Общество
ИзвестияСкончался главный конструктор бомбардировщика Ту-160
"Сегодня скончался авиаконструктор Валентин Иванович Близнюк", — сказал собеседник агентства. Близнюк родился 12 апреля 1928 года. Работал в ОКБ им. Туполева, где, в частности, руководил работами по созданию бомбардировщика Ту-160.
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Скончался легендарный создатель стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк
Московский Комсомолец14:45
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