Футбол
МК-СпортСкончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков
Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года. Крутиков большую часть спортивной карьеры выступал за московский "Спартак" (1959-1969). Вместе с командой он стал с чемпионом и обладателем Кубка СССР.
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Политика
Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн
Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
РБК 00:38
Политика
Майкл Блумберг планирует баллотироваться в президенты США
Экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг намерен подать документы на участие в выборах президента США от Демократической партии.
Народные новости вчера в 22:56
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости 09:41
Космос
В галактике Мессье 77 обнаружен «космический пончик»
05.11.2019 В центре галактики NGC 1068 (другое название Мессье 77) в толстом облаке пыли и газа скрывается сверхмассивная черная дыра.
Портал Поиск 05 ноября в 01:30
Общество
Шоумен Андрей Молочный назвал фашистов в Киеве «кошмарным сном»
Газета.Ru вчера в 16:23
Авто
Mitsubishi обновит компакты Mirage и Attrage
Родственные модели Mitsubishi – хэтчбек Mirage и седан Attrage – выпускаются в Таиланде с 2012 и 2013 годов соответственно.
FormaCar 02:00
Футбол
Защитник «Спартака» Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»
Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов не сможет помочь своей команде в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:45
Политика
США могут ликвидировать должность спецпредставителя по Украине
США могут ликвидировать должность спецпредставителя Госдепа по Украине, которую ранее занимал Курт Волкер, пишет Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.
Rambler News Service 06:56
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Lenta.ru 13:39
Авто
Citroen представил C5 Aircross Hybrid
Компания Citroen представила серийную модификацию кроссовера C5 Aircross Hybrid с гибридным двигателем.
Коммерсантъ вчера в 06:45
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Ореанда-Новости 06 ноября в 07:54
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 06 ноября в 10:28
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье
Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.
Слово и Дело вчера в 17:29
Футбол
Ахмат — Урал 0:0
Metaratings 13:21
Происшествия
В Калмыкии из бюджета похитили 4,9 млн рублей
«В результате незаконных действий ГУП и министерства похищены денежные средства в размере 4,9 млн рублей», — уточнили в прокуратуре.
REGNUM 06 ноября в 05:23
Общество
Генпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна
Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Ведомости 12:52
Кино
Цифровой Джеймс Дин появится в кино спустя 60 лет после смерти
Цифровая версия актера «сыграет» в фильме «В поисках Джека». Сюжет ленты посвящен войне во Вьетнаме.
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Космос
В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году
В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.
Аргументы и Факты вчера в 07:02
Общество
Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ 11:32
Здоровье
Внебольничная пневмония посадила на карантин школы в Новоуральске
На карантин посадили гимназию № 41 и школу № 48.
Телеканал 360° 12:04
Футбол
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила отрыв от располагающейся на седьмой строчке России после матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы, которые прошли в четверг.
ТАСС Спорт вчера в 17:20
Политика
Трамп может опубликовать еще один разговор с Зеленским
В США может быть опубликована стенограмма еще одного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вести.Ru 12:05
Экономика
Пакистан решил выплатить России долг советских лет
Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM 00:47
Футбол
Полиция не разрешает ФК «Торпедо» играть матчи на домашнем стадионе
Аргументы и Факты 09:21
Происшествия
Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
Водитель в Курской области сбил насмерть женщину с коляской и скрылся, сообщает УМВД по региону.
РИА Новости 15:00
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Происшествия
Министр строительства Ставрополья арестован
В ведомстве пояснили, что на основании решения суда министра арестовали на период расследования уголовного дела.
Это Кавказ 09:06
Футбол
Мишель Платини требует от УЕФА €7,2 млн
По информации агентства, 64-летний Платини подал иск в общей сложности на сумму €7,2 млн (из них €5,5 млн - задолженность по зарплате).
ТАСС Спорт 06:32