Футбол
Online47.ruУмер бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
Риксен умер в Шотландии, там он проходил курс лечения и реабилитации. Со своей болезнью - боковым амиотрофическим склерозом - футболист жил с 2013 года, когда ему и поставили страшный диагноз. Эта болезнь в данный момент не лечится.
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Происшествия
Задержан бывший вице-президент «Анжи»
Бывший вице-президент футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД по Дагестану.
РИА Новости 08:30
Футбол
Сергей Прядкин: «Вопрос по Егорову на исполкоме РФС не поднимался»
Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что вопрос о работе главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова на исполкоме РФС не поднимался.
Sports.ru 08:20
Происшествия
В Татарстане мать превратила троих сыновей в маугли
В Набережных Челнах у одинокой матери изъяли трех братьев-маугли.
Вести.Ru 05:33
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния
По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.
Газета.Ru 02:45
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии
В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Здоровье
В поликлинике Калининграда появились талоны «Просто спросить»
Отмечается, что опция появилась в электронной очереди две недели назад и с тех пор ей воспользовались более 500 человек.
RT на русском 07:17
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Газета.Ru вчера в 23:59
Авто
В компании Skoda рассказали о новых моделях для рынка России
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на руководителя компании Skoda в России Яна Прохазка, модельная линейка для нашего рынка в скором времени расширится.
Тарантас Ньюс 17 сентября в 03:40
Политика
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа прошлого года.
РИА Новости 07:41
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Кино
Стартовали съемки нового фильма Mortal Kombat
В Австралии стартовали съемки нового фильма Mortal Kombat. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил сценарист проекта Грег Руссо.
ТК Звезда 17 сентября в 10:06
Авто
Внедорожник GAC сертифицировали для рынка России
GAC GS8 с успехом прошел все необходимые для регистрации тесты и готов к продажам в России.
iReactor 04:03
Армия и оружие
Летчики на Су-27 отрабатывают маневрирование в Большом каньоне в Крыму
В Сети появилось видео пролета самолета Су-27 в районе Большого каньона в Крыму, на котором пилот маневрировал в горах и стремительно набрал высоту.
ТК Звезда 06:58
Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Происшествия
Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро
Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Культура
Второй фестиваль телесериалов «Пилот» стартует в Иванове завтра
Завтра, 20 сентября, жителей и гостей города приглашают в кинтоеатр «Лодзь» (Иваново, ул. Лежневская, 120А).
Кстати.News 06:02
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
Общество
В Москве начались одиночные пикеты в поддержку актера Павла Устинова
В Москве на Старой площади начались пикеты в поддержку актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии по обвинению в насилии над росгвардейцем, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 04:13
Общество
УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Происшествия
В Астраханской больнице главврач уволился после драки с коллегой
Российская газета вчера в 04:55
Политика
Зеленский обещает, что его реформа не даст иностранцам покупать землю
В случае реализации реформы, которая предложена командой украинского лидера Владимира Зеленского, покупать землю в стране смогут исключительно граждане Украины.
ФедералПресс 03:58
Экономика
Граждане попали под шквал кредитных предложений
Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51