Культура

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиСкончался легендарный актёр Кирк Дуглас

Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет. Об этом сообщает журнал People, ссылаясь на его сына Майкла Дугласа, который также является известным актёром. Дуглас-младший заявил, что для всего мира Кирк Дуглас стал легендой.
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с чего всё началось
«Для мира он останется легендой, актером из "золотого века" кино, дожившим до наших дней, а также филантропом, чья приверженность справедливости еще долго будет вдохновлять нас», — написал
 в соцсетях его сын Майкл.
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