Футбол

Online47.ruOnline47.ruУмер бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен

Риксен умер в Шотландии, там он проходил курс лечения и реабилитации. Со своей болезнью - боковым амиотрофическим склерозом - футболист жил с 2013 года, когда ему и поставили страшный диагноз. Эта болезнь в данный момент не лечится.
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Скончался бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

Sport.ruвчера в 07:13

Прощай, Фернандо. Умер бывший полузащитник «Зенита»

Советский спортвчера в 11:44

Скончался бывший полузащитник «Зенита» и «Глазго Рейнджерс» Фернандо Риксен

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Матч ТВвчера в 13:40

Умер Фернандо Риксен. Он 6 лет боролся с неизлечимой болезнью и не сдавался

Sport24.ruвчера в 07:30

Умер бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен

Sports.ruвчера в 06:30

Умер Фернандо Риксен

Спорт-Экспрессвчера в 08:00
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