Общество

RT на русскомRT на русскомУмер бывший мэр столицы Юрий Лужков

Политическая карьера Лужкова началась в 1975 году, когда его избрали депутатом Бабушкинского райсовета столицы. А в 1992-м он возглавил городскую администрацию, став вторым мэром Москвы после распада СССР. Он занимал этот пост до 2010 года, когда его отправил в отставку президент Дмитрий Медведев.
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с чего всё началось

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

За эти 18 лет в Москве значительно развилась торговля, стали проходить фестивали меда, а пенсионеры начали получать ежемесячные "лужковские надбавки".
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Умер экс-мэр столицы Юрий Лужков

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Собянин отреагировал на смерть Лужкова

Lenta.ru04:55
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Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова.
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Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.
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Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП

В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
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Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
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Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным

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Советский и российский государственный и политический деятель. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Заслуженный химик РСФСР, Заслуженный строитель Российской Федерации.
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