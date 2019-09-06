Политика

Вести.RuВести.RuСкончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

В возрасте 95 лет скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Об этом сообщил действующий глава государства Эммерсон Мнангагва.
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Эммерсон Мнангагва
Мугабе был иконой освобождения, панафриканцем, посвятившим свою жизнь освобождению и расширению прав и возможностей своего народа. Его вклад в историю нашего народа и континента никогда не будет забыт. Пусть его душа покоится в вечном мире.
— Эммерсон Мнангагва, зимбабвийский политикСвободная Пресса 02:24

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