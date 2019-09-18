Футбол
Петербургский дневникСкончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
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Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Происшествия
В Приморье первокурсница колледжа избила одногруппника-инвалида
Кадры избиения девушкой-первокурсницей одногруппника были размещены в интернете.
Российская газета 03:50
Политика
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».
Известия 18:22
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
RT на русском 08:32
Гаджеты
Huawei в Европе не будет продавать серию смартфонов Huawei Mate 30
Ранее сообщалось, что Huawei Mate 30 выпустят на Android, но в смартфоне не будут предустановлены самые популярные сервисы от компании Google.
Astera 06:59
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Армия и оружие
Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией
НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
Известия 16:38
Происшествия
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости 19:42
Кино
Disney снимет ремейк фильма по Assassin’s Creed
Студия Disney хочет снять ремейк фильма по играм серии Assassin's Creed, передает портал We Got This Covered.
Газета.Ru 09:00
Политика
Зеленский провёл телефонный разговор с Пенсом
Украинский лидер Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом.
RT на русском 19:07
Здоровье
Названы вредные и полезные сорта хлеба
Актуальные Новости вчера в 14:07
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 19:30
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Музыка
Пользователи Сети затравили КВНщиц после шутки о Кузбассе
Интернет-пользователи решили затравить участниц сборной КВН «Раиса», после того как они неудачно пошутили о Кузбассе в рамках недавнего выпуска передачи.
Discover24 05:21
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Политика
Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины
Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.
REGNUM 06:43
Технологии
TechCrunch: Nokia поставляет МТС оборудование для СОРМ
Издание TechCrunch проверило документы и обнаружило, что установленное устройство СОРМ в телефонной сети имеет прямой доступ к данным, которые проходят через каждую телефонную станцию, включая звонки, сообщения и данные.
News.ru 10:57
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Наука
Движение трупов после смерти усложнит расследование преступлений
Ugpressa.ru 16 сентября в 16:27
Политика
Болтон раскритиковал Трампа за его внешнюю политику
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал Дональда Трампа за его внешнюю политику.
Известия 18:56
Игры
Игроки Red Dead Online нашли зомби
Игроки Red Dead Online встречают в игре зомби.
CyberSport.ru 18:24
Авто
Renault обновил внедорожник Koleos
Поставки запланированы на ноябрь 2019 года. Внешний интерьер Koleos 2020 начинается с новой решетки радиатора с хромированной отделкой.
ГЛАС.RU 16 сентября в 13:37
Происшествия
Мужчина бросил страйкбольную гранату в полицейских в Москве
Мужчина бросил страйкбольную гранату в полицейских в Москве.
Москва 24 03:45
Гаджеты
16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X впервые показали на фото
Недавно в сети появилась информация о том, что 16-ядерный CPU Ryzen 9 3950X станет доступен для покупки уже 30 сентября.
Megaobzor.com 06:28
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 09:50
Шоу-бизнес
Волочкова показала фигуру как у бодибилдера
Похудев, танцовщица обрела сходство с бодибилдером. У Анастасии и до этого была фигура — ярко выраженный «перевернутый треугольник».
Wday.ru 01:17
Происшествия
Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан
RT на русском 12:44
Кино
В сети появился трейлер «Рэмбо: Последняя кровь»
В сети появился трейлер боевика "Рэмбо: Последняя кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
Piter.tv 09:33