Футбол
МК-СпортСкончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков
Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года. Крутиков большую часть спортивной карьеры выступал за московский "Спартак" (1959-1969). Вместе с командой он стал с чемпионом и обладателем Кубка СССР.
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Политика
Песков объяснил слова Путина о «Википедии»
Песков отметил, сообщает РИА «Новости», что «Википедия» — уважаемый и популярный ресурс, но, «при всем уважении» достоверность информации в «Википедии» «никем не гарантируется».
Общество
Васильева сообщила о нехватке в школах молодых учителей
В России 23 процента учителей являются пенсионерами, а 19 процентов — людьми предпенсионного возраста, лишь 5,9 процента педагогов в школах страны младше 29 лет, заявила глава Минпросвещения Ольга Васильева.
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
Технологии
Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк совместно с SberCloud представили самый мощный в России компьютер, получивший название Christofari, передаёт корреспондент "Газеты.Ru" с конференции AI Journey.
Экономика
Прибыль «Русала» сократилась на 67%. Акции ушли в минус
Чистая прибыль «Русала» по итогам третьего квартала снизилась на 67,5% — с $597 млн в прошлом году до $194 млн в 2019-м.
Хоккей
Овечкин забросил две шайбы в победном для «Вашингтона» матче НХЛ
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Происшествия
После взрыва в кафе в Бишкеке погиб один человек
Как сообщало ИА REGNUM, примерно в 10:45 мск в одном из кафе Бишкека произошел взрыв, в результате чего пострадали 15 человек.
Гаджеты
Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов
Как сообщало ИА REGNUM, прошлый рейтинг смартфонов Роскачество опубликовало в середине сентября 2019 года.
Политика
Зеленский назначил нового «начальника СБУ по Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Нетужилова новым руководителем «Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым».
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Общество
Москвичам предсказали «вишневую зиму»
Температура предстоящей зимой в Москве будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы вишневыми.
Происшествия
Нижегородский таксист избил пассажира до смерти
Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Авто
В Сети рассекретили обновленную Lada Vesta
В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta с вариатором и новым 113-сильным двигателем.
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Политика
В Кремле оценили возможность штрафа для президента России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность назначения штрафа российскому лидеру по аналогии с тем, как это произошло в США с Дональдом Трампом.
Общество
Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока 2»
В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Армия и оружие
В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены
Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Макрона о сценариях развития России
В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Политика
Путин и Токаев встретились в Омске
Шоу-бизнес
Фото Заворотнюк с мужем появилось в ее Instagram
Пост содержит фото Заворотнюк с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым, у которого состоялась премьера в рамках московского блока шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».
Авто
Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra
Компания Nissan объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Terra.
Политика
В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском
Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
Авто
Rolls-Royce представил Cullinan в спецверсии Black Badge
Компания Rolls-Royce завершает выпуск автомобилей в версии Black Badge выпуском ограниченной серии «черных» Cullinan.
Общество
Выросло число россиян, которые готовы помогать полиции
Количество россиян, готовых стать понятыми, за 7 лет выросло в полтора раза – с 45 процентов до 72.