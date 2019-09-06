Политика
РБКУмер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает Би-би-си и угандийский телеканал NBS. Министр образования Зимбабве Фадраи Махере в своем Twitter написала: «Покойся с миром, Роберт Мугабе».
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С величайшей грустью я объявляю о смерти Роберта Мугабе, бывшего президента и отца-основателя Зимбабве. Мугабе был символом освобождения, мыслящим о будущем всей Африки, человеком, который посвятил свою жизнь освобождению своего народа. Его труды останутся в истории нашей страны навеки.
— Эммерсон Мнангагва, зимбабвийский политикDaily Storm 02:44
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Футбол
Суд согласился освободить Кокорина и Мамаева по УДО
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Путин рассчитывает на снижение ипотечной ставки по всей России
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости заниматься преобразованием ипотечной ставки в дальнейшем.
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Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
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Кличко от увольнения с поста мэра Киева отделяет подпись Зеленского
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Происшествия
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Основатель Uniqlo хочет, чтобы в будущем компанию возглавила женщина
Фото: iStock Основатель японского холдинга Fast Retailing Co. Тадаши Янаи рассказал, что хочет видеть в качестве генерального директора своей дочерней компании Uniqlo женщину, пишет Bloomberg.
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После обрушения здания в Подмосковье разобрано 70 кубометров завалов
После обрушения неэксплуатируемого пятиэтажного здания в посёлке Новая Шурма под Сергиевым Посадом в Московской области разобрано 70 кубометров завалов.
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Российская газета 02:47
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Во Владикавказе произошла давка в торговом центре во время распродажи
Во Владикавказе во время распродажи в торговом центре "Столица" произошла давка.
ТАСС вчера в 13:17
Политика
Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
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Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music
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Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
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