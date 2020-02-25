Общество
Mockva.ruCкончался экс-президент Египта Хосни Мубарак
Египетские СМИ сообщили о смерти экс-прездента страны Хосни Мубарака. Бывший глава Египта скончался в возрасте 91 лет.
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Общество
Заместитель главы минздрава Ирана заразился коронавирусом
Положительный результат показал тест на коронавирус, сданный заместителем министра здравоохранения Ирана Ираджем Харирчи.
Кино
«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Кино
Мерил Стрип появилась на съемках нового фильма в необычном виде
Американская актриса Мерил Стрип появилась на съемках нового фильма "Выпускной" в Лос-Анджелесе в необычном виде, сообщает Daily Mail.
Политика
Россия освободила задержанных в Азовском море украинских браконьеров
"Получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили", — написал политик в Facebook.
Здоровье
IT-специалисты, учителя и врачи чаще всего болеют в России
Среди участников опроса простудными заболеваниями болели 77%. Чаще остальных простужаются работники IT-сферы (90%).
Армия и оружие
В Пентагоне сравнили войска на западе России с силами НАТО в Польше
Войска на западе России превосходят силы НАТО в Польше и Прибалтике с точки зрения численности и географического расположения.
Гаджеты
Глава Redmi объявил о прекращении продаж Redmi K20 Pro
Напомним, на глобальном рынке Redmi K20 Pro предлагается под названием Xiaomi Mi 9T Pro.
Общество
Расследование «Медузы» подтвердило виновность террористов
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев», отыгравшись по ходу матча с 0:2
"Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл уфимский "Салават Юлаев" (3:2).
Политика
США расширили санкции против Российской Федерации из-за Ирана
Сегодня санкции были введены против 13 организаций и частных лиц из Китайской Народной Республики, Ирака, Российской Федерации и Турции.
Культура
В HBO подтвердили выход нового эпизода сериала «Друзья»
Американская телевизионная компания HBO, принадлежащая WarnerMedia, подтвердила выход нового эпизода культового сериала «Друзья» - его покажут в мае этого года.
Происшествия
В Татарии уволили учителя, который появился на уроке пьяным
«Учитель технологии был замечен в нетрезвом состоянии на рабочем месте», цитирует представителя управления «Бизнес-online».
Происшествия
В США мужчина попытался подорвать автомобиль у здания Пентагона
Мужчина из штата Арканзас пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона, его арестовали, сообщил минюст США.
Общество
Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ
Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.
Хоккей
СКА забросил четыре шайбы в ворота ЦСКА в Москве в матче КХЛ
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.
Политика
Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Футбол
«Наполи» и «Барселона» назвали составы на матч
«Наполи» с «Барселоной» начинают свой путь в плей-офф Лиги чемпионов. Первый матч 1/8 финала турнира команды проводят в Италии.
Футбол
Орлов сообщил, что у Кузяева есть предложения от «Динамо» и «Спартака»
Известный комментатор Геннадий Орлов в эфире «ГСО Live» рассказал о том, какие клубы интересуются полузащитником «Зенита» Далером Кузяевым.
Политика
Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Армия и оружие
В США показали первые эскизы новой пушки
На конференции US-UK Modernization Demonstration Event на презентационном плакате Исследовательской лаборатории Армии США было представлено изображение перспективного комплекса SLRC.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Происшествия
Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в нежелании устанавливать перемирие в Сирии
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия вместе с Тегераном и Дамаском тормозит процесс установления перемирия в Сирии.
Кино
Новые фото и видео со съёмок «Матрицы 4» появились в Сети
"Матрица 4" создала военную зону в центре Сан-Франциско, - подписывают видео пользователи соцсетей.