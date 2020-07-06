Культура
REGNUMИтальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни
Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года. Об этом 6 июля сообщает газета la Repubblica. По данным издания, несколько дней назад композитор упал и сломал бедренную кость.
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Игры
Видео: чемпион России по битбоксу исполнил главную композицию Cyberpunk 2077
Кстати, Improver занял первое место в официальном чемпионате России по битбоксу, который прошёл в Санкт-Петербурге в 2019 году.
3DNews 05:23
Общество
Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку
Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о готовности Киева к войне с Россией.
РИА Новости 04:34
Общество
На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»
На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
Известия 03:44
Футбол
Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять
ИА Красная Весна вчера в 09:02
Общество
МИД потребовало вернуть деньги с граждан, возвратившихся из-за границы
Напомним, в начале апреля Правительство РФ выделило ведомству 500 миллионов рублей, предназначенных для материальной поддержки россиян, которые в связи с пандемией не могут вернуться в Россию из других стран.
Знамя труда (Альметьевск) вчера в 04:57
Общество
Звезда «Властелина колец» пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу
Американский актер Элайджа Вуд, известный по главной роли в трилогии «Властелин колец», записал видеообращение в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.
Lenta.ru 05:23
Армия и оружие
В Германии расформировали роту отряда спецназа из-за экстремизма
Мир новостей 04 июля в 07:16
Автоспорт
Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено
Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.
Газета.Ru вчера в 11:26
Общество
Власти Москвы ответили на подачу в ЕСПЧ иска из-за распознавания лиц
По мнению бывшего замминистра энергетики и оппозиционера Владимира Милова и общественного деятеля Алены Поповой, подавших жалобу в ЕСПЧ, применение технологии распознавания лиц на митингах нарушает право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность избежать процедуры идентификации во время митинга — право на свободу собраний (ст. 11).
РБК 05:44
Происшествия
Под Екатеринбургом у сотрудника детского лагеря нашли коронавирус
Екатеринбург, 6 июля 2020, 07:27 — REGNUM В Свердловской области у сотрудника одного из детских лагерей нашли коронавирус.
REGNUM 00:27
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Футбол
«Тоттенхэм» обыграет «Эвертон» в 33-м туре АПЛ 6 июля
Матч 33-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Эвертон» начнется в 22:00 по московскому времени и пройдет без болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 04:01
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
Общество
Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку
Власти Дании, главного противника строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2», дали добро на завершение работ по укладке труб, сообщается на сайте Датского энергетического агентства (DEA).
Lenta.ru 05:18
Авто
Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка
В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета 03 июля в 12:54
Здоровье
В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой
На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
Наука
Российские ученые обнаружили новый физический эффект
Специалисты, представляющие Санкт-Петербургский политехнический университет, пришли к выводу, что амплитуда механических колебаний объекта может увеличиваться без постоянного внешнего воздействия на него.
Московский Комсомолец 05:04
Футбол
Мосгорсуд повторно отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отложил на конец июля пересмотр приговора футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осужденным за две драки в центре столицы.
Москва 24 04:10
Авто
Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику
Кроме Hyundai Venue аналогичной КПП будет оснащаться кросс Sonet от Kia.
Car.ru 04 июля в 03:54
Общество
Чибис опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса
Агентство отмечает, что информация о возможном закрытии Мурманска из-за напряженной ситуации с коронавирусом появилась в социальных сетях на минувших выходных.
Известия 02:14
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 04 июля в 12:52
Политика
Венедиктов сообщил о тайных переговорах России с другими странами по делу MH17
Россия ведет тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Lenta.ru 05:17
Происшествия
В Алтайском крае выявили ещё 124 случая заражения коронавирусом
На 6 июля в Алтайском крае у 4 538 человек подтвержден коронавирус, в числе инфицированных 450 детей.
Kursk.com 03:35
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс вчера в 05:04
Общество
Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым
Кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым.
Ведомости 00:32
Происшествия
В Австрии подтвердили данные о гражданстве убитого выходца из РФ
Убитый в австрийском городе Герасдорф человек, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек, оказался гражданином России, выходцем из Чечни.
Известия 05:44