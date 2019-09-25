В 2012 году игрок забил 35 мячей, выступая за «Шяуляй». На его счету семь матчей и три гола за национальную команду. Ранее сообщалось, что в Албании после боя скончался болгарский боксёр.

Футбол Александр Григорян: «Такой счет — это безобразие» Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян извинился за поражение от «Томи» (0:4) в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России.

Футбол В Глазго прошли похороны бывшего футболиста «Зенита» Риксена В Глазго прошли похороны экс-футболиста санкт-петербургского "Зенита" и шотландского "Рейнджерс" Фернандо Риксена, сообщает Франс Пресс.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Памфилова раскритиковала работу избиркома Петербурга ЦИК признала неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга на муниципальных выборах в единый день голосования 8 сентября, заявила глава комиссии Элла Памфилова.

Политика Клинтон поддержала импичмент, назвав Трампа предателем Политик призвала коллег действовать Бывший государственный секретарь, кандидат в президенты США в 2016-м году Хилари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента в отношении действующего лидера страны Дональда Трампа.

Гаджеты Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha Официально устройство Xiaomi Mi Mix Alpha будет анонсирован вместе с другими достижениями корпорации из Поднебесной, смартфоном Xiaomi Mi 9 Pro, телевизором Mi TV Pro, оболочкой MIUI 11, и рядом других технологических девайсов.

Политика Госдума одобрила законопроект о поиске пропавших с помощью геолокации Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об использовании данных геолокации для поиска пропавших.

Политика Климкин оценил роль Украины в импичменте Трампа Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал новости о начале процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, заявив, что у Киева "не очень веселые перспективы".

Технологии ESET: более половины россиян качают пиратские игры 52% россиян предпочитают скачать пиратскую копию игры вместо покупки лицензии.

Происшествия Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.

Происшествия В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября.

Политика Соловьев призвал ввести санкции против Украины после выступления Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.

Экономика Путин заявил, что Центробанк «подкрутил» инфляцию Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с правительством назвал одной из причин снижения инфляции в России «подкрутку» ЦБ.

Политика Джонсон прервал участие в Генассамблее ООН и вернулся в Британию Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал визит в Нью-Йорк, куда приехал для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщает телеканал Sky News.

Политика В НАТО отвергли предложение России ввести мораторий на размещение РСМД В НАТО считают, что предложение России ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности «нереально» из-за российской ракеты 9М729.

Политика Лавров встретился с Зеленским для обсуждения ситуации на Донбассе Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал журналистам на Генассамблее ООН, что провел 25 сентября встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Происшествия У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Авто В России появился обновленный Toyota Land Cruiser 200 Дилеры японской марки Toyota в России начали прием заказов на обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 200.