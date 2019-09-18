Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникСкончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен

В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
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«Точка». Фернандо Риксен против смерти

Матч ТВ13:40

Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

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Умер Фернандо Риксен. Он 6 лет боролся с неизлечимой болезнью и не сдавался

Sport24.ru07:30

Скончался бывший полузащитник «Зенита» и «Глазго Рейнджерс» Фернандо Риксен

Чемпионат09:22

Скончался бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

Sport.ru07:13

Умер Фернандо Риксен

Спорт-Экспресс08:00

Умер бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен

Sports.ru06:30
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Экономика

«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
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В Приморье первокурсница колледжа избила одногруппника-инвалида

Кадры избиения девушкой-первокурсницей одногруппника были размещены в интернете.
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В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»

Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».
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Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

RT на русском 08:32
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Huawei в Европе не будет продавать серию смартфонов Huawei Mate 30

Ранее сообщалось, что Huawei Mate 30 выпустят на Android, но в смартфоне не будут предустановлены самые популярные сервисы от компании Google.
Astera 06:59
Общество

Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Армия и оружие

Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией

НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
Известия 16:38
Происшествия

В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский

При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости 19:42
Кино

Disney снимет ремейк фильма по Assassin’s Creed

Студия Disney хочет снять ремейк фильма по играм серии Assassin's Creed, передает портал We Got This Covered.
Газета.Ru 09:00
Политика

Зеленский провёл телефонный разговор с Пенсом

Украинский лидер Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом.
RT на русском 19:07
Здоровье

Названы вредные и полезные сорта хлеба

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Политика

Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову

РБК 12:20
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 19:30
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
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Пользователи Сети затравили КВНщиц после шутки о Кузбассе

Интернет-пользователи решили затравить участниц сборной КВН «Раиса», после того как они неудачно пошутили о Кузбассе в рамках недавнего выпуска передачи.
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Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
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Политика

Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины

Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.
REGNUM 06:43
Технологии

TechCrunch: Nokia поставляет МТС оборудование для СОРМ

Издание TechCrunch проверило документы и обнаружило, что установленное устройство СОРМ в телефонной сети имеет прямой доступ к данным, которые проходят через каждую телефонную станцию, включая звонки, сообщения и данные.
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Шоу-бизнес

Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
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Движение трупов после смерти усложнит расследование преступлений

Ugpressa.ru 16 сентября в 16:27
Политика

Болтон раскритиковал Трампа за его внешнюю политику

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал Дональда Трампа за его внешнюю политику.
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Игроки Red Dead Online нашли зомби

Игроки Red Dead Online встречают в игре зомби.
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Renault обновил внедорожник Koleos

Поставки запланированы на ноябрь 2019 года. Внешний интерьер Koleos 2020 начинается с новой решетки радиатора с хромированной отделкой.
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Происшествия

Мужчина бросил страйкбольную гранату в полицейских в Москве

Мужчина бросил страйкбольную гранату в полицейских в Москве.
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16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X впервые показали на фото

Недавно в сети появилась информация о том, что 16-ядерный CPU Ryzen 9 3950X станет доступен для покупки уже 30 сентября.
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«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 09:50
Шоу-бизнес

Волочкова показала фигуру как у бодибилдера

Похудев, танцовщица обрела сходство с бодибилдером. У Анастасии и до этого была фигура — ярко выраженный «перевернутый треугольник».
Wday.ru 01:17
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Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан

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В сети появился трейлер «Рэмбо: Последняя кровь»

В сети появился трейлер боевика "Рэмбо: Последняя кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
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