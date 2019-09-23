Футбол
ЧемпионатСкончался коммерческий директор «Урала»
«Урал» на своём официальном сайте сообщил об уходе из жизни коммерческого директора клуба Евгения Яковлева.
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Общество
Эмилия Кларк выбрала для «Эмми» платье с откровенным верхом
Телепрограмма 03:19
Футбол
Гендиректор «Спартака» оценил сравнение Кононова с Кличко
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн оценил комментарий одного из пользователей инстаграма, сравнившего главного тренера красно-белых Олега Кононова с мэром Киева Виталием Клично, передает Sport24.
Газета.Ru 10:57
Кино
Наташа Романова жива? Фанаты обсуждают кадры кинокомикса «Чёрная Вдова»
Фотография со съемочной площадки фильма «Черная Вдова» дала фанатам надежду на то, что Наташа Романова могла выжить после событий в фильме «Мстители: Финал».
REGNUM 08:10
Путешествия
Из-за Thomas Cook кипрские отели могут потерять €50 млн
Саввас Пердиос считает, что кипрские отели могут потерять €50 млн, которые им задолжал Thomas Cook.
Турпром 07:10
Политика
Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:27
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
РИА Новости 12:08
Спорт
РУСАДА сегодня полностью соответствует кодексу WADA
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на сегодняшний день полностью соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), и этому есть подтверждение, заявила РИА Новости заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
РИА Новости 05:31
Экономика
Путин обсудил с Медведевым бюджет
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.
Вести.Ru 06:38
Происшествия
Похищенных в Камеруне моряков освободили
ТАСС вчера в 06:23
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Кино
Умер актер «Убить Билла 2» Сид Хэйг
В США 21 сентября умер актер и кинопродюсер Сид Хэйг. Об этом сообщила супруга 80-летнего кинематографиста.
Культуромания 08:42
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линитя так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Политика
Генсек ООН сообщил о создании сирийского Конституционного комитета
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского Конституционного комитета, а также выразил признательность России, Турции и Ирану за работу на этом направлении.
Вести.Ru 11:01
Политика
Путин назвал вызов для всего человечества
Глава государства подчеркнул, что сегодня вызов для всего человечества – это тяжелые и опасные недуги, связанные со злокачественными новообразованиями, распространение онкологических заболеваний.
9111.ru 09:02
Шоу-бизнес
В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Авто
Такси и каршеринг для москвичей оказались дешевле личного авто
Передвижение на личном автомобиле в столице выгодно, если водитель проезжает на нем не менее 20 тысяч километров в год.
Москва 24 08:42
Культура
Вышел в эфир выпуск «Танцы на ТНТ» с кастингом в Красноярске
НГС24 вчера в 20:14
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Футбол
Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на игру чемпионата Италии
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч 5-го тура чемпионата Италии против «Брешии».
РБК 13:22
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru 07:17
Политика
Эрдоган прокомментировал возможность покупки американских ЗРК Patriot
По словам турецкого лидера, покупка будет возможна при выполнении Вашингтоном ряда условий Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможность покупки Анкарой американских ЗРК Patriot, пишет издание Daily Sabah.
Аргументы и Факты 21 сентября в 11:55
Происшествия
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 13:09
Авто
На продажу выставили 37-летний Mercedes-Benz с заводской гарантией
Музей Mercedes-Benz, в котором в настоящее время находится автомобиль, сохранил техническую книжку автомобиля, оригинальное руководство по эксплуатации, полный набор инструментов, оригинальную накладную 1982 г. и другие документы, подтверждающие его историю.
32CARS.ru 21 сентября в 13:35
Происшествия
В Москве осудили удерживавшего мальчика в квартире 10 лет педофила
Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который десять лет удерживал мальчика в квартире и насиловал его.
РБК 10:02
Здоровье
Саратовские главврачи: гигантские доходы, жилье за границей и земельные участки
Игорь Салов, главный врач Городской клинической больницы №1 - доход в 2018 году составил 2.388.864,59 руб. (199.072,05 руб./мес.), - владеет шестью земельными участками общей площадью 2.753,9 кв. метров, - пятью домами общей площадью 619,3 кв. метра, - пятью квартирами площадью 231,9 кв. метр, - гаражом 37,7 кв. метров, - двумя нежилыми помещениями 64,95 кв. метров.
Саратов 24 08:43