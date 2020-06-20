Музыка
Петербургский дневникСкончался автор песни «На заре» Олег Парастаев
В субботу, 20 июня, умер советский и русский композитор, автор музыки и текста песни «На заре», участник группы «Альянс» Олег Парастаев. Известие об этом появилось на его странице в социальной сети «ВКонтакте», передает Life.
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Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
РИА Новости 10:00
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками".
Газета.Ru 16:05
Экономика
Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 02:38
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов
В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер 08:04
Технологии
Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
Evo-rus.com вчера в 02:28
Культура
Федор Добронравов покинул театр Сатиры
Lenta.ru 11:33
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК вчера в 09:37
Армия и оружие
Китай и Индия отрепетировали в Гималаях четвертую мировую войну
На союзной территории Ладакха в Гималаях военнослужащие Индии и Китая дрались камнями, палками и дубинками с гвоздями около шести часов.
Вечерний курьер 07:17
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Футбол
Гончаренко стало плохо после игры с «Зенитом»
Наставнику московского ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после игры с петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 15:43
Футбол
Не переживайте, что РПЛ остановят. Весело — и чёрт с ним
Корона проявится в любом случае: хоть с температурой, хоть бессимптомно.
Чемпионат 16:16
Происшествия
Во ФСИН Мордовии опровергли данные о вспышке коронавируса в колонии
В исправительной колонии №7 в Мордовии не выявлено ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, информация о якобы вспышке там COVID-19 не соответствует действительности, заявили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по республике.
RT на русском 15:20
Теннис
Леброн Джеймс ответил бросившему ему вызов Новаку Джоковичу
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не оставил без внимания послание первой ракетки мира Новака Джоковича, который показал, как он умеет обращаться с баскетбольным мячом, и задался вопросом, готов ли он к игре один на один с Леброном.
Чемпионат 16:59
Космос
Solar Orbiter делает первый близкий подход к Солнцу
Космический аппарат ESA «Solar Orbiter» совершил свой первый близкий подход к Солнцу 15 июня, приблизившись к его поверхности на 77 миллионов километров, что составляет примерно половину расстояния между Солнцем и Землей.
AstroNews.ru 17 июня в 11:47
Кино
В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи
ИнфоСМИ 18 июня в 08:56
Футбол
«Зенит» показал речь Семака в раздевалке после победы над ЦСКА
Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, на котором команда в раздевалке отмечает разгромную победу над ЦСКА (4:0) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 16:25
Авто
Rolls-Royce показал тизер новой таинственной модели
По некоторым данным, таинственная новинка от Rolls-Royce должна была дебютировать в августе в рамках юбилейного 70-го конкурса элегантности в американском Пеббл-Бич.
Somanyhorses вчера в 14:05
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Здоровье
На Кубани за сутки от коронавируса вылечились более 80 человек
Более 3,9 тыс. пациентов были выписаны из больниц. За последние сутки вылечились 81 пациент.
Кубань 24 18 июня в 04:12
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
Футбол
«Шахтер» стал чемпионом Украины
Советский спорт 15:15
Общество
В Москве умерли еще 32 пациента с коронавирусом
"В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 16:39
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
Футбол
В «Уфе» в очередной раз опровергли слухи о коронавирусе в команде
Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о положительном результате теста на коронавирус у одного из игроков команды.
RT на русском 16:28
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Кино
The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4
Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
Cyber.sports.ru 18 июня в 08:01