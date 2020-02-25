Египетские СМИ сообщили о смерти экс-прездента страны Хосни Мубарака. Бывший глава Египта скончался в возрасте 91 лет.

Политика Россия освободила задержанных в Азовском море украинских браконьеров "Получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили", — написал политик в Facebook.

Общество Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.

Общество Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.

Политика Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.

Политика Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.