Футбол
RT на русскомСкончался бывший футболист сборной Литвы Римкявичюс
В 2012 году игрок забил 35 мячей, выступая за «Шяуляй». На его счету семь матчей и три гола за национальную команду. Ранее сообщалось, что в Албании после боя скончался болгарский боксёр.
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Футбол
Александр Григорян: «Такой счет — это безобразие»
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян извинился за поражение от «Томи» (0:4) в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России.
Спорт-Экспресс 12:26
Футбол
В Глазго прошли похороны бывшего футболиста «Зенита» Риксена
В Глазго прошли похороны экс-футболиста санкт-петербургского "Зенита" и шотландского "Рейнджерс" Фернандо Риксена, сообщает Франс Пресс.
РИА Новости 11:39
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Политика
Памфилова раскритиковала работу избиркома Петербурга
ЦИК признала неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга на муниципальных выборах в единый день голосования 8 сентября, заявила глава комиссии Элла Памфилова.
РБК 07:49
Политика
Клинтон поддержала импичмент, назвав Трампа предателем
Политик призвала коллег действовать Бывший государственный секретарь, кандидат в президенты США в 2016-м году Хилари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента в отношении действующего лидера страны Дональда Трампа.
SM News 10:56
Гаджеты
Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha
Официально устройство Xiaomi Mi Mix Alpha будет анонсирован вместе с другими достижениями корпорации из Поднебесной, смартфоном Xiaomi Mi 9 Pro, телевизором Mi TV Pro, оболочкой MIUI 11, и рядом других технологических девайсов.
OAnews вчера в 10:21
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Политика
Госдума одобрила законопроект о поиске пропавших с помощью геолокации
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об использовании данных геолокации для поиска пропавших.
RT на русском 12:33
Политика
Климкин оценил роль Украины в импичменте Трампа
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал новости о начале процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, заявив, что у Киева "не очень веселые перспективы".
Российская газета 09:16
Технологии
ESET: более половины россиян качают пиратские игры
52% россиян предпочитают скачать пиратскую копию игры вместо покупки лицензии.
CyberSport.ru 02:31
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября.
ТАСС 11:21
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после выступления Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Футбол
Киевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:10
Экономика
Путин заявил, что Центробанк «подкрутил» инфляцию
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с правительством назвал одной из причин снижения инфляции в России «подкрутку» ЦБ.
RT на русском 11:52
Политика
Джонсон прервал участие в Генассамблее ООН и вернулся в Британию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал визит в Нью-Йорк, куда приехал для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщает телеканал Sky News.
РИА Новости 05:57
Политика
В НАТО отвергли предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
В НАТО считают, что предложение России ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности «нереально» из-за российской ракеты 9М729.
RT на русском 11:36
Здоровье
Девочку из США везут в Краснодар, чтобы избавить от «маски Бэтмена»
Малышке из Южной Флориды, которая родился с «маской Бэтмена» на лице (врожденный меланоцитарный невус), обещают помочь кубанские врачи.
Наша газета (Новороссийск) 12:30
Политика
Лавров встретился с Зеленским для обсуждения ситуации на Донбассе
Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал журналистам на Генассамблее ООН, что провел 25 сентября встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Российская газета 11:26
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Авто
В России появился обновленный Toyota Land Cruiser 200
Дилеры японской марки Toyota в России начали прием заказов на обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
Автоновости дня 23 сентября в 12:24
Политика
Госдеп США прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров выразил "благодарность" Соединенным Штатам за то, что смог получить американскую визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
Народные новости вчера в 23:02