Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСкончался итальянский журналист Джульетто Кьеза

В 1990-е годы продолжал работать журналистом в Москве. В итоге Кьеза стал популярным журналистом не только в Италии, но и в РФ: его материалы активно публиковали российские СМИ.
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Мария Захарова
Соболезнования. У нас были интереснейшие беседы. Удивительный, неординарный человек.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости 06:21

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