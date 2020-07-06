Культура
Российская газетаСкончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
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Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Политика
Путин поручил усилить ответственность за жестокость с животными
Reuters Президент России Владимир Путин поручил обеспечить усиление ответственности за нарушение законов об обращении с животными.
РЕН ТВ 03:31
Общество
Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым
Кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым.
Ведомости 00:32
Политика
СНБО Украины отказался признавать русский язык вторым государственным
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов называет принципиальным вопросом сохранение статуса украинского языка как единственного государственного, при этом отмечает важность изучения английского в стране.
Взгляд.ру 04:02
Экономика
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
РБК вчера в 20:19
Происшествия
Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области
В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
Происшествия
ФСБ задержала трех граждан при попытке перевезти 55 кг наркотиков
Российская газета 03:27
Происшествия
На Алтае убийцу женщины и детей приговорили к пожизненному заключению
В Алтайском краевом суде огласили приговор жителю Славгорода, который год назад убил женщину с двумя маленькими детьми.
Российская газета 04:21
Экономика
ЦБ РФ дополнил Систему быстрых платежей сервисом pull-переводов
Чтобы воспользоваться сервисом pull-переводов достаточно открыть окно Системы быстрых платежей в приложении банка, на счет в котором нужно собрать деньги, и сделать внутри одного окна запросы на нужные суммы со своих счетов в других банках.
ТАСС 03:25
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 04 июля в 10:00
Здоровье
В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой
На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку о границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
Общество
Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли
Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
Происшествия
СКР обжаловал отмену возбуждения дела против следователя Миниахметова
«Следственный комитет обжаловал генеральному прокурору РФ решение его заместителя Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК России»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Коммерсантъ 04 июля в 08:43
Здоровье
Главврач красноярской больницы ушел в отставку после проверки
Главный врач Уярской районной больницы в Красноярском крае, где пациенты пожаловались на плохие условия и лечение, ушел в отставку, проверка краевого минздрава нашла многочисленные нарушения в работе учреждения, сообщает ведомство.
РИА Новости 00:17
Экономика
Белоруссия считает Россию основным рынком сбыта продовольствия
Россия является основным рынком для поставок белорусской сельскохозяйственной продукции, заявил вице-премьер Белоруссии Александр Субботин.
Газета.Ru вчера в 16:47
Религия
Патриарх Кирилл призвал не менять музейный статус собора Святой Софии
Заявление касательно статуса собора Святой Софии в Стамбуле сделал глава РПЦ патриарх Кирилл.
Политическая Экспертиза 04:17
Транспорт
«Автодор» планирует увеличить скоростной лимит на платных трассах
МТВ онлайн 04 июля в 07:35
Общество
Суд вынесет приговор журналистке, обвиняемой в оправдании терроризма
Интерфакс вчера в 19:12
Общество
Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку
Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
Футбол
Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния
БИЗНЕС Online вчера в 03:13
Футбол
Мосгорсуд повторно отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отложил на конец июля пересмотр приговора футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осужденным за две драки в центре столицы.
Москва 24 04:10
Авто
Изображения «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
МедиаПоток 01:28
Происшествия
Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки
Как сообщалось ранее, в правоохранительные органы днем 10 мая 2019 года поступило сообщение о безвестном исчезновении девятилетнего ребенка Около 13.00 мальчик вышел из дома и не вернулся.
Российская газета 02:05
Политика
Процесс съемки обращения Путина попал на видео
Процесс съемки обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны попал на видео.
Газета.Ru вчера в 12:07
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Авто
В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров
Компания Hyundai в октябре 2020 года внедрит в России новую схему продаж, позволяющую покупать автомобили напрямую от производителя – петербургского завода «Хендэ Мотор СНГ».
Автоновости дня 04:03