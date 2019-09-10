Футбол

Мойка78Мойка78Скончался бывший защитник «Зенита» Марк Гек

«Боец на поле, в жизни Марк Константинович оставался на редкость добрым и отзывчивым», — рассказали в клубе «Зенит». За сине-бело-голубых Марк Гек выступал с 1956 года по 1961 года. Он провел 101 матч в составе клуба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Бывший защитник «Зенита» Гек скончался на 87-м году жизни

Спорт-Экспресс11:28

Скончался бывший футболист «Зенита» Марк Гек

78.ru10:39

Скончался мастер спорта СССР и экс-защитник «Зенита» Марк Гек

Петербургский дневник11:00

Ушёл из жизни бывший игрок «Зенита» Марк Гек

Чемпионат11:45

Умер бывший игрок «Зенита» Марк Гек

Телеканал Санкт-Петербург11:04

На 87-м году скончался экс-защитник «Зенита» Марк Гек

Neva.Today12:59

«Зенит» выразил соболезнования в связи с уходом Марка Гека

Невские Новости11:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 17:12, Вашингтон
Кино

Исполнитель роли Пеннивайза придумал концепцию третьей части «Оно»

Книга заканчивается на том же месте, где завершился и второй фильм, так что это последняя глава истории.
Kinonews.ru 10:54
Технологии

Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Спорт

Сборная Европы лидирует в легкоатлетической встрече с США

Команда Европы лидирует после первого дня соревнований в матчевой легкоатлетической встрече со сборной США, которая проходит в Минске.
РИА Новости вчера в 15:38
Кино

Новый Джокер не встретится с Бэтменом, которого сыграет Паттинсон

RuNews24.ru 02:59
Здоровье

Алексей Дюмин посетил детскую поликлинику Щекинской районной больницы

Тульские Известия 09:50
Наука

Названа опасность употребления мяса курицы и индейки

Известия 09:47
Единоборства

Нурмагомедов сохранил второе место в рейтинге UFC

Российский боец смешанного стиля и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов сохранил второе место в рейтинге Ultimate Fighting Championship вне зависимости от весовой категории.
Известия 15:43
Политика

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Шоу-бизнес

Шнуров в стихах прокомментировал пьяное выступление Билана

Rambler News Service 02:33
Наука

Гормон роста влияет на старение и биологический возраст человека

В проведенном исследовании в течение 2-х лет девять здоровых мужчин принимали коктейль из гормона роста и антидиабетических препаратов и в результате «помолодели» на 2 года по эпигенетическим часам.
Ugpressa.ru вчера в 16:27
Футбол

Покер Роналду помог сборной Португалии разгромить Литву

Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:35
Политика

Песков подтвердил работу предполагаемого шпиона Смоленкова в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что предполагаемый американский шпион Олег Смоленков действительно работал в администрации президента.
Труд 06:30
Космос

Топливо на основе соли может привести к созданию двухрежимных ракет

При планировании космического полета одним из самых основных вопросов является тип двигателя, который обеспечить передвижение из точки А в точку Б. Жидкостные ракеты способны обеспечить большое количество тяги за очень короткое время, электростатические или ионные двигатели обеспечивают небольшую тягу в течение очень долгого времени.
ГЛАС.RU 06:42
Политика

Мэром Сочи избран бывший вице-губернатор Кубани Копайгородский

Господин Копайгородский начал исполнять обязанности мэра за день до выборов, а до этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики.
Коммерсантъ 13:46
Политика

США ввели санкции против 12 лидеров террористических организаций

Соединенные штаты Америки расширили санкции против лидеров и участников террористических группировок.
РБК 16:58
Гаджеты

Apple Watch Series 5 представлены официально

MobiDevices 14:18
Гаджеты

Компания Apple представила новые iPhone

Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РИА Новости 14:16
Авто

Audi представила «заряженный» S Q8

Несомненно, Audi Q8 выделяется из толпы, однако спецификации SQ8 выглядит еще более особенной.
SpeedMe 06:43
Политика

Супруга и дочь отбывающего тюремный срок Виктора Бута прибыли в США

Супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США, чтобы увидеться с ним впервые с момента вынесения приговора в 2012 году.
ТАСС 01:04
Происшествия

Депутата избили в центре Москвы

Депутат совета по муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы.
Газета.Ru 14:40
Экономика

В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов

"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства.
Российская газета 06:10
Финансы

В ЦБ связали снижение курса рубля с операциями крупных компаний

Эксперты Центрального банка России связали падение курса национальной валюты с операциями «отдельных крупных участников валютного рынка».
Известия 10:49
Гаджеты

В Китае стартовали продажи смарт-телевизора Redmi TV

Стоит отметить, что Redmi TV доступен в одной конфигурации с 70-дюймовый 4К дисплеем.
Astera 06:25
Технологии

Сбербанк запустил возможность открытия счета ИП онлайн

Сообщается, что Сбербанк первым в России запустил открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя (ИП) дистанционно.
RuNews24.ru 06:52
Происшествия

Летевший в Анталию самолет Red Wings сел в Краснодаре из-за неполадки

РБК 15:38
Технологии

Разработчик оборудования объяснил сбой в онлайн-голосовании в Москве

По данным компании, система онлайн-голосования не была настроена на использование резервного контура при отказе основного, хотя в распоряжении московского департамента информационных технологий (ДИТ) имелись нужные оборудование и ПО.
Ведомости 09:08
Хоккей

Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме

Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 15:01
Политика

Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма

Ведомости 06:45
Единоборства

Ковалёв подтвердил наличие переговоров с Альваресом

RT на русском 12:37
Хоккей

Лехтеря: «В третьем периоде игроки СКА немного заленились»

Нападающий СКА Йори Лехтеря прокомментировал победу над «Сибирью» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sport24.ru 15:36
ещё по теме
Марк Константинович Гек
Футболист
Советский футболист, защитник. Мастер спорта СССР. Воспитанник ленинградского «Динамо», также играл за «Динамо» в хоккей с шайбой и хоккей с мячом 1954-1955). В 1955 году был приглашён в «Зенит».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное