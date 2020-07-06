Культура

Российская газетаРоссийская газетаСкончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
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Премьер-министр Италии пообещал помнить «художественный гений» Морриконе

РБК04:26

Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

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Умер Эннио Морриконе

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Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

Lenta.ru02:48

Названа причина смерти Эннио Морриконе

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«Музыка приходит сама». Композиции Эннио Морриконе

ТАСС03:23

Автор главной темы «Бригады» о смерти Эннио Морриконе: благодаря ему появились великие фильмы

Газета.Ru04:05
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Политика

Путин поручил усилить ответственность за жестокость с животными

Reuters Президент России Владимир Путин поручил обеспечить усиление ответственности за нарушение законов об обращении с животными.
РЕН ТВ 03:31
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Общество

Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым

Кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым.
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Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович

Bimru.ru 03:49
Политика

СНБО Украины отказался признавать русский язык вторым государственным

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов называет принципиальным вопросом сохранение статуса украинского языка как единственного государственного, при этом отмечает важность изучения английского в стране.
Взгляд.ру 04:02
Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
РБК вчера в 20:19
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Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
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Происшествия

ФСБ задержала трех граждан при попытке перевезти 55 кг наркотиков

Российская газета 03:27
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Происшествия

Охотившийся на женщин маньяк-сантехник покончил с собой в СИЗО

Lenta.ru 04:09
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Гаджеты

Xiaomi готовит к выходу дешёвую кофемашину Mijia Capsule Coffee Machine

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Происшествия

На Алтае убийцу женщины и детей приговорили к пожизненному заключению

В Алтайском краевом суде огласили приговор жителю Славгорода, который год назад убил женщину с двумя маленькими детьми.
Российская газета 04:21
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Экономика

ЦБ РФ дополнил Систему быстрых платежей сервисом pull-переводов

Чтобы воспользоваться сервисом pull-переводов достаточно открыть окно Системы быстрых платежей в приложении банка, на счет в котором нужно собрать деньги, и сделать внутри одного окна запросы на нужные суммы со своих счетов в других банках.
ТАСС 03:25
Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
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Шоу-бизнес

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 04 июля в 10:00
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Здоровье

В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку о границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
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Общество

Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли

Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
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Происшествия

СКР обжаловал отмену возбуждения дела против следователя Миниахметова

«Следственный комитет обжаловал генеральному прокурору РФ решение его заместителя Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК России»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Коммерсантъ 04 июля в 08:43
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Здоровье

Главврач красноярской больницы ушел в отставку после проверки

Главный врач Уярской районной больницы в Красноярском крае, где пациенты пожаловались на плохие условия и лечение, ушел в отставку, проверка краевого минздрава нашла многочисленные нарушения в работе учреждения, сообщает ведомство.
РИА Новости 00:17
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Экономика

Белоруссия считает Россию основным рынком сбыта продовольствия

Россия является основным рынком для поставок белорусской сельскохозяйственной продукции, заявил вице-премьер Белоруссии Александр Субботин.
Газета.Ru вчера в 16:47
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Религия

Патриарх Кирилл призвал не менять музейный статус собора Святой Софии

Заявление касательно статуса собора Святой Софии в Стамбуле сделал глава РПЦ патриарх Кирилл.
Политическая Экспертиза 04:17
Транспорт

«Автодор» планирует увеличить скоростной лимит на платных трассах

МТВ онлайн 04 июля в 07:35
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Общество

Суд вынесет приговор журналистке, обвиняемой в оправдании терроризма

Интерфакс вчера в 19:12
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Общество

Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
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Футбол

Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния

БИЗНЕС Online вчера в 03:13
Футбол

Мосгорсуд повторно отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отложил на конец июля пересмотр приговора футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осужденным за две драки в центре столицы.
Москва 24 04:10
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Изображения «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

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Происшествия

Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки

Как сообщалось ранее, в правоохранительные органы днем 10 мая 2019 года поступило сообщение о безвестном исчезновении девятилетнего ребенка Около 13.00 мальчик вышел из дома и не вернулся.
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Политика

Процесс съемки обращения Путина попал на видео

Процесс съемки обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны попал на видео.
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
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Авто

В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров

Компания Hyundai в октябре 2020 года внедрит в России новую схему продаж, позволяющую покупать автомобили напрямую от производителя – петербургского завода «Хендэ Мотор СНГ».
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Эннио Морриконе
Итальянский композитор
Итальянский композитор, аранжировщик и дирижёр. В основном пишет музыку для кино и телевидения. Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Обладатель двух премий «Оскар»: за выдающиеся заслуги в кинематографе и за лучшую музыку - к «Омерзительной восьмёрке», 9-кратный лауреат национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» за лучшую музыку к фильму, трёхкратный лауреат премии «Золотой глобус», 6-кратный лауреат премии BAFTA и многих других.
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