Футбол

RT на русскомRT на русскомСкончался бывший футболист сборной Литвы Римкявичюс

В 2012 году игрок забил 35 мячей, выступая за «Шяуляй». На его счету семь матчей и три гола за национальную команду. Ранее сообщалось, что в Албании после боя скончался болгарский боксёр.
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