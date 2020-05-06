Коронавирус
Znak.comСкончался главврач Троице-Сергиевой Лавры, зараженный коронавирусом
Напомним, 24 апреля умер протоиерей Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря Владимир Верига, 3 мая от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались клирик того же монастыря протоиерей Евгений Корчуков, а также священнодиакон Андрей Молчанов из храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове.
Читать в источнике
Оценить122
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Ситуация с распространением коронавируса складывается в регионах по-разному, где-то жесткие меры нужно сохранить, а где-то возможно смягчение, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:40
Политика
США назвали условия признания Иорданской долины частью Израиля
Администрация Дональда Трампа готова признать суверенитет Израиля над Иорданской долиной и поселениями Западного берега реки Иордан, заявил посол США в Израиле Дэвид Фридман в интервью газете "Исраэль ха-Йом".
РИА Новости 08:43
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Общество
Кафе и рестораны в Москве откроются в последнюю очередь
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что кафе и рестораны в столице, ныне закрытые в связи с распространением коронавируса, будут открыты в последнюю очередь.
Lenta.ru 11:22
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Общество
Глава Минздрава Нижегородской области подал в отставку
Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов подал в отставку.
Известия 09:12
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына
Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
Политика
Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его состоянии
Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков сообщил, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и продолжает лечение.
Страна Советов on-line 04 мая в 13:32
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $29
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% после роста на старте торгов и торговалась на уровне $28,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:31 мск.
ТАСС 11:36
Экономика
Белоусов: экономика России вступает в сложный период
Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина.
Вести.Ru 10:14
Политика
Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
Здоровье
Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
РИА Новости 08:59
Здоровье
На Украине утверждают, что пик эпидемии пройден
Виктор Ляшко, работающий на Украине главным санитарным врачом, заявил о пройденном этапе пандемии коронавируса в стране.
Ореанда-Новости 11:05
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Фигурное катание
Жулин прокомментировал переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Российский тренер Александр Жулин рассказал, что изменится в тренерском штабе Этери Туберидзе после перехода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
РИА Новости 10:59
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
Наука
Высокую смертность от коронавируса связали с нехваткой витамина D
Ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии нашли связь высокой смертности от коронавируса среди граждан тех стран, в которых жители чаще имеют нехватку витамина D.
Невские Новости 03 мая в 05:30
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье
Для празднования личного торжества в кругу самых близких Адель выбрала закрытое черное платье с объемными рукавами и высоким горлом.
Wday.ru 05:09
Наука
Как гены неандертальцев влияют на современного человека
Planet Today 04:41
Общество
ЕГЭ вписывается в летнее расписание
ЕГЭ должен был начаться 25 мая, но его перенесли на 8 июня.
Коммерсантъ FM 04:16
Происшествия
Экс-главу петербургского «Метростроя» вернули под домашний арест
Как сообщалось, 6 апреля, после предъявления обвинения в рамках второго уголовного дела, находившийся под домашним арестом экс-директор "Метростроя" Александров был арестован.
Интерфакс 10:59
Политика
Украина предлагает взять в подгруппы ТКГ переселенцев с Донбасса
Украинская сторона предложила включить в работу в подгруппах Трехсторонней контактной группы как приглашенных лиц переселенцев с Донбасса, но переговоров с представителями республик Донбасса не будет.
Новостной фронт 11:05
Происшествия
Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве
«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матмусаева М.М. Сроком до 2 июня 2020 года»,— сказали в суде.
Коммерсантъ 11:09
Политика
Саакашвили подтвердил, что возглавит Национальный совет реформ Украины
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавит украинский Национальный совет реформ.
Коммерсантъ 08:33
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном
Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Авто
На продажу выставлен необычный универсал Mercedes-Benz S-Class
Стоит отметить, что выставленный на продажу универсал был разработан на базе седана Mercedes-Benz 560 SEL 1990 года производства.
Тарантас Ньюс 09:25