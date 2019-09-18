Футбол
Нева СпортУмер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен
Сегодня утром не стало Фернандо Риксена. «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых. pic.twitter.com/MyFoI6CbEF — ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 18, 2019 Риксен был игроком петербургского клуба с 2006 по 2009 годы.
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В Германии в организме детей обнаружили 11 видов пластика
В организме практически каждого немецкого ребенка были выявлены следы 11 видов пластика. Об этом сообщает издание Der Spiegel.
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ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
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Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
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