Общество
ИзвестияСкончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»
Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения в июне 2019 года. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает издание Onliner.
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Общество
ВШЭ пообещала учесть мнение студентов перед ограничением их заявлений
В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) пообещали учесть мнение студентов при введении внутренних поправок, которые ограничат их политические высказывания.
Политика
Объяснен призыв главы Чувашии «мочить» критикующих власть журналистов
Ранее 19 января Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Политика
Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что не встречался в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, но допустил, что они поговорят, если "будет окошко".
Политика
Путин, Гутерреш и Меркель поговорили на русском в Берлине
Политика
Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию
Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии.
Политика
Главный советник Трампа по России отстранен от работы
Старший директор Совета национальной безопасности США по европейским и российским делам Эндрю Пик отстранен от работы.
Футбол
«Интер» потерял очки с «Лечче» и не смог обогнать «Ювентус»
«Интер» сыграл вничью с «Лечче» в матче 20-го тура чемпионата Италии — 1:1. Команда Антонио Конте упустила шанс обогнать «Ювентус» и выйти в лидеры серии A. «Юве» опережает соперника на 1 очко и имеет игру в запасе.
Космос
В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы
В окрестностях сверхмассивной черной дыры в ядре нашей Галактики астрономы открыли шесть объектов неизвестной природы, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Nature.
Политика
Польша предъявила права на ряд произведений искусства в России
МИД Польши заявил, что польская сторона претендует на некоторые произведения искусства в России.
Общество
Facebook извинилась за оскорбительный перевод имени Си Цзиньпина
Компания Facebook принесла официальные извинения за оскорбительный машинный перевод имени китайского лидера Си Цзиньпина с бирманского языка на английский.
Футбол
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на матч 23-го тура чемпионата Англии, сообщают пресс-службы команды.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Общество
Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал бывшую участницу «Дома-2» Алену Водонаеву за слова о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в выплатах материнского капитала.
Армия и оружие
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с кораблём Crew Dragon
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на мысе Канаверал во Флориде c космическим кораблём Crew Dragon.
Религия
Крещение Господне отмечают 19 января
Сегодня, 19 января, православные христиане отмечают один из самых почитаемых праздников.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг
Прежний рекорд был установлен в 2012 году, когда иностранные вложения в российский госдолг составили 17,1 миллиарда долларов.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица
Алла Борисовна Пугачева совсем недавно появилась на праздновании Дня рождения композитора Игоря Николаева с омоложенным лицом.
Авто
Названы системы, которые снижают ресурс двигателя автомобиля
Отсутствие хотя бы пятиминутного прогрева двигателя при минусовых температурах тоже снижает его срок службы, уверены специалисты.
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Политика
Медведев назвал причины отставки своего правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
Кино
«Не „Игра престолов“ — это факт»: что пишут в интернете о сериале «Ведьмак»
Почему-то новый сериал компании Netflix начали сравнивать с самым дорогим детищем HBO в истории американского телевидения - сериалом «Игра престолов».
Авто
Обновленная Hyundai Creta ставит рекорды продаж
Кроссовер Hyundai Creta/ix25 нового поколения вышел на рынок в конце октября 2019-го.
Космос