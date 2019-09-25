Футбол
RT на русскомСкончался бывший футболист сборной Литвы Римкявичюс
В 2012 году игрок забил 35 мячей, выступая за «Шяуляй». На его счету семь матчей и три гола за национальную команду. Ранее сообщалось, что в Албании после боя скончался болгарский боксёр.
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Футбол
Балтика — Локомотив 0:0 (1-й тайм)
Главный тренер москвичей перед матчем заявил, что основному составу дали возможность отдохнуть.
Клопс 14:08
Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 10:06
Политика
Кристалина Георгиева стала главой МВФ
В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
ТАСС 14:10
Политика
Пашинян принял участие в приеме, организованном Трампом в Нью-Йорке
Пашинян опубликовал совместное фото с президентом Дональдом Трампом и первой леди США Меланией Трамп на своих страницах в Facebook и Instagram.
Sputnik Армения 13:32
Шоу-бизнес
Торт на свадьбе Богомолова и Собчак оказался бутафорским
В пятницу, 13 сентября, театральный режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак сочетались узами брака.
RuNews24.ru 09:22
Происшествия
Журналистка из Сыктывкара призналась в причинении смерти мужу
Весной 2019 года в Сыктывкаре в отношении 55-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».
КомиОнлайн 10:12
Политика
Зеленский назвал Трампа учителем
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своего американского коллегу Дональда Трампа «учителем».
Известия 12:57
Общество
В Instagram свердловского губернатора оказался минимум ботов
Instagram свердловского губернатора Евгения Куйвашева насчитывает минимальное среди аккаунтов глав регионов Уральского ФО количество ботов.
REGNUM 12:17
Армия и оружие
Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии
Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.
ТВ Центр 02:22
Футбол
«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России
Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
Российская газета 13:51
Футбол
Жена Икарди сфотографировалась обнаженной
Вторая фотография Нары быстро набрала больше 300 тысяч лайков. Позже жена Икарди выложила видео, которое посмотрели больше миллиона раз.
Sportmail.ru 09:55
Политика
Лавров провел переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Технологии
Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально
Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.
Коммерсантъ 14:02
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Политика
Клинтон обвинила Трампа в предательстве страны
Бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинила действующего главу государства Дональда Трампа в предательстве.
Известия 14:25
Политика
Лавров: Россия не собирается нарушать мораторий на ядерные испытания
Выступая на 11-й конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ в Нью-Йорке, глава российской дипломатии отметил, что РФ будет придерживаться моратория на ядерные испытания, если остальные страны также будут его соблюдать, передает РИА "Новости".
РЕН ТВ 12:31
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 23 сентября в 08:51
Киберспорт
Вышел фильм о составе Virtus.pro на The International 2019
Virtus.pro выпустила фильм о выступлении состава по Dota 2 на The International 2019.
CyberSport.ru 04:03
Происшествия
В Москве мужчина распылил газовый баллончик в полицейских
В Москве мужчина при попытке задержания распылил в полицейских газовый баллончик, одному из сотрудников МВД потребовалась помощь медиков.
РБК 13:10
Политика
Владимир Зеленский обвинил Россию в ведении войны против Украины
Украинский президент заявил, что речь идёт об оперном певце Василии Слипаке, который участвовал в войне в Донбассе в составе «Правого сектора».
Говорит Москва 09:47
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Общество
Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
РИА Новости 10:41
Футбол
Глава «Баварии» пригрозил сборной Германии бойкотом из-за Нойера
Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хёнесс выступил в защиту вратаря клуба Мануэля Нойера, передает Sport Bild.
Газета.Ru 05:45
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10