Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников. Волков являлся заслуженным мастер спорта и заслуженным тренером Российской Федерации.

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Армия и оружие На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.

Шоу-бизнес Таисия Повалий после скандала с Крымом отменила концерт в Киеве Певица Таисия Повалий отменила свой концерт, который должен был состояться в Киеве в декабре.

Авто Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России В российских дилерских центрах Mitsubishi покупатели "забирают" последние экземпляры легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero.

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Происшествия В Мадриде полиция разогнала митинг в поддержку каталонских политиков В столице Испании прошел митинг в поддержку каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости.

Происшествия Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.

Космос Женщины впервые совершили парный выход в открытый космос Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Меир в пятницу совершили первый в истории выход сразу двух женщин в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).

Происшествия МЧС опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало кадры, на которых показаны последствия крушения дамбы в районе поселка Щетинкино.

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Экономика Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.

Происшествия Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.

Политика Вучич по-русски поблагодарил Путина Президент Сербии Александар Вучич по-русски обратился к президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

Общество Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.

Армия и оружие Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии Турция договорилась с США о создании контролируемой ее войсками зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 км. Об этом сообщило в субботу, 19 октября, «РИА Новости» со ссылкой на советника президента Турции Ясина Актая.

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Армия и оружие Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил в субботу РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.

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