Футбол

ЧемпионатЧемпионатСкончался чемпион Европы в составе сборной СССР Анатолий Крутиков

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Анатолий Крутиков ушёл из жизни в возрасте 86 лет, сообщает пресс-служба красно-белых. Крутиков, выступавший на позиции защитника, начал карьеру игрока в 1952 году в составе московского «Химика».
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Футболист
Советский футболист, защитник. Чемпион Европы 1960 года в составе сборной Советского Союза. Заслуженный мастер спорта СССР. Чемпион СССР 1962 года.
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