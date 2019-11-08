Футбол

ЧемпионатЧемпионатСкончался чемпион Европы в составе сборной СССР Анатолий Крутиков

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Анатолий Крутиков ушёл из жизни в возрасте 86 лет, сообщает пресс-служба красно-белых. Крутиков, выступавший на позиции защитника, начал карьеру игрока в 1952 году в составе московского «Химика».
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«После вылета из высшей лиги год не выходил на улицу». Памяти Анатолия Крутикова

Спорт-Экспресс10:15

Скончался чемпион Европы в составе сборной СССР Анатолий Крутиков

Чемпионат09:46

После смерти Анатолия Крутикова в живых остался только один чемпион Европы 1960 года

Sportbox.RU09:53

Симонян: «Большая благодарность Крутикову за успехи в „Спартаке“ и за сборную СССР»

Sport24.ru11:46

Умер бывший защитник «Спартака», чемпион Европы-1960 Анатолий Крутиков

Sports.ru09:37

После смерти Анатолия Крутикова в живых остался только один чемпион Европы 1960 года

Матч ТВ09:53

Умер Анатолий Крутиков

Советский спорт10:03
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:05, Россия
Общество

Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»

Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 11:08
Шоу-бизнес

Суд отказался разводить Лолиту с мужем

Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
Рамблер 10:57
Футбол

Футболист «Вулверхэмптона» отправил соперника мячом в нокаут

Футболист "Слована" оказался в нокауте, потерял сознание и упал на газон.
Вести.Ru 11:35
Политика

Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
RT на русском 09:55
Политика

«Нафтогаз» не считает препятствием для контракта споры с Газпромом

Открытые споры между компанией Газпром и концерном «Нафтогаз Украины» не могут быть препятствием для заключения контракта на транзит газа в 2020 году.
REGNUM 11:50
Происшествия

В Саратовской области мать и четверо детей найдены погибшими

Российская газета 07:45
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали таксиста, избившего до смерти пассажира

Сотрудники полиции задержали водителя такси в Нижнем Новгороде, который избил пассажира, умершего на месте происшествия.
ТАСС 09:05
Наука

Кофе и сахар — польза или вред, выяснили эксперты

Эксперты выяснили, что сочетание кофе и сахара приносит скорее пользу, чем вред.
Пишет Омск 07:54
Армия и оружие

РФ и Турция провели третье совместное патрулирование в Сирии

Россия и Турция провели третье совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии, заявили в Министерстве обороны РФ.
Парламентская газета 11:32
Политика

Макрон представил три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 22:23
Общество

Васильева заявила о нехватке молодых учителей в школах

Только 5,9% педагогов в российских школах младше 29 лет, сказала Васильева в ходе пленарного заседания съезда учителей сельских школ.
Политика Сегодня 09:57
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru 01:45
Транспорт

В первые часы на поезда в Крым продали более 1500 билетов

«Более 1,5 тыс. билетов проданы за пять часов на пассажирские поезда из материковой России на Крымский полуостров и обратно», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы компании «Гранд Сервис Экспресс».
RT на русском 11:53
Политика

ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru 01:14
Армия и оружие

Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 16:42
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возможности штрафа для Путина

Президент России Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, а вопрос о возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должно решать судебное сообщество.
REGNUM 11:18
Экономика

Тариф на мусор в России рассчитают по-новому

Ранее в ноябре сообщалось, что уровень неоплаты вывоза мусора со стороны российских компаний достигает 65-70 процентов.
Lenta.ru 11:56
Общество

Минкомсвязи не поддержало идею блокировать пользователей e-mail

Минкомсвязи не поддерживает законопроект о блокировке пользователей электронной почты за распространение незаконной информации.
Российская газета 10:27
Политика

Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС

Парламент Германии в ночь на пятницу, 8 ноября, не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве Евросоюза в стране.
Известия 03:59
Армия и оружие

Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 06:58
Экономика

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 06 ноября в 12:17
Происшествия

Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат

Lenta.ru 11:05
Происшествия

В Петербурге хирурги извлекли из мужчины огромный фаллос

Врачи выполнили открытую полостную операцию, чтобы извлечь из его прямой кишки инородный предмет — гигантских размеров фаллос.
Gazeta.SPb 07:14
Авто

Volkswagen представит электрический универсал

Компания Volkswagen показала первые официальные эскизы нового концепта семейства ID.
SpeedMe вчера в 15:07
Политика

Песков опроверг ужесточение ответственности за врачебные ошибки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дискуссия об усилении ответственности врачей за их ошибки была выдернута из контекста речи главы государства Владимира Путина.
Известия 10:46
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru вчера в 13:00
Общество

Миллениалам предсказали бедность и быструю смерть

Здоровье миллениалов ухудшается быстрее, чем у предыдущих поколений, и смертность может в ближайшем будущем сильно возрасти.
Газета.Ru 11:08
Общество

Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин

В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 05:37
Фигурное катание

Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 10:50
Гаджеты

Xiaomi завалит рынок дешевыми OLED-телевизорами

Актуальный модельный ряд ТВ Xiaomi Линейка телевизоров Xiaomi в 2019 г. представлена моделями с дисплеями IPS и QLED (новинки с OLED займут место непосредственно между ними).
CNews 06:57
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Анатолий Фёдорович Крутиков
Футболист
Советский футболист, защитник. Чемпион Европы 1960 года в составе сборной Советского Союза. Заслуженный мастер спорта СССР. Чемпион СССР 1962 года.
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