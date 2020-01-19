Общество

ИзвестияИзвестияСкончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения в июне 2019 года. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает издание Onliner.
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Умер один из основателей группы «Ляпис Трубецкой»

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Умер гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

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«Все надеялись, что он выкарабкается». Гитарист «Ляписа Трубецкого» Руслан Владыко умер после полугода комы

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Умер один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

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Скончался один из основателей группы «Ляпис Трубецкой»

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Умер легендарный Пан из «Ляписа Трубецкого». Ему было всего 45 лет

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