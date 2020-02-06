с чего всё началось

Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет. Об этом сообщает журнал People, ссылаясь на его сына Майкла Дугласа, который также является известным актёром. Дуглас-младший заявил, что для всего мира Кирк Дуглас стал легендой.

Экономика Автомобильный рынок в России упадет В 2020 году падение автомобильного рынка в России может составить 10 процентов.

Политика Лукашенко проводит совещание по ситуации в энергокомплексе Белоруссии В ходе выступления на мероприятии Лукашенко заявил, что страна должна преодолеть непростую ситуацию, вызванную переговорами с РФ по поставкам нефти, а также последними событиями в мире.

Политика Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке На пленарном заседании в четверг Володин отметил, что до революции город Саратов был третьим по численности населения после Москвы и Санкт-Петербурга и входил в четверку по экономическому развитию.

Политика Путин призвал убрать «вузы-пустышки» из России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поручил последовательно закрывать "вузы-пустышки".

Технологии Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.

Общество Умер сын экс-президента Киргизии Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.

Космос 16-летняя миссия телескопа «Спитцер» подошла к концу В четверг, 30 января, из Центра управления НАСА отправили прощальный радиосигнал телескопу «Спитцер» (Spitzer), который наблюдал за Вселенной в инфракрасном диапазоне в течение 16 лет, сообщает пресс-служба НАСА.

Здоровье ФАС не приходили жалобы на повышение цен на медицинские маски Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала официальных жалоб от аптек на поставщиков относительно повышения цен на медицинские маски на фоне вспышки опасного коронавируса.

Общество Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Общество В Ростовской области на трассе М-4 образовалась 30-километровая пробка В Ростовской области ограничили движение пассажирских автобусов по трассе М-4 «Дон», где из-за непогоды образовалась пробка в 30 км. Об этом сообщает в четверг, 6 февраля, портал 161.ru.

Экономика На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.

Общество Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.

Экономика «Магнит» замедлит рост сети в 2020 году В 2020 г. компания планирует открыть 700 магазинов у дома, при этом намерена закрыть около 450, в результате чего за год сеть магазинов у дома «Магнита» прирастет только на 250 магазинов.