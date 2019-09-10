«Боец на поле, в жизни Марк Константинович оставался на редкость добрым и отзывчивым», — рассказали в клубе «Зенит». За сине-бело-голубых Марк Гек выступал с 1956 года по 1961 года. Он провел 101 матч в составе клуба.

Кино Исполнитель роли Пеннивайза придумал концепцию третьей части «Оно» Книга заканчивается на том же месте, где завершился и второй фильм, так что это последняя глава истории.

Технологии Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.

Спорт Сборная Европы лидирует в легкоатлетической встрече с США Команда Европы лидирует после первого дня соревнований в матчевой легкоатлетической встрече со сборной США, которая проходит в Минске.

Единоборства Нурмагомедов сохранил второе место в рейтинге UFC Российский боец смешанного стиля и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов сохранил второе место в рейтинге Ultimate Fighting Championship вне зависимости от весовой категории.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Наука Гормон роста влияет на старение и биологический возраст человека В проведенном исследовании в течение 2-х лет девять здоровых мужчин принимали коктейль из гормона роста и антидиабетических препаратов и в результате «помолодели» на 2 года по эпигенетическим часам.

Футбол Покер Роналду помог сборной Португалии разгромить Литву Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Политика Песков подтвердил работу предполагаемого шпиона Смоленкова в Кремле Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что предполагаемый американский шпион Олег Смоленков действительно работал в администрации президента.

Космос Топливо на основе соли может привести к созданию двухрежимных ракет При планировании космического полета одним из самых основных вопросов является тип двигателя, который обеспечить передвижение из точки А в точку Б. Жидкостные ракеты способны обеспечить большое количество тяги за очень короткое время, электростатические или ионные двигатели обеспечивают небольшую тягу в течение очень долгого времени.

Политика Мэром Сочи избран бывший вице-губернатор Кубани Копайгородский Господин Копайгородский начал исполнять обязанности мэра за день до выборов, а до этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики.

Политика США ввели санкции против 12 лидеров террористических организаций Соединенные штаты Америки расширили санкции против лидеров и участников террористических группировок.

Гаджеты Компания Apple представила новые iPhone Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Авто Audi представила «заряженный» S Q8 Несомненно, Audi Q8 выделяется из толпы, однако спецификации SQ8 выглядит еще более особенной.

Политика Супруга и дочь отбывающего тюремный срок Виктора Бута прибыли в США Супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США, чтобы увидеться с ним впервые с момента вынесения приговора в 2012 году.

Происшествия Депутата избили в центре Москвы Депутат совета по муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы.

Экономика В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов "По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства.

Финансы В ЦБ связали снижение курса рубля с операциями крупных компаний Эксперты Центрального банка России связали падение курса национальной валюты с операциями «отдельных крупных участников валютного рынка».

Гаджеты В Китае стартовали продажи смарт-телевизора Redmi TV Стоит отметить, что Redmi TV доступен в одной конфигурации с 70-дюймовый 4К дисплеем.

Технологии Сбербанк запустил возможность открытия счета ИП онлайн Сообщается, что Сбербанк первым в России запустил открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя (ИП) дистанционно.

Технологии Разработчик оборудования объяснил сбой в онлайн-голосовании в Москве По данным компании, система онлайн-голосования не была настроена на использование резервного контура при отказе основного, хотя в распоряжении московского департамента информационных технологий (ДИТ) имелись нужные оборудование и ПО.

Хоккей Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).