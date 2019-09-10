Футбол

Мойка78Мойка78Скончался бывший защитник «Зенита» Марк Гек

«Боец на поле, в жизни Марк Константинович оставался на редкость добрым и отзывчивым», — рассказали в клубе «Зенит». За сине-бело-голубых Марк Гек выступал с 1956 года по 1961 года. Он провел 101 матч в составе клуба.
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Бывший защитник «Зенита» Гек скончался на 87-м году жизни

Спорт-Экспресс11:28

Скончался бывший футболист «Зенита» Марк Гек

78.ru10:39

Скончался мастер спорта СССР и экс-защитник «Зенита» Марк Гек

Петербургский дневник11:00

Ушёл из жизни бывший игрок «Зенита» Марк Гек

Чемпионат11:45

Умер бывший игрок «Зенита» Марк Гек

Телеканал Санкт-Петербург11:04

На 87-м году скончался экс-защитник «Зенита» Марк Гек

Neva.Today12:59

«Зенит» выразил соболезнования в связи с уходом Марка Гека

Невские Новости11:15
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 21:50, Вашингтон
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Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ

По данным газеты, из двусторонних соглашений последними денонсированными по инициативе украинской стороны документами стали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (1 апреля 2019 года) и межправительственное соглашение "Об обмене правовой информации" (6 февраля 2019 года).
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В Госдуме предложили установить новый выходной для православных

Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
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Семья Олега Смоленкова, которого СМИ назвали шпионом США, в спешке удалилась из своего дома в городе Стаффорд, штате Виргиния при виде журналиста издания The Daily Beast.
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Праздничное богослужение в день Усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна состоится в Храме в честь царя страстотерпца Николая II в среду, 11 сентября.
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Песков объяснил, почему Путин не встретил освобожденных Киевом россиян

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что Путин не встретил в аэропорту россиян, прибывших из Киева в рамках обмена между РФ и Украиной, поскольку это не прерогатива главы государства.
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Британский генерал заявил о начале нового соперничества с РФ

Глава Объединённого командования Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс призвал чрезвычайный комитет правительства страны COBRA перейти на круглогодичный режим работы в связи с угрозой возобновления геополитического соперничества государства с РФ, пишет The Daily Telegraph.
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В Кремле оценили отставку Болтона

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал о позиции Кремля насчет увольнения советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.
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Универсал BMW 3 серии разогнали до 300 километров в час

Максимальная скорость Alpina B3 составляет 300 километров в час, что делает ее одним из самых быстрых серийных универсалов в мире.
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Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип

Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
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Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания

Госдеп США разрешил семье Виктора Бута провести два дополнительных свидания с россиянином в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, заявила на пресс-конференции журналистам супруга россиянина Алла Бут.
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Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» погасить кредит ВТБ

Режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь кинокомпании "Ленфильм" погасить долг.
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Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

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У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6

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Генерал ФСБ прокомментировал сообщения о «шпионе» в руководстве РФ

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РЖД снизит стоимость перевозки угля по просьбе властей Кузбасса

Власти Кемеровской области обратились к РЖД с намерением продлить сниженную ставку на перевозки основного экспортного продукта Кузбасса.
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Летевший из Москвы в Анталью самолет вынужденно сел в Краснодаре

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Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

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Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

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«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal

Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
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ВМС США близки к введению в строй беспилотных минных тральщиков

ВМС США пока скрывают детали успешного эксперимента.
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Корпорация Apple презентует новые модели iPhone

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Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
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Блэр призвал к новому референдуму для выхода из кризиса вокруг Brexit

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Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5

Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.
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Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»

В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
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«АвтоВАЗ» вернулся к работе над новым спортивным универсалом LADA Vesta SW Sport.
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Марк Константинович Гек
Футболист
Советский футболист, защитник. Мастер спорта СССР. Воспитанник ленинградского «Динамо», также играл за «Динамо» в хоккей с шайбой и хоккей с мячом 1954-1955). В 1955 году был приглашён в «Зенит».
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