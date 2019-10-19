Теннис
Газета.RuСкончался бывший теннисист Александр Волков
Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников. Волков являлся заслуженным мастер спорта и заслуженным тренером Российской Федерации.
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Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Шоу-бизнес
Таисия Повалий после скандала с Крымом отменила концерт в Киеве
Певица Таисия Повалий отменила свой концерт, который должен был состояться в Киеве в декабре.
Аргументы и Факты вчера в 12:53
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России
В российских дилерских центрах Mitsubishi покупатели "забирают" последние экземпляры легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero.
Новые автомобили 17 октября в 08:54
Технологии
В институте Росгидромета рассказали об ущербе от мощных солнечных бурь
Высокая гелиогеофизическая активность ведет к росту неисправностей в космических аппаратах в 2-4 раза, мощная солнечная буря способна уничтожить их, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.
РИА Новости 17 октября в 18:17
Футбол
«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ
Коммерсантъ 11:44
Происшествия
В Мадриде полиция разогнала митинг в поддержку каталонских политиков
В столице Испании прошел митинг в поддержку каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости.
Российская газета 16:49
Политика
Клинтон открыто обвинила кандидата от демократов в связях с Россией
RT на русском 09:52
Происшествия
Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий
Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.
РБК 14:25
Единоборства
Макгрегор опубликовал фото на фоне герба России
RT на русском 18:22
Космос
Женщины впервые совершили парный выход в открытый космос
Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Меир в пятницу совершили первый в истории выход сразу двух женщин в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Взгляд.ру вчера в 08:20
Происшествия
МЧС опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало кадры, на которых показаны последствия крушения дамбы в районе поселка Щетинкино.
РИА Новости 17:45
Авто
Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель.
RZN.info 11:58
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей
Актуальные Новости 09:00
Авто
Mazda в 2020 году представит новый дизельный двигатель
Mazda в 2020 году представит новый дизельный двигатель, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя отдела исследований и разработок европейского подразделения японской компании Кристиана Шульце.
Коммерсантъ вчера в 09:55
Экономика
Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян
В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
ТАСС вчера в 13:46
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Политика
Вучич по-русски поблагодарил Путина
Президент Сербии Александар Вучич по-русски обратился к президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:10
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
РИА Новости вчера в 06:25
Футбол
Валерий Карпин: «Многие игроки остались в своих сборных»
«Половина моих игроков осталась в своих сборных», - сказал Валерий Карпин.
Петербургский дневник 14:51
Армия и оружие
Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии
Турция договорилась с США о создании контролируемой ее войсками зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 км. Об этом сообщило в субботу, 19 октября, «РИА Новости» со ссылкой на советника президента Турции Ясина Актая.
Известия 17:47
Экономика
Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года
Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП.
Газета.Ru вчера в 16:00
Происшествия
На отдыхе в Турции погибла девочка из России
Маленькая россиянка погибла в Турции, сообщает турецкое издание DHA. Семья Сугробовых отдыхала в Кемере.
BFM.ru 05:49
Политика
Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit
Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru 15:24
Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны
Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил в субботу РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.
РИА Новости 16:09
Происшествия
В Москве двое музыкантов насмерть отравились наркотиками
Участники московской рок-группы Zreet Артем Колбасов и Глеб Акимов умерли от передозировки наркотиков. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 09:05
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
РИА Новости вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Волочкова показала неудачное декольте до пояса
Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Wday.ru вчера в 00:01