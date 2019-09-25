Футбол

RT на русскомRT на русскомСкончался бывший футболист сборной Литвы Римкявичюс

В 2012 году игрок забил 35 мячей, выступая за «Шяуляй». На его счету семь матчей и три гола за национальную команду. Ранее сообщалось, что в Албании после боя скончался болгарский боксёр.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Экс-нападающий сборной Литвы по футболу обнаружен мертвым

Sportbox.RU10:03

Бывший футболист сборной найден мертвым

Газета.Ru09:44

УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью рекордсмена чемпионата Литвы

Спорт-Экспресс09:10

Экс-игрок сборной Литвы покончил жизнь самоубийством

Евро-футбол.ру09:12

Бывший футболист сборной Литвы был найден мертвым

Sport24.ru08:43

УЕФА выразил соболезнования в связи с гибелью рекордсмена чемпионата Литвы

РИА Новости08:19

Бывшего форварда сборной Литвы Римкявичюса нашли мёртвым

Чемпионат09:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 14:53, Вашингтон
Футбол

Балтика — Локомотив 0:0 (1-й тайм)

Главный тренер москвичей перед матчем заявил, что основному составу дали возможность отдохнуть.
Клопс 14:08
Происшествия

В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей

РИА Новости 13:40
Политика

Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 10:06
Происшествия

Более 20 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле

РИА Новости 13:14
Политика

Кристалина Георгиева стала главой МВФ

В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
ТАСС 14:10
Политика

Пашинян принял участие в приеме, организованном Трампом в Нью-Йорке

Пашинян опубликовал совместное фото с президентом Дональдом Трампом и первой леди США Меланией Трамп на своих страницах в Facebook и Instagram.
Sputnik Армения 13:32
Шоу-бизнес

Торт на свадьбе Богомолова и Собчак оказался бутафорским

В пятницу, 13 сентября, театральный режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак сочетались узами брака.
RuNews24.ru 09:22
Происшествия

Журналистка из Сыктывкара призналась в причинении смерти мужу

Весной 2019 года в Сыктывкаре в отношении 55-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».
КомиОнлайн 10:12
Политика

Зеленский назвал Трампа учителем

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своего американского коллегу Дональда Трампа «учителем».
Известия 12:57
Общество

В Instagram свердловского губернатора оказался минимум ботов

Instagram свердловского губернатора Евгения Куйвашева насчитывает минимальное среди аккаунтов глав регионов Уральского ФО количество ботов.
REGNUM 12:17
Армия и оружие

Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии

Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.
ТВ Центр 02:22
Футбол

«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России

Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
Российская газета 13:51
Футбол

Жена Икарди сфотографировалась обнаженной

Вторая фотография Нары быстро набрала больше 300 тысяч лайков. Позже жена Икарди выложила видео, которое посмотрели больше миллиона раз.
Sportmail.ru 09:55
Политика

Лавров провел переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Технологии

Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально

Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.
Коммерсантъ 14:02
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Политика

Клинтон обвинила Трампа в предательстве страны

Бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинила действующего главу государства Дональда Трампа в предательстве.
Известия 14:25
Политика

Лавров: Россия не собирается нарушать мораторий на ядерные испытания

Выступая на 11-й конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ в Нью-Йорке, глава российской дипломатии отметил, что РФ будет придерживаться моратория на ядерные испытания, если остальные страны также будут его соблюдать, передает РИА "Новости".
РЕН ТВ 12:31
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 23 сентября в 08:51
Киберспорт

Вышел фильм о составе Virtus.pro на The International 2019

Virtus.pro выпустила фильм о выступлении состава по Dota 2 на The International 2019.
CyberSport.ru 04:03
Происшествия

В Москве мужчина распылил газовый баллончик в полицейских

В Москве мужчина при попытке задержания распылил в полицейских газовый баллончик, одному из сотрудников МВД потребовалась помощь медиков.
РБК 13:10
Политика

Владимир Зеленский обвинил Россию в ведении войны против Украины

Украинский президент заявил, что речь идёт об оперном певце Василии Слипаке, который участвовал в войне в Донбассе в составе «Правого сектора».
Говорит Москва 09:47
Политика

Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН

Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
Космос

Итальянцы разработают систему запуска спутников с помощью истребителей

N+1 вчера в 06:29
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк составила завещание

Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Газета.Ru 03:03
Общество

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

РИА Новости 10:41
Игры

Call of Duty: Modern Warfare отправит игроков в Санкт-Петербург

News.ru 03:33
Футбол

Глава «Баварии» пригрозил сборной Германии бойкотом из-за Нойера

Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хёнесс выступил в защиту вратаря клуба Мануэля Нойера, передает Sport Bild.
Газета.Ru 05:45
Общество

С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Главное