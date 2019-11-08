Футбол
ЧемпионатСкончался чемпион Европы в составе сборной СССР Анатолий Крутиков
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Анатолий Крутиков ушёл из жизни в возрасте 86 лет, сообщает пресс-служба красно-белых. Крутиков, выступавший на позиции защитника, начал карьеру игрока в 1952 году в составе московского «Химика».
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:05, Россия
Общество
Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»
Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 11:08
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
Рамблер 10:57
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Футболист «Вулверхэмптона» отправил соперника мячом в нокаут
Футболист "Слована" оказался в нокауте, потерял сознание и упал на газон.
Вести.Ru 11:35
Политика
Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом
Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
RT на русском 09:55
Политика
«Нафтогаз» не считает препятствием для контракта споры с Газпромом
Открытые споры между компанией Газпром и концерном «Нафтогаз Украины» не могут быть препятствием для заключения контракта на транзит газа в 2020 году.
REGNUM 11:50
Происшествия
В Саратовской области мать и четверо детей найдены погибшими
Российская газета 07:45
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали таксиста, избившего до смерти пассажира
Сотрудники полиции задержали водителя такси в Нижнем Новгороде, который избил пассажира, умершего на месте происшествия.
ТАСС 09:05
Наука
Кофе и сахар — польза или вред, выяснили эксперты
Эксперты выяснили, что сочетание кофе и сахара приносит скорее пользу, чем вред.
Пишет Омск 07:54
Армия и оружие
РФ и Турция провели третье совместное патрулирование в Сирии
Россия и Турция провели третье совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии, заявили в Министерстве обороны РФ.
Парламентская газета 11:32
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 22:23
Общество
Васильева заявила о нехватке молодых учителей в школах
Только 5,9% педагогов в российских школах младше 29 лет, сказала Васильева в ходе пленарного заседания съезда учителей сельских школ.
Политика Сегодня 09:57
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru 01:45
Транспорт
В первые часы на поезда в Крым продали более 1500 билетов
«Более 1,5 тыс. билетов проданы за пять часов на пассажирские поезда из материковой России на Крымский полуостров и обратно», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы компании «Гранд Сервис Экспресс».
RT на русском 11:53
Политика
ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru 01:14
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 16:42
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможности штрафа для Путина
Президент России Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, а вопрос о возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должно решать судебное сообщество.
REGNUM 11:18
Экономика
Тариф на мусор в России рассчитают по-новому
Ранее в ноябре сообщалось, что уровень неоплаты вывоза мусора со стороны российских компаний достигает 65-70 процентов.
Lenta.ru 11:56
Общество
Минкомсвязи не поддержало идею блокировать пользователей e-mail
Минкомсвязи не поддерживает законопроект о блокировке пользователей электронной почты за распространение незаконной информации.
Российская газета 10:27
Политика
Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС
Парламент Германии в ночь на пятницу, 8 ноября, не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве Евросоюза в стране.
Известия 03:59
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 06:58
Экономика
Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 06 ноября в 12:17
Происшествия
Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
Lenta.ru 11:05
Происшествия
В Петербурге хирурги извлекли из мужчины огромный фаллос
Врачи выполнили открытую полостную операцию, чтобы извлечь из его прямой кишки инородный предмет — гигантских размеров фаллос.
Gazeta.SPb 07:14
Авто
Volkswagen представит электрический универсал
Компания Volkswagen показала первые официальные эскизы нового концепта семейства ID.
SpeedMe вчера в 15:07
Политика
Песков опроверг ужесточение ответственности за врачебные ошибки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дискуссия об усилении ответственности врачей за их ошибки была выдернута из контекста речи главы государства Владимира Путина.
Известия 10:46
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru вчера в 13:00
Общество
Миллениалам предсказали бедность и быструю смерть
Здоровье миллениалов ухудшается быстрее, чем у предыдущих поколений, и смертность может в ближайшем будущем сильно возрасти.
Газета.Ru 11:08
Общество
Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин
В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 05:37
Фигурное катание
Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 10:50
Гаджеты
Xiaomi завалит рынок дешевыми OLED-телевизорами
Актуальный модельный ряд ТВ Xiaomi Линейка телевизоров Xiaomi в 2019 г. представлена моделями с дисплеями IPS и QLED (новинки с OLED займут место непосредственно между ними).
CNews 06:57