам по сериалу «Папины дочки», снялась обнаженной для обложки журнала MAXIM.
iReactor 04:31
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Общество
Акинфеев призвал прийти на голосование по поправкам в конституцию РФ
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выступил с призывом прийти на голосование по поправкам в конституцию РФ.Друзья, сегодня важный день.
Soccer.ru 08:39
Армия и оружие
Старые советские тягачи обновят для нужд российской армии
В рамках военно-технического форума «Армия-2020» будут представлены новые многоцелевые тягачи на гусеничном ходу МГШ-ЛБУ и МГТТ-ЛБ.
Актуальные Новости вчера в 07:34
Политика
Небензя подверг критике механизм деконфликтинга ООН в Сирии
Отсутствие мандата Совета безопасности ООН или любой другой законной основы для механизма деконфликтинга ООН в Сирии дает основание России выйти из него.
ПолитРоссия 29 июня в 13:31
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com вчера в 14:36
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 21:30
Общество
Из Cyberpunk 2077 убрали возможность бегать по стенам
Чемпионат 03:34
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
Происшествия
Избирком Петербурга заявил о непричастности полиции к травме журналиста
Журналист «Медиазоны» в Петербурге Давид Френкель сломал руку при падении, но его никто не толкал.
РБК 09:07
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Известия вчера в 14:22
Футбол
Второй матч подряд с участием «Оренбурга» отменен из-за коронавируса
На прошлой неделе в рамках 24-тура РПЛ «Оренбургу» было присуждено техническое поражение в матче против «Краснодара».
Коммерсантъ 05:13
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля в России вступили в силу новые правила, частично ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
Новые автомобили 02:27
Политика
Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о поправке к Конституции РФ о запрете отчуждения территории страны и разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ролик студии "Квартал 95" с участием Владимира Зеленского, в котором ему свыше рекомендовано забыть о полуострове.
РИА Новости 09:37
Футбол
«Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России
Футболисты "Уфы" и казанского "Рубина" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России. Матч в Уфе завершился со счетом 0:0.
РИА Новости 10:05
Экономика
HeadHunter собирается провести вторичное размещение на фондовом рынке США
В ходе торговой сессии во вторник, 30 мая бумаги HeadHunter на бирже NASDAQ стоили 23,38 долларов за ADS, а рыночная стоимость всей компании составляла 1,169 млрд долларов.
Финансовая газета 10:07
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44