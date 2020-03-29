Общество

КоммерсантъКоммерсантъУмер бывший глава Мосгоризбиркома Горбунов

Бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов умер в возрасте 66 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter. На прошлой неделе он объявил, что покидает свой пост по состоянию здоровья.
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Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Дождь08:17

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Интерфакс08:16

Умер экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

ТАСС08:40

На здании Мосгоризбиркома может появиться памятная табличка экс-главе МГИК Валентину Горбунову

Агентство Москва08:45

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Валентина Горбунова

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:47

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

РИА Новости08:45

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

РБК09:02
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Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство в Москве обсудило возможность ограничения передвижения по стране.
Evo-rus.com 12:02
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Макрон призвал Италию не «опьянеть» от помощи РФ с коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Италия обращает слишком много внимания на помощь России и Китая в борьбе с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец 11:45
Общество

Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

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Ограничения введены в двух нижегородских больницах из-за коронавируса

Ограничительные меры введены в двух больницах Нижнего Новгорода после выявления там пациентов с коронавирусной инфекцией, об этом на своей странице в фейсбуке сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Время Н 06:09
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Путин отдал поручения в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:54
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.
Коммерсантъ 10:07
Авто

В сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz C-Class

Премьера Mercedes-Benz C-Class W206 ожидается до конца 2020 года, но, учитывая неопределенность текущей ситуации с коронавирусной пандемией, многое может измениться.
Профиль 07:10
Общество

В Воронеж прилетел борт с российскими туристами из Таиланда

В Воронеж прилетело воздушное судно из Таиланда, на борту которого находятся более 200 жителей Воронежской, Липецкой, Белгородской областей, а также других регионов Центральной России.
RT на русском 07:56
Музыка

Пухляш из Little Big станцевал в студии НТВ под хит Лолиты

Дмитрий Красилов в студии программы НТВ «Центральное телевидение» рассказал, что еще точно не знает, как теперь будет проходить «Евровидение».
НТВ вчера в 09:06
Общество

Москвичей начали по «громкой связи» призывать вернуться домой

Москвичей начали по "громкой связи" оповещать о необходимости покинуть парки и оставаться дома.
Интерфакс 08:12
Общество

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 09:28
Общество

В Москве зафиксировали более тысячи случаев заражения коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла на новую стадию, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:13
Происшествия

У десяти человек в Челябинской области заподозрили коронавирус

В Челябинской области за сутки у десяти человек предварительные тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщили РБК в министерстве здравоохранения Челябинской области.
РБК вчера в 06:05
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

Глава Минздрава оценил влияние климата на распространение коронавируса

«Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня», — отметил глава Минздрава.
МедиаПоток вчера в 03:27
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Когда отступит коронавирус: пророчество Ванги

Коронавирус меняет мир и о том, каким он будет после пандемии, никому неизвестно.
Shraibikus News 09:38
Общество

Назван процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом

Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
РИА Новости 11:19
Экономика

Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса

Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.
Известия 09:43
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
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Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
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Общество

В Китае остановили распространение коронавируса

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
RT на русском 06:14
Футбол

Колосков назвал чемпионат Белоруссии «какой-то порнографией»

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков жестко раскритиковал чемпионат Белоруссии по футболу, передает RТ.
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Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Ранее стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с начала апреля.
Inkazan вчера в 04:27
Здоровье

В церкви в Закарпатской области заразились 19 человек

Девятнадцать жителей Закарпатской области заразились COVID-19 после того, как контактировали с инфицированной женщиной в церкви, об этом сообщил замглавы Закарпатской областной администрации Алексей Гетманенко.
РИА Новости 09:44
Общество

В Уфе разогнали жаривших шашлыки в парке горожан

Чиновники Уфы совместно с полицейскими выдворили с территории лесопарка горожан, которые жарили шашлыки, несмотря на просьбы властей оставаться дома из-за опасности распространения коронавируса.
News.ru 10:41
Политика

Зеленский провел совещание в связи с распространением коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями и представителями кабмина, правоохранительных органов, генерального штаба и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), участники обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией и изменения в государственный бюджет, которые также необходимы для противодействия COVID-19.
РИА Новости 09:44
Общество

Названа благоприятная для коронавируса температура

Наиболее благоприятной для действия коронавируса температурой оказалась температура около четырех градусов.
BFM.ru 07:50
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В России представили лекарство от коронавируса

Газета.Ru вчера в 09:41
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Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
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