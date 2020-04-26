Общество
ИнтерфаксСкончался итальянский журналист Джульетто Кьеза
В 1990-е годы продолжал работать журналистом в Москве. В итоге Кьеза стал популярным журналистом не только в Италии, но и в РФ: его материалы активно публиковали российские СМИ.
Читать в источнике
Оценить231
Соболезнования. У нас были интереснейшие беседы. Удивительный, неординарный человек.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости 06:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 07:18, Ашберн
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Общество
Попова заявила о сокращении темпов прироста коронавируса в России
Темпы прироста заболевших коронавирусом в России снизились до 10% в сутки, очевидно, что режим ограничительных мер сыграл максимально положительную роль, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 07:09
Культура
За что сидит в тюрьме знаменитый актер из сериала «Великолепный век»
Аднану Кочу удалось поймать птицу удачи за хвост благодаря участию в кассовом проекте «Великолепный век».
SM News 07:09
Общество
Швейцария окрасила гору Маттерхорн в цвета российского флага
Знаменитая альпийская вершина Меттерхорн в Швейцарии 24 апреля на два часа окрасилась в цвета российского флага.
Профиль 06:23
Космос
Цветение тюльпанов сняли из космоса
Спутники Европейского космического агентства Copernicus Sentinel-2 сняли из космоса процесс зацветания тюльпанов на полях Голландии.
Популярная механика 06:04
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Футбол
Агент Тила: «Гус мог оказаться в „Динамо“»
Официальный представитель полузащитника «Спартака» Гуса Тила Полина Лельчук в эфире «СЭ» рассказала, что футболист мог перейти в другой московский клуб.
Спорт-Экспресс 06:32
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru вчера в 04:29
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльбе.
RT на русском вчера в 11:09
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края.
РБК 00:01
Религия
Сегодня православные отмечают Красную горку
Северпост 03:22
Экономика
Песков: Россия сможет существовать в условиях нынешних цен на нефть
Россия сможет существовать в условиях экстремально низких цен на нефть, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:55
Происшествия
В Югре умер второй пациент с коронавирусом
Рабочий с Приобского нефтяного месторождения с подтвержденным коронавирусом скончался в Ханты-Мансийском автономном округе, это второй летальный случай, связанный с инфекцией, сообщил в воскресенье начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян.
РИА Новости 07:12
Шоу-бизнес
Возлюбленный избивал Юлию Паршуту после операции
Возлюбленный избивал Юлию Паршуту после операции 32-летняя певица заявила о романе с домашним тираном.
Экспресс газета 06:17
Спорт
Сундбю выведен из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам
Как сообщает NRK, Сундбю не будет в составе сборной впервые за 13 лет, а предстоящий в Оберстдорфе чемпионат мира 2021 года, который должен пройти с 23 февраля по 7 марта, станет, вероятно, последним в карьере 35-летнего норвежца.
Советский спорт 06:21
Происшествия
В Москве в многоэтажном доме произошел взрыв
В одной из квартир в 12-этажном жилом доме в Троицке (Новая Москва) произошел взрыв бытового газа, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 04:53
Экономика
ВС России подтвердил незаконность вывода 205 млрд рублей из российского банка
Верховный суд России оставил в силе решения предыдущих инстанций по иску банка «Траст», согласно которым внесение «Рост банком» 205 млрд рублей в уставный капитал дочернего ООО «Рост Инвестиции» признан незаконным.
Взгляд.ру 06:02
Происшествия
В Подмосковье полиция пресекла «антивирусную» вечеринку
Российская газета 06:05
Футбол
Освальдо: «Месси всегда хотел играть с Гаго»
Месси всегда хотел играть с Гаго.
Soccer.ru 06:24
Здоровье
В Якутске четыре офтальмолога заразились коронавирусом
В Якутске новый коронавирус был диагностирован у четверых врачей городской офтальмологической больницы.
Московский Комсомолец 05:30
Общество
Лукашенко о карантине: «Нас кое-кто подталкивает в спину»
Гомель, Белоруссия, 26 апреля 2020, 12:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александра Лукашенко заявил о принятии им решения действовать в условиях пандемии согласно обстановке сложившейся в стране.
REGNUM 05:51
Происшествия
В Севастополе новых случаев коронавируса не зафиксировано
Всего в городе зарегистрировано 25 случаев коронавируса, пятеро заболевших выздоровели.
Вести.Севастополь 24 апреля в 03:15
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Здоровье
В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом
В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
Общество
В российском регионе запретили продажу алкоголя на майские праздники
В Курганской области на время майских праздников запретят продажу алкоголя.
Lenta.ru 06:29
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05