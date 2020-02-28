Умер главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в авиационно-строительной отрасли.

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Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов ушёл из жизни. Об этом сообщает 28 февраля ТАСС. О кончине авиаконструктора сообщил источник в авиационно-строительной отрасли.

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