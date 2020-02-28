Общество
REGNUMСкончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов
Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов ушёл из жизни. Об этом сообщает 28 февраля ТАСС. О кончине авиаконструктора сообщил источник в авиационно-строительной отрасли.
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с чего всё началось
Умер главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в авиационно-строительной отрасли.ТАСС02:44
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Экономика
Банки сообщили Мишустину о риске появления новых комиссий
Жалобу на инициативу АБР направила премьер-министру Михаилу Мишустину, ЦБ, Росфинмониторингу, федеральной антимонопольной службе (ФАС), минфину и комитету Госдумы по финансовому рынку.
Армия и оружие
Два фрегата ЧФ выполняют переход в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота начали плановое прохождение проливов Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море, заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»
Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Белоруссии
В Белоруссии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.
Общество
В России из-за коронавируса могут подорожать лекарства
Если поставки лекарств из Китая не будут возобновлены, в России могут подняться цены на некоторые препараты, либо часть из них могут исчезнуть с прилавков.
Армия и оружие
Столтенберг осудил Сирию за удары по турецким военным
Напомним, 27 февраля сирийские ВВС нанесли авиаудар по провинции Идлиб. В результате погибли 29 турецких военных.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Происшествия
В МЧС заявили о взрыве самодельной бомбы в квартире в Петербурге
Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства (СВУ) произошёл в квартире в Санкт-Петербурге.
Армия и оружие
Раскрыта тревога Москвы из-за возможного уничтожения самолета ВКС России в Сирии
Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат.
Политика
Профсоюзы объяснили оплату дополнительного выходного 22 апреля
Дополнительный выходной день, который будет объявлен 22 апреля в связи с проведением всероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ, не отразится на заработной плате работников.
Армия и оружие
В Турции усилили охрану российского посольства
По данным информационного агентства, меры безопасности в представительстве российской дипмиссии были усилены после гибели 33 турецких военных в сирийском Идлибе.
Общество
В России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд рублей
Сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения в 2019 году составила 106,5 миллиардов рублей.
Экономика
РЖД заявили о рисках из-за идеи Минфина о дивидендах на ₽277 млрд
Минфин в закрытой части федерального бюджета заложил 276,7 млрд руб. дивидендов от «Российских железных дорог» (РЖД) на 2020–2022 годы, следует из презентации, подготовленной первым заместителем гендиректора монополии Вадимом Михайловым к заседанию рабочей группы Госсовета, прошедшему 26 февраля.
Происшествия
Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково
Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
Политика
На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
Температурный контроль вводится с 28 февраля. На Украине вводят температурный контроль в отношении въезжающих из России граждан.
Футбол
«Химки» выиграли Кубок ФНЛ, разгромив в финале «Тамбов»
Шоу-бизнес
Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Происшествия
На Урале рассмотрят апелляцию на арест гендиректора «Титановой долины»
Финансы
Курс евро на торгах превысил 72 рубля
Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,02% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 72,005 рубля.
Армия и оружие
Турция нанесла ракетный удар по Латакии и Хаме
Отмечается, что турецкая армия нанесла ракетные удары по целям в центральной Хаме, по северо-восточным городам Нубл и Захраа, а также по Латакии, в ответ на гибель 29 турецких военных.
Происшествия
На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ
На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
Общество
ВТБ после сбоя отменит для клиентов все комиссии на один день
Клиенты ВТБ пожаловались на сбои в работе мобильного банка днем 27 февраля.
Спорт
Большунов может пропустить эстафету на этапе Кубка мира в Лахти
Ранее президент Федерации лыжных гонок и главный тренер сборной России Елена Вяльбе назвала состав сборной на этап Кубка мира в финском Лахти, который состоится с 29 февраля по 1 марта.
Экономика
Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами
Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы при подозрении на коронавирус
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что при подозрении на коронавирус стоит изолировать больного в отдельной комнате, после чего вызвать врача-терапевта или скорую помощь.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.