Культура
Ореанда-НовостиСкончался легендарный актёр Кирк Дуглас
Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет. Об этом сообщает журнал People, ссылаясь на его сына Майкла Дугласа, который также является известным актёром. Дуглас-младший заявил, что для всего мира Кирк Дуглас стал легендой.
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с чего всё началось
«Для мира он останется легендой, актером из "золотого века" кино, дожившим до наших дней, а также филантропом, чья приверженность справедливости еще долго будет вдохновлять нас», — написал в соцсетях его сын Майкл.Новая газета00:35
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Экономика
Автомобильный рынок в России упадет
В 2020 году падение автомобильного рынка в России может составить 10 процентов.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Политика
Лукашенко проводит совещание по ситуации в энергокомплексе Белоруссии
В ходе выступления на мероприятии Лукашенко заявил, что страна должна преодолеть непростую ситуацию, вызванную переговорами с РФ по поставкам нефти, а также последними событиями в мире.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Космос
«Роскосмос» выбрал место для подготовки космонавтов к высадке на Луну
Филиал Центра подготовки космонавтов разместят на космодроме «Восточный». «Роскосмос» определился с местом размещения.
Здоровье
Нарколог называет самый опасный алкогольный напиток для россиян
Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский назвал алкогольный напиток, являющийся самым опасным для здоровья человека.
Политика
Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке
На пленарном заседании в четверг Володин отметил, что до революции город Саратов был третьим по численности населения после Москвы и Санкт-Петербурга и входил в четверку по экономическому развитию.
Политика
Путин призвал убрать «вузы-пустышки» из России
Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поручил последовательно закрывать "вузы-пустышки".
Технологии
Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем
Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.
Общество
Умер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
Происшествия
Число погибших при сходе двух лавин в Турции выросло до 38 человек
Отмечается, что 33 человека погибли при сходе второй лавины, когда пытались спасти пострадавших в результате первой лавины.
Культура
В Воронеже стартуют продажи билетов на юбилейный Платоновфест
Продажи билетов на события X международного Платоновского фестиваля искусств стартуют в Воронеже 15 февраля.
Армия и оружие
Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Футбол
Кокорин: мое будущее зависит только от меня
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Космос
16-летняя миссия телескопа «Спитцер» подошла к концу
В четверг, 30 января, из Центра управления НАСА отправили прощальный радиосигнал телескопу «Спитцер» (Spitzer), который наблюдал за Вселенной в инфракрасном диапазоне в течение 16 лет, сообщает пресс-служба НАСА.
Здоровье
ФАС не приходили жалобы на повышение цен на медицинские маски
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала официальных жалоб от аптек на поставщиков относительно повышения цен на медицинские маски на фоне вспышки опасного коронавируса.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Общество
Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки
Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Общество
В Ростовской области на трассе М-4 образовалась 30-километровая пробка
В Ростовской области ограничили движение пассажирских автобусов по трассе М-4 «Дон», где из-за непогоды образовалась пробка в 30 км. Об этом сообщает в четверг, 6 февраля, портал 161.ru.
Происшествия
Су-24 в последние секунды избежал катастрофы
Экономика
На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд
Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.
Общество
Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Экономика
«Магнит» замедлит рост сети в 2020 году
В 2020 г. компания планирует открыть 700 магазинов у дома, при этом намерена закрыть около 450, в результате чего за год сеть магазинов у дома «Магнита» прирастет только на 250 магазинов.
Футбол
Роналду показал праздничный торт со своего 35-летия
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фото праздничного торта, который ему подарили на день рождения.
Политика
Путин подписал документ о создании должности зампреда Совбеза России
Президент России Владимир Путин подписал законопроект о создании должности заместителя председателя Совета безопасности страны.