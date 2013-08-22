Общество
Газета.RuСкончался бывший президент Египта Хосни Мубарак
Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался во вторник в Каире, пишут египетские СМИ. Однако официальной информации о смерти 91-летнего экс-президента пока нет. Хосни Мубарак управлял страной почти 30 лет - с 1981 по 2011 год.
Читать в источнике
Оценить85
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Общество
Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров
В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.
Политика
Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением
Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Происшествия
Выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех человек в Петербурге
По данным Госавтоинспекции, в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ выехал на тротуар и сбил четырех человек, в том числе двоих несовершеннолетних.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.
Происшествия
У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
Здоровье
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»
Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос почти на 1,63% к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг уровня 65,12 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:15 мск.
Экономика
В России могут закрыться три сахарных завода
По данным издания, в сельскохозяйственном сезоне-2020/21, который продлится с августа 2020 по июль 2021 года, не смогут работать Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
Общество
В голосовании по поправкам в Конституцию хотят участвовать 66% россиян
В голосовании по внесению поправок в Основной закон страны планируют участвовать две трети россиян, заявил во вторник глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Общество
Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО
Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера.
Политика
Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала данные Международной совместной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, о наличии свидетеля запуска ракетного комплекса «Бук» по самолету.
Хоккей
Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»
Политика
Россия отпустила украинских моряков-браконьеров
Россия освободила украинских рыбаков, задержанных в середине февраля за незаконный лов рыбы в российской акватории Азовского моря.
Авто
В Volkswagen раскрыли комплектации нового Polo для России
В России новый Volkswagen Polo будет предлагаться в комплектациях Origin, Respect, Status и Exclusive.
Здоровье
Власти Хорватии подтвердили первый случай коронавируса в стране
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране.
Футбол
УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса
УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Общество
Белоруссия в марте начнет импорт нефти через Украину
Белоруссия в марте начнет импорт нефти через Украину по нефтепроводу Одесса-Броды.
Общество
«КамАЗ» может перейти на неполную рабочую неделю из-за коронавируса
Российский производитель грузовиков «КамАЗ» издал приказ о возможном переходе на неполную рабочую неделю с 20 апреля.
Происшествия
Мужчина грозился спрыгнуть с Большого Москворецкого моста в Москве
Днем 25 февраля в центре Москвы мужчина пригрозил прыгнуть с Большого Москворецкого моста.
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом
Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Экономика
ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
Общество
Власти Китая рассказали о вакцине против коронавируса
Официальный Пекин уверен в скором завершении эпидемии Covid-19, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева
Появилась информация, что российская актриса театра и кино Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев спустя восемь лет отношений стали законными мужем и женой.