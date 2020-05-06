Коронавирус

Znak.comZnak.comСкончался главврач Троице-Сергиевой Лавры, зараженный коронавирусом

Напомним, 24 апреля умер протоиерей Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря Владимир Верига, 3 мая от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались клирик того же монастыря протоиерей Евгений Корчуков, а также священнодиакон Андрей Молчанов из храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове.
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От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры

Интерфакс06:19

Умер заразившийся коронавирусом главврач Троице-Сергиевой лавры

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Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры

РИА Новости06:45

Причина смерти главврача Троице-Сергиевой Лавры оказалась тривиальной

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Главврач Троице-Сергиевой лавры заразился коронавирусом и умер

Lenta.ru06:07

Главный врач Троице-Сергиевой лавры умер от осложнений, вызванных коронавирусом

ТАСС05:55

Главный врач Троице-Сергиевой лавры скончался от коронавируса

Агентство Москва05:50
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
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Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса

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Администрация Дональда Трампа готова признать суверенитет Израиля над Иорданской долиной и поселениями Западного берега реки Иордан, заявил посол США в Израиле Дэвид Фридман в интервью газете "Исраэль ха-Йом".
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Кафе и рестораны в Москве откроются в последнюю очередь

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что кафе и рестораны в столице, ныне закрытые в связи с распространением коронавируса, будут открыты в последнюю очередь.
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МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
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Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
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В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
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Экономика

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Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына

Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
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Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его состоянии

Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков сообщил, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и продолжает лечение.
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Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $29

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% после роста на старте торгов и торговалась на уровне $28,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:31 мск.
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Белоусов: экономика России вступает в сложный период

Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина.
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Политика

Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам

Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
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Здоровье

На Украине утверждают, что пик эпидемии пройден

Виктор Ляшко, работающий на Украине главным санитарным врачом, заявил о пройденном этапе пандемии коронавируса в стране.
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Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
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Жулин прокомментировал переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Российский тренер Александр Жулин рассказал, что изменится в тренерском штабе Этери Туберидзе после перехода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
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Высокую смертность от коронавируса связали с нехваткой витамина D

Ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии нашли связь высокой смертности от коронавируса среди граждан тех стран, в которых жители чаще имеют нехватку витамина D.
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Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье

Для празднования личного торжества в кругу самых близких Адель выбрала закрытое черное платье с объемными рукавами и высоким горлом.
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Как гены неандертальцев влияют на современного человека

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ЕГЭ вписывается в летнее расписание

ЕГЭ должен был начаться 25 мая, но его перенесли на 8 июня.
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Экс-главу петербургского «Метростроя» вернули под домашний арест

Как сообщалось, 6 апреля, после предъявления обвинения в рамках второго уголовного дела, находившийся под домашним арестом экс-директор "Метростроя" Александров был арестован.
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Украина предлагает взять в подгруппы ТКГ переселенцев с Донбасса

Украинская сторона предложила включить в работу в подгруппах Трехсторонней контактной группы как приглашенных лиц переселенцев с Донбасса, но переговоров с представителями республик Донбасса не будет.
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Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матмусаева М.М. Сроком до 2 июня 2020 года»,— сказали в суде.
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Саакашвили подтвердил, что возглавит Национальный совет реформ Украины

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Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном

Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
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Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
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На продажу выставлен необычный универсал Mercedes-Benz S-Class

Стоит отметить, что выставленный на продажу универсал был разработан на базе седана Mercedes-Benz 560 SEL 1990 года производства.
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