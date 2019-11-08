Футбол

МК-СпортМК-СпортСкончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков

Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года. Крутиков большую часть спортивной карьеры выступал за московский "Спартак" (1959-1969). Вместе с командой он стал с чемпионом и обладателем Кубка СССР.
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Футболист
Советский футболист, защитник. Чемпион Европы 1960 года в составе сборной Советского Союза. Заслуженный мастер спорта СССР. Чемпион СССР 1962 года.
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