С величайшей грустью я объявляю о смерти Роберта Мугабе, бывшего президента и отца-основателя Зимбабве. Мугабе был символом освобождения, мыслящим о будущем всей Африки, человеком, который посвятил свою жизнь освобождению своего народа. Его труды останутся в истории нашей страны навеки.

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает Би-би-си и угандийский телеканал NBS. Министр образования Зимбабве Фадраи Махере в своем Twitter написала: «Покойся с миром, Роберт Мугабе».

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