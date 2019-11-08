Футбол
МК-СпортСкончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков
Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года. Крутиков большую часть спортивной карьеры выступал за московский "Спартак" (1959-1969). Вместе с командой он стал с чемпионом и обладателем Кубка СССР.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Симонян: «Большая благодарность Крутикову за успехи в „Спартаке“ и за сборную СССР»
Sport24.ruвчера в 06:46
«После вылета из высшей лиги год не выходил на улицу». Памяти Анатолия Крутикова
Спорт-Экспрессвчера в 05:15
После смерти Анатолия Крутикова в живых остался только один чемпион Европы 1960 года
Sportbox.RUвчера в 04:53
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Lenta.ru вчера в 13:39
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Футбол
Мбаппе не хочет продлевать контракт с «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не собирается подписывать новый контракт с клубом.
ProstoProSport 01:43
Армия и оружие
СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты
Известия 06 ноября в 13:56
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело 07 ноября в 19:12
Наука
В России научились за минуту определять поддельное вино
Коммерсантъ вчера в 20:19
Политика
В Индии усомнились в возможностях С-400
Lenta.ru 02:16
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
РИА Новости 01:52
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Lenta.ru вчера в 10:24
Общество
Росстат вычислил регион, где мужчин больше, чем женщин
Единственным регионом России с большим числом мужчин, чем женщин среди населения стал Чукотский автономный округ.
NewInform 02:43
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва 07 ноября в 15:53
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Происшествия
В Смоленской области глава района погиб, помогая тушить пожар
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара.
РИА Новости 01:02
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости вчера в 09:41
Происшествия
Момент гибели красноярского актера в ДТП попал на видео
В Красноярском крае в аварии погиб актер драмтеатра города Минусинск Виктор Бубенков.
РИА Новости вчера в 18:19
Авто
Китайская FAW намерена вытеснить с рынка Rolls-Royce
Как рассказал представитель компании, они намерены составить серьезную конкуренцию Rolls-Royce и даже вытеснить бренд с рынка.
Tvoe-avto.com вчера в 14:01
Политика
Президент Боливии объявил об угрозе госпереворота
Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота и призвал народ сплотиться.
РИА Новости 00:29
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Общество
В день падения Берлинской стены советский посол в ГДР ушел в запой
В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену.
Комсомольская правда 07 ноября в 17:17
Экономика
Valio может купить молочный завод под Петербургом
Финская Valio рассматривает возможность стать совладельцем одного из крупнейших производителей молочных продуктов Петербурга и Ленобласти — ООО «Галактика».
РБК Санкт-Петербург вчера в 06:48
Политика
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
РИА Новости вчера в 20:07
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30