Соболезнования. У нас были интереснейшие беседы. Удивительный, неординарный человек.

В 1990-е годы продолжал работать журналистом в Москве. В итоге Кьеза стал популярным журналистом не только в Италии, но и в РФ: его материалы активно публиковали российские СМИ.

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Культура За что сидит в тюрьме знаменитый актер из сериала «Великолепный век» Аднану Кочу удалось поймать птицу удачи за хвост благодаря участию в кассовом проекте «Великолепный век».

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Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,6K

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Футбол Агент Тила: «Гус мог оказаться в „Динамо“» Официальный представитель полузащитника «Спартака» Гуса Тила Полина Лельчук в эфире «СЭ» рассказала, что футболист мог перейти в другой московский клуб.

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