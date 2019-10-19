Теннис

Газета.RuГазета.RuСкончался бывший теннисист Александр Волков

Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников. Волков являлся заслуженным мастер спорта и заслуженным тренером Российской Федерации.
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