Общество
ИзвестияСкончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»
Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения в июне 2019 года. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает издание Onliner.
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Политика
Медведев назвал главную нерешенную задачу своего правительства
Низкий рост реальных доходов граждан России стал главной нерешенной задачей, которая ставилась перед предыдущим правительством страны.
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Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира
Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на десять километров на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Политика
Путин надеется на разрешение конфликта в Ливии
Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды на продолжение диалога по Ливии и на разрешение конфликта в этой стране.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp
3% пользователей жалуются на проблемы с авторизацией, еще 3% - на сбои в работе веб-сайта.
Шоу-бизнес
Актрисе Нине Руслановой потребовалась помощь медиков
Госпитализация не потребовалась. Нина Русланова - народная артистка России, сыгравшая около 150 ролей в фильмах.
Технологии
Платформа Steam получит официальную поддержку в Chrome OS
Стоит отметить, что в настоящее время клиент Steam можно запустить на Chrome OS, однако официальной поддержки и оптимизации производительности нет, что делает взаимодействие пользователей Chromebook с сервисом крайне некомфортным.
Политика
Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Политика
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Общество
Forbes назвал Бернара Арно самым богатым человеком мира
Самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes стал генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно.
Происшествия
В Чехии при пожаре в доме престарелых погибли восемь человек
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Спорт
Свищев: допинг поощряется в Британии на государственном уровне
Решение Британского антидопингового агентства (UKAD) не предоставлять Всемирному антидопинговому агентству (WADA) допинг-пробу четырехкратного олимпийского чемпиона британского бегуна Мо Фара говорит о том, что употребление допинга поощряется в Британии на государственном уровне, заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
Шоу-бизнес
Композитор Дунаевский объявил о разводе с седьмой женой
Композитор Максим Дунаевский сообщил о разводе с седьмой супругой Мариной Рождественской.
Футбол
«Мальорка» разгромила «Валенсию», Черышева заменили в первом тайме
"Мальорка" разгромила на своем поле "Валенсию", за которую выступает футболист сборной России Денис Черышев, в матче 20-го тура чемпионата Испании.
Культура
Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги
Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
Происшествия
На Кубани за ночь сгорели семь вахтовых автобусов
В Краснодарском крае минувшей ночью сгорели семь вахтовых автобусов, сообщает телеканал «МИР 24».
Происшествия
Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.
Общество
Россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции
По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
Армия и оружие
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Политика
Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
Киберспорт
Capcom выпустила спасительный патч для Monster Hunter World: Iceborne, но он помог не всем
Capcom сообщила о выходе обещанного патча для ПК-версии Monster Hunter: World, который был призван исправить проблемы с производительностью и устранить исчезновение сохранений в дополнении Iceborne.
Здоровье
Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Авто
УАЗ рассказал о деталях проекта автомобиля для Минобороны
Первыми экземплярами, выпущенным в рамках проекта стали опытные машины УАЗ-3972, которые представляли самой бескапотники третьего поколения семейства.
Здоровье
Число заразившихся вирусом в Китае превысило 60 человек
Напомним, официально от нового коронавируса в Китае погибли два человека.
Политика
Главный советник Трампа по России отстранен от работы
Старший директор Совета национальной безопасности США по европейским и российским делам Эндрю Пик отстранен от работы.