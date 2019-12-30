Общество

ИзвестияИзвестияСкончался главный конструктор бомбардировщика Ту-160

"Сегодня скончался авиаконструктор Валентин Иванович Близнюк", — сказал собеседник агентства. Близнюк родился 12 апреля 1928 года. Работал в ОКБ им. Туполева, где, в частности, руководил работами по созданию бомбардировщика Ту-160.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Скончался легендарный создатель стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк

Московский Комсомолец14:45

Скончался главный конструктор бомбардировщика Ту-160

Известия15:18

Умер главный конструктор Ту-160

Lenta.ru15:06

Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк

РБК15:58

Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк

Взгляд.ру14:40

Источник: умер главный конструктор стратегического бомбардировщика Ту-160

ТАСС14:39

Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк, сообщил источник

РИА Новости14:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
Политика

Allseas заявила об отсутствии планов вернуться к «Северному потоку-2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять прокладку газопровода «Северный поток-2», заявили в компании, передает ТАСС.
РБК 06:50
Армия и оружие

В ЛНР подвели годовые итоги обстрелов со стороны ВСУ

REGNUM 07:48
Общество

В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе

В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
Радио Комсомольская правда 10:47
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться салатами на Новый год

Накануне новогодних праздников Роспотребнадзор напомнил на своем сайте о правилах хранения главного новогоднего блюда – салатов.
МИР 24 вчера в 23:31
Игры

Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption

Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, подала иск на создателей ремастера первой части Red Dead Redemption за нарушение авторских прав.
CyberSport.ru 28 декабря в 09:36
Хоккей

Панарин впервые примет участие в Матче звезд НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин приглашен на Матч всех звезд НХЛ. Россиянин впервые примет участие в этом мероприятии.
Спорт-Экспресс 15:12
Интернет

Компания Microsoft заявила о похищении данных хакерами из КНДР

Компания Microsoft рассказала, что хакерам из КНДР удалось похитить важную информацию из компьютерных сетей клиентов в США.
Известия 18:50
Политика

Подписан контракт на транзит российского газа через Украину

Результатом двусторонних переговоров в Вене стало подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину, сообщил 31 декабря журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.
REGNUM 17:53
Политика

Володин предложил госдепу США проверять знания истории стран у послов

"Было бы правильно, чтобы Госдепартамент США прежде чем направлять посла в страну, интересовался его знаниями истории государства, где ему предстоит работать", - сказал Володин.
Интерфакс 16:24
Спорт

Расписание трансляций «Тур де Ски»

С 28 декабря по 5 января пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».
Sports.ru вчера в 15:22
Происшествия

В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги

РИА Новости 02:23
Политика

Меркель в новогоднем обращении высказалась за укрепление Европы

Меркель напомнила, что благополучие и безопасность Европы зависят в том числе и от благополучия соседних стран, включая африканские.
ТАСС 18:08
Культура

Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
РИА Новости 16:54
Театры

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Коммерсантъ 07:44
Шоу-бизнес

Отец Греты Тунберг рассказал, как дочь вынудила его стать веганом

Отец известной шведской экоактивистки Греты Тунберг Сванте Тунберг заявил BBC, что из-за дочери был вынужден стать веганом.
Московский Комсомолец 09:27
Футбол

Хавьер Эрнандес может уехать в МЛС

Спорт-Экспресс 14:30
Кино

Atomic Tickets назвала ожидаемые фильмы 2020 года

Piter.tv 28 декабря в 08:53
Общество

Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая

Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
REGNUM 10:36
Гаджеты

Новый Core i3 будет копией старого i7

Несколько дней назад в базе UserBenchmark обнаружилась информация о грядущем процессоре Intel Core i3-1030.
The GEEK 28 декабря в 15:19
Наука

Яркие перья сделали младших птенцов лысухи любимчиками у родителей

Американские ученые нашли объяснение тому, почему птенцы американской лысухи бывают разного цвета: от бледного до ярко-красного.
N+1 15:00
Хоккей

«Авангард» в гостях сумел обыграть «Трактор»

Омский «Авангард» добился выездной победы над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sportbox.RU 11:35
Хоккей

Американцы вырвали победу у сборной Чехии в овертайме на МЧМ

Сборная США добилась победы над командой Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:3 ОТ.
Sportbox.RU 15:53
Политика

Ким Чен Ын потребовал принять меры для обеспечения безопасности КНДР

RT на русском вчера в 19:31
Происшествия

Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске

Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
Известия 12:16
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
RT на русском 05:22
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru 11:55
Наука

ВИЧ становится более заразным из-за эволюционирования

Американские биологи из Калифорнийского университета путем исследования установили, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) эволюционирует естественным путем и становиться намного более заразным.
МонаВиста 11:20
Спорт

Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым

Шведский лыжник Карл Юхан Вестберг прокомментировал свое высказывание в адрес россиянина Александра Большунова после четвертьфинальной спринтерской гонки «Тур де Ски».
Спорт-Экспресс 09:42
Политика

Опубликованы архивные кадры к 20-летию Путина у власти

На сайте 20.kremlin.ru опубликовали архив фотографий и видеороликов, посвященный 20-летию пребывания Владимира Путина у власти.
РИА Новости 11:15
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru вчера в 07:48
ещё по теме
Валентин Иванович Близнюк
Советский авиаконструктор, сотрудник ОКБ Туполева, руководитель работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. Лауреат Государственной премии СССР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ту-160
Сверхзвуковой самолёт
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Главный конструктор - В. И. Близнюк.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное