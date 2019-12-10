Общество
RT на русскомУмер бывший мэр столицы Юрий Лужков
Политическая карьера Лужкова началась в 1975 году, когда его избрали депутатом Бабушкинского райсовета столицы. А в 1992-м он возглавил городскую администрацию, став вторым мэром Москвы после распада СССР. Он занимал этот пост до 2010 года, когда его отправил в отставку президент Дмитрий Медведев.
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с чего всё началось
За эти 18 лет в Москве значительно развилась торговля, стали проходить фестивали меда, а пенсионеры начали получать ежемесячные "лужковские надбавки".Интерфакс04:16
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