Бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов умер в возрасте 66 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter. На прошлой неделе он объявил, что покидает свой пост по состоянию здоровья.

Здоровье Ограничения введены в двух нижегородских больницах из-за коронавируса Ограничительные меры введены в двух больницах Нижнего Новгорода после выявления там пациентов с коронавирусной инфекцией, об этом на своей странице в фейсбуке сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Экономика Путин отдал поручения в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Общество В Пскове умер пациент с коронавирусом Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.

Происшествия На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.

Общество В Воронеж прилетел борт с российскими туристами из Таиланда В Воронеж прилетело воздушное судно из Таиланда, на борту которого находятся более 200 жителей Воронежской, Липецкой, Белгородской областей, а также других регионов Центральной России.

Общество В Москве зафиксировали более тысячи случаев заражения коронавирусом Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла на новую стадию, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Происшествия У десяти человек в Челябинской области заподозрили коронавирус В Челябинской области за сутки у десяти человек предварительные тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщили РБК в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Общество Назван процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Экономика Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.

Религия Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.

Общество В Китае остановили распространение коронавируса Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.

Здоровье В церкви в Закарпатской области заразились 19 человек Девятнадцать жителей Закарпатской области заразились COVID-19 после того, как контактировали с инфицированной женщиной в церкви, об этом сообщил замглавы Закарпатской областной администрации Алексей Гетманенко.

Общество В Уфе разогнали жаривших шашлыки в парке горожан Чиновники Уфы совместно с полицейскими выдворили с территории лесопарка горожан, которые жарили шашлыки, несмотря на просьбы властей оставаться дома из-за опасности распространения коронавируса.

Политика Зеленский провел совещание в связи с распространением коронавируса Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями и представителями кабмина, правоохранительных органов, генерального штаба и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), участники обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией и изменения в государственный бюджет, которые также необходимы для противодействия COVID-19.

Общество Названа благоприятная для коронавируса температура Наиболее благоприятной для действия коронавируса температурой оказалась температура около четырех градусов.