Общество

Mockva.ruMockva.ruCкончался экс-президент Египта Хосни Мубарак

Египетские СМИ сообщили о смерти экс-прездента страны Хосни Мубарака. Бывший глава Египта скончался в возрасте 91 лет.
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Аббас отметил заслуги Мубарака в решении палестинского вопроса

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Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

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США расширили санкции против Российской Федерации из-за Ирана

Сегодня санкции были введены против 13 организаций и частных лиц из Китайской Народной Республики, Ирака, Российской Федерации и Турции.
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В Татарии уволили учителя, который появился на уроке пьяным

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Египетский военный, политический и государственный деятель. Президент Египта в 1981-2011 годах.
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