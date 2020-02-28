Общество

REGNUMREGNUMСкончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов ушёл из жизни. Об этом сообщает 28 февраля ТАСС. О кончине авиаконструктора сообщил источник в авиационно-строительной отрасли.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Источник: умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

Умер главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в авиационно-строительной отрасли.
ТАСС02:44

Подробнее о событии

Умер конструктор истребителя Су-34

РИА Новости03:40

Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

REGNUM02:42

Скончался главный конструктор самолета Су-34 Роллан Мартиросов

Известия02:54

Умер создатель Су-34

Lenta.ru02:47

Источник: умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

ТАСС02:44

Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

РБК03:05

Умер конструктор истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов

РЕН ТВ02:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 03:46, Ашберн
Экономика

Банки сообщили Мишустину о риске появления новых комиссий

Жалобу на инициативу АБР направила премьер-министру Михаилу Мишустину, ЦБ, Росфинмониторингу, федеральной антимонопольной службе (ФАС), минфину и комитету Госдумы по финансовому рынку.
БИЗНЕС Online 01:50
Армия и оружие

Два фрегата ЧФ выполняют переход в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота начали плановое прохождение проливов Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море, заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.
RT на русском 02:33
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
ГлобалМСК.ру вчера в 08:58
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Белоруссии

В Белоруссии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.
Интерфакс 00:29
Общество

В России из-за коронавируса могут подорожать лекарства

Если поставки лекарств из Китая не будут возобновлены, в России могут подняться цены на некоторые препараты, либо часть из них могут исчезнуть с прилавков.
Кубань 24 03:08
Армия и оружие

Столтенберг осудил Сирию за удары по турецким военным

Напомним, 27 февраля сирийские ВВС нанесли авиаудар по провинции Идлиб. В результате погибли 29 турецких военных.
Красная весна вчера в 18:51
Общество

«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ вчера в 11:48
Происшествия

В МЧС заявили о взрыве самодельной бомбы в квартире в Петербурге

Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства (СВУ) произошёл в квартире в Санкт-Петербурге.
RT на русском 03:34
Армия и оружие

Раскрыта тревога Москвы из-за возможного уничтожения самолета ВКС России в Сирии

Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат.
Lenta.ru 03:29
Политика

Профсоюзы объяснили оплату дополнительного выходного 22 апреля

Дополнительный выходной день, который будет объявлен 22 апреля в связи с проведением всероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ, не отразится на заработной плате работников.
REGNUM 03:21
Армия и оружие

В Турции усилили охрану российского посольства

По данным информационного агентства, меры безопасности в представительстве российской дипмиссии были усилены после гибели 33 турецких военных в сирийском Идлибе.
Политическая Экспертиза 02:25
Общество

В России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд рублей

Сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения в 2019 году составила 106,5 миллиардов рублей.
Российская газета 02:03
Экономика

РЖД заявили о рисках из-за идеи Минфина о дивидендах на ₽277 млрд

Минфин в закрытой части федерального бюджета заложил 276,7 млрд руб. дивидендов от «Российских железных дорог» (РЖД) на 2020–2022 годы, следует из презентации, подготовленной первым заместителем гендиректора монополии Вадимом Михайловым к заседанию рабочей группы Госсовета, прошедшему 26 февраля.
РБК 00:00
Происшествия

Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Российская газета 03:40
Хоккей

Форвард «Рейнджерс» Панарин повторил личный бомбардирский рекорд в НХЛ

РИА Новости 00:47
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
РИА Новости 02:13
Политика

На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан

Температурный контроль вводится с 28 февраля. На Украине вводят температурный контроль в отношении въезжающих из России граждан.
Моя Москва.онлайн 03:22
Футбол

«Химки» выиграли Кубок ФНЛ, разгромив в финале «Тамбов»

Soccer.ru вчера в 13:04
Шоу-бизнес

Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Gazeta.SPb вчера в 15:39
Происшествия

На Урале рассмотрят апелляцию на арест гендиректора «Титановой долины»

REGNUM вчера в 03:57
Финансы

Курс евро на торгах превысил 72 рубля

Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,02% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 72,005 рубля.
DP.RU вчера в 05:06
Армия и оружие

Турция нанесла ракетный удар по Латакии и Хаме

Отмечается, что турецкая армия нанесла ракетные удары по целям в центральной Хаме, по северо-восточным городам Нубл и Захраа, а также по Латакии, в ответ на гибель 29 турецких военных.
Красная весна вчера в 18:40
Происшествия

На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ

На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
REGNUM вчера в 21:22
Общество

ВТБ после сбоя отменит для клиентов все комиссии на один день

Клиенты ВТБ пожаловались на сбои в работе мобильного банка днем 27 февраля.
РБК вчера в 23:00
Спорт

Большунов может пропустить эстафету на этапе Кубка мира в Лахти

Ранее президент Федерации лыжных гонок и главный тренер сборной России Елена Вяльбе назвала состав сборной на этап Кубка мира в финском Лахти, который состоится с 29 февраля по 1 марта.
Нева Спорт вчера в 07:05
Экономика

Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами

Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.
РБК вчера в 14:27
Политика

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Известия вчера в 06:32
Армия и оружие

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РБК вчера в 23:32
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы при подозрении на коронавирус

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что при подозрении на коронавирус стоит изолировать больного в отдельной комнате, после чего вызвать врача-терапевта или скорую помощь.
Газета.Ru 00:26
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия вчера в 22:01
Главное