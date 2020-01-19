Общество

RT на русскомRT на русскомУмер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

Бывший гитарист и один из основателей рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался в Минске в реанимации, не выходя из комы, после того как получил черепно-мозговую травму летом 2019 года. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на официальный Instagram группы.
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Умер один из основателей группы «Ляпис Трубецкой»

РБК06:08

Умер один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко. С июня он был в коме после нападения

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Умер сооснователь группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

РИА Новости05:19

«Все надеялись, что он выкарабкается». Гитарист «Ляписа Трубецкого» Руслан Владыко умер после полугода комы

Телеканал 360°05:08

Умер один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

ТАСС05:06

Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

ТК Звезда04:36

Скончался один из основателей группы «Ляпис Трубецкой»

RT на русском06:50
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Умер легендарный Пан из «Ляписа Трубецкого». Ему было всего 45 лет

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