Общество
КоммерсантъУмер бывший глава Мосгоризбиркома Горбунов
Бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов умер в возрасте 66 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter. На прошлой неделе он объявил, что покидает свой пост по состоянию здоровья.
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Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Валентина Горбунова
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:47
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Общество
Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
Правительство в Москве обсудило возможность ограничения передвижения по стране.
Политика
Макрон призвал Италию не «опьянеть» от помощи РФ с коронавирусом
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Италия обращает слишком много внимания на помощь России и Китая в борьбе с пандемией коронавируса.
Общество
Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев
Здоровье
Ограничения введены в двух нижегородских больницах из-за коронавируса
Ограничительные меры введены в двух больницах Нижнего Новгорода после выявления там пациентов с коронавирусной инфекцией, об этом на своей странице в фейсбуке сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Экономика
Путин отдал поручения в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.
Авто
В сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz C-Class
Премьера Mercedes-Benz C-Class W206 ожидается до конца 2020 года, но, учитывая неопределенность текущей ситуации с коронавирусной пандемией, многое может измениться.
Общество
В Воронеж прилетел борт с российскими туристами из Таиланда
В Воронеж прилетело воздушное судно из Таиланда, на борту которого находятся более 200 жителей Воронежской, Липецкой, Белгородской областей, а также других регионов Центральной России.
Музыка
Пухляш из Little Big станцевал в студии НТВ под хит Лолиты
Дмитрий Красилов в студии программы НТВ «Центральное телевидение» рассказал, что еще точно не знает, как теперь будет проходить «Евровидение».
Общество
Москвичей начали по «громкой связи» призывать вернуться домой
Москвичей начали по "громкой связи" оповещать о необходимости покинуть парки и оставаться дома.
Общество
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Общество
В Москве зафиксировали более тысячи случаев заражения коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла на новую стадию, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Происшествия
У десяти человек в Челябинской области заподозрили коронавирус
В Челябинской области за сутки у десяти человек предварительные тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщили РБК в министерстве здравоохранения Челябинской области.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
Глава Минздрава оценил влияние климата на распространение коронавируса
«Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня», — отметил глава Минздрава.
Здоровье
Когда отступит коронавирус: пророчество Ванги
Коронавирус меняет мир и о том, каким он будет после пандемии, никому неизвестно.
Общество
Назван процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом
Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Экономика
Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса
Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.
Общество
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Общество
В Китае остановили распространение коронавируса
Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
Футбол
Колосков назвал чемпионат Белоруссии «какой-то порнографией»
Экс-президент РФС Вячеслав Колосков жестко раскритиковал чемпионат Белоруссии по футболу, передает RТ.
Общество
Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР
Ранее стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с начала апреля.
Здоровье
В церкви в Закарпатской области заразились 19 человек
Девятнадцать жителей Закарпатской области заразились COVID-19 после того, как контактировали с инфицированной женщиной в церкви, об этом сообщил замглавы Закарпатской областной администрации Алексей Гетманенко.
Общество
В Уфе разогнали жаривших шашлыки в парке горожан
Чиновники Уфы совместно с полицейскими выдворили с территории лесопарка горожан, которые жарили шашлыки, несмотря на просьбы властей оставаться дома из-за опасности распространения коронавируса.
Политика
Зеленский провел совещание в связи с распространением коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями и представителями кабмина, правоохранительных органов, генерального штаба и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), участники обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией и изменения в государственный бюджет, которые также необходимы для противодействия COVID-19.
Общество
Названа благоприятная для коронавируса температура
Наиболее благоприятной для действия коронавируса температурой оказалась температура около четырех градусов.
Здоровье
В России представили лекарство от коронавируса
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.